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Ryan Tolmich

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Carnet de notes de la Coupe du monde de l’équipe nationale américaine : le statut de Chris Richards reste incertain, tandis que Weston McKennie espère reproduire avec les États-Unis le niveau de forme affiché à la Juventus

Analysis
Etats-Unis
FEATURES
Etats-Unis vs Allemagne
Allemagne
Matchs Amicaux
C. Richards
M. Pochettino
W. McKennie
G. Berhalter
S. Berhalter

Dans ce nouvel épisode du « Carnet de bord de l'équipe nationale américaine », GOAL passe en revue les grands thèmes et les enseignements à retenir de la préparation des États-Unis avant leur départ pour l'Allemagne.

Vendredi, Mauricio Pochettino n’était pas le seul sélectionneur de l’équipe nationale masculine américaine de la Coupe du monde présent sur place, et Sebastian n’était pas le seul Berhalter. Alors que les États-Unis peaufinent leur préparation avant le match amical face à l’Allemagne, ils ont choisi un cadre familier : le centre d’entraînement du Chicago Fire, propriété de Gregg Berhalter.

Les États-Unis se sont entraînés vendredi au centre d’entraînement du Chicago Fire, provoquant de nombreuses retrouvailles avant le match de samedi.

Pochettino, Berhalter et plusieurs joueurs ont fait face aux médias pour évoquer la rencontre à venir. Tour d’horizon des grands thèmes, des sujets de discussion et des petites anecdotes qui ont ponctué cette journée de vendredi à Chicago…


  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    Un visage familier

    Vendredi, deux joueurs ont rencontré la presse : Weston McKennie et Sebastian Berhalter. De passage au centre d’entraînement du Chicago Fire, ils espéraient tous deux croiser l’entraîneur local. McKennie voulait retrouver un coach qui l’avait marqué. Berhalter, lui, souhaitait… ce qui semblait plutôt logique.

    « C’est quelqu’un de formidable, et je ne le dis pas seulement parce que [Sebastian est là] », a déclaré McKennie en riant, faisant référence à Gregg Berhalter, le père de Sebastian.

    Arrivé à peine au centre d’entraînement, McKennie s’est présenté avec le jeune Berhalter devant les médias et se réjouissait à l’idée de retrouver son ancien mentor.

    « Je me suis confié à lui pour des problèmes sur le terrain et en dehors. J’ai pleuré devant lui », a expliqué McKennie. « Nous avons traversé des moments difficiles, mais aussi des instants incroyables ensemble, et ce sera donc sympa de le croiser aujourd’hui, de prendre de ses nouvelles et d’évoquer quelques souvenirs. Je suis sûr qu’il me donnera quelques conseils avant le match et pour la Coupe du monde, car c’est tout simplement le genre de personne qu’il est. »


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  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    En observant de loin

    Berhalter père entretient des liens étroits avec de nombreux membres de l’équipe nationale américaine, et pas seulement avec McKennie ou son fils. Lorsqu’il a pris les rênes de la sélection après le fiasco des qualifications pour la Coupe du monde 2018, sa mission consistait à faire émerger une nouvelle génération. Beaucoup de ces joueurs n’étaient encore que des adolescents à son arrivée ; aujourd’hui, ce sont des hommes.

    C’est pourquoi, même s’il n’entraîne plus ce groupe aujourd’hui, il s’y sent toujours attaché. Il les a vus grandir, et il veut désormais les voir récolter les fruits de leurs efforts cet été.

    « Il faut se rappeler une chose : quand je les ai pris en main, ils étaient jeunes, ce n’étaient que des gamins qui apprenaient tout juste ce qu’il fallait pour devenir des athlètes professionnels », rappelle Gregg Berhalter. « Aujourd’hui, je les vois, et ce sont des hommes ! Ils ont des enfants, ils sont adultes et ils savent exactement ce que signifie maintenir un niveau professionnel. C’est incroyable à voir.

    Je les ai salués tout à l’heure et je me suis dit : “Incroyable, ils ont grandi !” Je suis convaincu qu’ils seront prêts pour cet instant. Une chose est sûre : ce groupe répond toujours présent dans les grands rendez-vous. »

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Blessures : le point complet

    Chris Richards a pris part à la séance de vendredi avec le groupe et s’est échauffé sans incident. Toutefois, il ne sera pas aligné ce week-end, a confirmé Pochettino. Une situation frustrante pour le joueur, mais réaliste au regard du calendrier.

    « Lorsque nous avons établi la liste des joueurs, nous pensions que Chris pourrait disputer la finale de la Ligue Europa Conférence, car nous l’avions inscrite à l’avance », a-t-il expliqué. « Nous disposions d’informations laissant penser qu’il pourrait jouer cette finale contre le Rayo Vallecano. Il était même sur le banc, si vous vous souvenez. Ensuite, nous avons envisagé qu’il puisse peut-être être aligné contre le Sénégal. Mais aujourd’hui, les délais se sont allongés, ce qui m’énerve un peu. Je ne suis pas satisfait, car nous savons que Chris Richards est un joueur important ; tout le monde en est conscient. Mes déclarations reposaient sur les informations dont nous disposions, et il y a parfois manqué de clarté.

    « Au final, on peut espérer que Chris sera là. Mais, au final, on va se retrouver sans avoir disputé de match [pendant un mois] et après, on devra décider s’il est en forme pour jouer ou non. Il ne reste pas beaucoup de temps avant la Coupe du monde. »

    Pochettino reconnaît que plusieurs joueurs gèrent actuellement les petits pépins physiques habituels en fin de saison. Il a ri en refusant d’entrer dans les détails, se contentant d’assurer que tout le monde se porte bien alors que la préparation pour la Coupe du monde se poursuit. Il sait toutefois que le match de samedi sera un exercice d’équilibre délicat, sans véritable bonne réponse.

    Pochettino a rappelé qu’il n’existe pas de choix sans risque pour un entraîneur avant une Coupe du monde : laisser ses cadres au repos peut exposer l’équipe à un manque de rythme, tandis que les aligner risque de provoquer des blessures. Son argument, plus général, est que, à l’ère des réseaux sociaux, les entraîneurs sont jugés uniquement sur le résultat : quand tout se passe bien, personne n’en parle ; mais dès qu’un problème survient, tout le monde accuse l’entraîneur d’avoir tort.

    « Les détracteurs d’aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, ne seront jamais d’accord, que vous aligniez les joueurs habituels ou que vous aligniez l’équipe première pour la Coupe du monde », a-t-il déclaré. « Si rien ne se passe, personne ne dira rien, ce sera une bonne décision, mais si quelque chose se passe, ils diront que je n’y connais rien !

    « Il est impossible de savoir ce qu’il faut faire. C’est pourquoi, dès le début, il s’agit de se préparer de la meilleure façon possible pour que tous les joueurs aient la possibilité de jouer ou de disputer des matchs. »

  • germanyGetty Images

    Le test allemand

    En mars, Pochettino avait souligné l’importance d’affronter des adversaires européens de haut niveau, des rencontres rares mais essentielles. Après leur victoire contre le Sénégal, les États-Unis affrontent à nouveau ce week-end, cette fois en Allemagne. « C’est une belle opportunité », juge Pochettino.

    « Nous voulions affronter les meilleurs pour nous préparer à cette Coupe du monde », a-t-il déclaré. « Je pense que tous les matchs contre le Portugal ou la Belgique ont été formidables, car ils nous ont permis de progresser et d’apprendre ce qu’il ne faut pas faire et comment nous devons aborder les choses différemment. Je pense que c’est une excellente occasion : après le Sénégal, nous allons affronter demain une très belle équipe, et il s’agit de l’aborder de la meilleure façon possible. »

    Même si Pochettino n’était pas encore en poste, les États-Unis ont déjà relevé ce défi : ils ont affronté l’Allemagne en octobre 2023 et s’étaient inclinés 3-1 malgré un but de Christian Pulisic. Quatorze des 26 joueurs actuels faisaient partie de l’effectif battu dans le Connecticut.

    « Je ne me souviens pas vraiment de la composition de l’Allemagne pour ce match, et je ne sais pas dans quelle mesure elle ressemble à celle-ci », a déclaré McKennie, « mais ce match a clairement montré la qualité dont ils disposent, mais aussi celle dont nous disposons. Nous avons fait un bon match, et nous avions le potentiel pour le remporter.

    « Nous abordons cette rencontre avec des joueurs qui n’ont pas encore affronté les Allemands et d’autres qui ont déjà été alignés. Cette nouvelle énergie, ce style renouvelé et le contexte particulier, à l’approche de la Coupe du monde, constitueront un excellent test. Nous aborderons le match avec la même mentalité qui nous anime toujours. »

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    La forme de McKennie

    Weston McKennie figure parmi les éléments les plus en vue de la sélection américaine à l’aube de la Coupe du monde. D’autres, en revanche, manquent de rythme. Mais, comme le souligne le milieu de terrain, le plus important n’est pas tant la forme du moment que la capacité à répondre présent le jour J.

    C’est précisément l’état d’esprit de McKennie, qui entend bien transmettre à son équipe la confiance accumulée cet été à la Juventus. Reste à savoir où cette confiance sera la plus utile : dans un rôle de milieu défensif ou, au contraire, dans une position plus offensive ?

    « Je pense que n’importe quel joueur peut dire que le fait de venir d’un club où l’on est en forme et d’être en bonne forme au club compte beaucoup, car c’est la confiance que l’on apporte, c’est l’envie, le désir, tout », explique McKennie. « Le système mis en place par notre sélectionneur et mon profil de joueur polyvalent me permettent de m’adapter. Je peux endosser plusieurs rôles, alors je suis prêt à répondre présent où qu’on ait besoin de moi.

    Je cherche simplement à répondre présent et à donner le maximum pour le collectif. Cette équipe a une force : aucun joueur n’est individualiste. Tout le monde est là pour les bonnes raisons. Tout le monde veut gagner pour les États-Unis, donc c’est génial d’arriver ici en confiance, après une excellente saison individuelle. Évidemment, mon club n’a pas terminé là où on voulait, mais la confiance est toujours là. »

    McKennie a conclu l’exercice avec neuf buts et six passes décisives toutes compétitions confondues. Malheureusement pour lui et la Juventus, son équipe manquera la Ligue des champions après avoir raté la quatrième et dernière place qualificative de justesse, à seulement deux points.

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