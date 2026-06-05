Chris Richards a pris part à la séance de vendredi avec le groupe et s’est échauffé sans incident. Toutefois, il ne sera pas aligné ce week-end, a confirmé Pochettino. Une situation frustrante pour le joueur, mais réaliste au regard du calendrier.

« Lorsque nous avons établi la liste des joueurs, nous pensions que Chris pourrait disputer la finale de la Ligue Europa Conférence, car nous l’avions inscrite à l’avance », a-t-il expliqué. « Nous disposions d’informations laissant penser qu’il pourrait jouer cette finale contre le Rayo Vallecano. Il était même sur le banc, si vous vous souvenez. Ensuite, nous avons envisagé qu’il puisse peut-être être aligné contre le Sénégal. Mais aujourd’hui, les délais se sont allongés, ce qui m’énerve un peu. Je ne suis pas satisfait, car nous savons que Chris Richards est un joueur important ; tout le monde en est conscient. Mes déclarations reposaient sur les informations dont nous disposions, et il y a parfois manqué de clarté.

« Au final, on peut espérer que Chris sera là. Mais, au final, on va se retrouver sans avoir disputé de match [pendant un mois] et après, on devra décider s’il est en forme pour jouer ou non. Il ne reste pas beaucoup de temps avant la Coupe du monde. »

Pochettino reconnaît que plusieurs joueurs gèrent actuellement les petits pépins physiques habituels en fin de saison. Il a ri en refusant d’entrer dans les détails, se contentant d’assurer que tout le monde se porte bien alors que la préparation pour la Coupe du monde se poursuit. Il sait toutefois que le match de samedi sera un exercice d’équilibre délicat, sans véritable bonne réponse.

Pochettino a rappelé qu’il n’existe pas de choix sans risque pour un entraîneur avant une Coupe du monde : laisser ses cadres au repos peut exposer l’équipe à un manque de rythme, tandis que les aligner risque de provoquer des blessures. Son argument, plus général, est que, à l’ère des réseaux sociaux, les entraîneurs sont jugés uniquement sur le résultat : quand tout se passe bien, personne n’en parle ; mais dès qu’un problème survient, tout le monde accuse l’entraîneur d’avoir tort.

« Les détracteurs d’aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, ne seront jamais d’accord, que vous aligniez les joueurs habituels ou que vous aligniez l’équipe première pour la Coupe du monde », a-t-il déclaré. « Si rien ne se passe, personne ne dira rien, ce sera une bonne décision, mais si quelque chose se passe, ils diront que je n’y connais rien !

« Il est impossible de savoir ce qu’il faut faire. C’est pourquoi, dès le début, il s’agit de se préparer de la meilleure façon possible pour que tous les joueurs aient la possibilité de jouer ou de disputer des matchs. »