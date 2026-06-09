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Gio Reyna, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Traduit par

Carnet de notes de la Coupe du monde de l'équipe nationale américaine : Gio Reyna et Matt Freese poussent pour s'imposer, tandis que des incertitudes planent encore sur le onze de départ

Analysis
Etats-Unis
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
Coupe du monde
G. Reyna
M. Freese
J. Scally

GOAL passe en revue les principaux sujets de discussion et les enseignements à retenir dans le dernier numéro du carnet de notes de l'équipe nationale américaine.

IRVINE, Californie – Après le battage médiatique entourant la séance d’entraînement ouverte au public lundi, l’équipe nationale masculine des États-Unis a retrouvé son rythme habituel mardi, à plus d’un titre. La séance s’est déroulée comme à l’accoutumée, mais constituait néanmoins une première, signe encourageant pour la préparation de la Coupe du monde.

Cette phase de préparation se poursuit à Irvine, nouveau camp de base de la sélection américaine. Les joueurs semblent déjà à l’aise dans leur nouvel environnement, tout en maintenant l’équilibre entre l’importance du match d’ouverture de vendredi face au Paraguay et la nécessité de retrouver une certaine routine en amont de cette rencontre.

Plusieurs joueurs ont rencontré la presse pour évoquer cette semaine de préparation à la Coupe du monde. Voici les grands thèmes, les sujets de discussion et les petits moments de détente de cette deuxième journée à Irvine…

  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Richards et Adams sont à nouveau opérationnels à 100 %.

    La séance d’entraînement de mardi a enfin permis à l’équipe nationale américaine de réunir l’ensemble des 26 joueurs convoqués, une première depuis le début du stage à Atlanta il y a deux semaines.

    Le défenseur de Crystal Palace, arrivé en retard en raison de la finale de la Ligue Europa Conférence, a d’ailleurs pris part à l’intégralité de la séance pour la deuxième journée consécutive, malgré la cheville douloureuse qui a focalisé l’attention depuis le début du stage.

    Tyler Adams a d’ailleurs fait son retour sur la pelouse mardi : le milieu de terrain s’était contenté d’un travail individualisé lundi afin de « gérer sa charge de travail », mais il a pris part à l’intégralité de la dernière séance.

    • Publicité
  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Roldan : « Il est hors de question de baisser la garde pendant la Coupe du monde. »

    Cristian Roldan fait partie des joueurs les plus expérimentés de la sélection américaine. Il est aussi l’un de ses leaders les plus influents. Du coup, nombreux sont les coéquipiers, cadres ou jeunes pousses, à puiser dans son expérience à la veille du Mondial.

    À l’approche des rencontres couperets, quel conseil leur donne-t-il ? Sa réponse, claire et ferme : « Démarrer en force ». Une leçon, espère-t-il, tirée du match face à l’Allemagne.

    « C’est extrêmement important », a-t-il déclaré. « Marquer tôt serait idéal, mais si nous imposons d’emblée notre pressing sur tout le terrain et que nous prenons l’ascendant dès la 15e minute, nous nous mettrons en position de force. En démarrant ainsi, nous aurons de solides chances de sortir de la phase de groupes. Le premier match, et surtout les 15 premières minutes, sont cruciaux dans un tournoi ; nous devons être prêts. Nous ne pouvons pas nous endormir comme contre l’Allemagne, car c’est à ce moment-là que tout peut basculer. »

    Mais ce n’est qu’un début. Roldan ajoute qu’il faut ensuite savoir ralentir le rythme, calmer le jeu et gérer les temps faibles qui, encore une fois, peuvent faire basculer un tournoi.

    « Cela vient avec l’expérience et le bon sens, a-t-il expliqué. Contre l’Allemagne, il y a eu des moments où nous aurions pu commettre une faute pour couper le rythme, ou envoyer le ballon en touche, ou encore le renvoyer dans leur moitié de terrain pour nous replier. Quand le gardien récupère le ballon après une longue séquence défensive, sommes-nous capables de tenir encore un peu ? Ce sont des détails sur lesquels nous devons progresser en tant que groupe, et que beaucoup d’équipes maîtrisent déjà. »

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Aucun indice sur le onze de départ

    Matt Freese a reconnu lundi ne pas connaître l’identité du gardien titulaire des États-Unis. Matt Turner a exprimé la même incertitude mardi. Les deux gardiens se préparent donc comme s’ils allaient démarrer le match, et ils maintiendront cette approche jusqu’à ce que le sélectionneur leur indique le contraire.

    « Je m’appuie sur mon expérience », explique Turner. « Je suis bien sûr toujours prêt, au cas où on ferait appel à moi. Je m’entraîne tous les jours et je me prépare pour chaque match comme si j’allais jouer, quelle que soit la décision finale de l’entraîneur. »

    La situation est, bien sûr, tendue : un seul gardien peut être titulaire, ce qui signifie que deux d’entre eux, l’un des deux Matts cités plus haut et, très probablement, Chris Brady, seront remplaçants. Comment, en tant qu’êtres humains, les joueurs gèrent-ils cela ?

    « Il existe un respect mutuel sain entre nous », assure Turner. « Quel que soit le choix final de l’entraîneur, nous nous devons de l’accepter et de nous soutenir jusqu’au bout. »

    Ce climat de concurrence ne concerne pas uniquement les gardiens. Interrogé sur la lutte pour une place de titulaire dans l’équipe de Mauricio Pochettino, Gio Reyna a lui aussi fait part de son approche.

    « Nous nous attachons simplement à maintenir de bonnes habitudes au quotidien, tant à l’entraînement qu’en compétition », explique-t-il. « L’environnement est très sain. Bien sûr, tout le monde veut jouer, mais chacun comprend le fonctionnement de l’équipe et du sport. Quoi qu’il arrive, je suis certain que nous accepterons tous sa décision. »

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Le match Knicks-Spurs fait le buzz dans les vestiaires

    Depuis quelques jours en Californie du Sud, l’équipe des États-Unis s’est presque coupée du monde extérieur. C’était d’ailleurs l’un des atouts d’élire domicile à Irvine, suffisamment loin de l’agitation de Los Angeles.

    Entre les séances d’entraînement et les réunions techniques, les joueurs ont tout de même pu souffler un peu. Beaucoup ont ainsi suivi la finale NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs. « C’était étrange en raison de l’heure matinale du coup d’envoi sur la côte Ouest », a expliqué Joe Scally, supporter des Knicks. « Les fans sont partagés : il y a quelques inconditionnels des Knicks et pas mal de détracteurs ».

    Lundi, Scally faisait partie du groupe qui a pris un bain de mer pour recharger les batteries.

    « Je dirais qu’une dizaine d’entre nous sont allés se détendre sur la plage hier, c’était sympa », a confié Scally. « C’est un groupe spécial. »

    Pour Turner, cet isolement est appréciable : les joueurs peuvent voir leur famille en toute discrétion, alors que les projecteurs se font de plus en plus intenses à l’approche du match.

    « C’est un environnement agréable où nous pouvons nous éloigner de la foule », explique Turner. « On profite aussi un peu de la nature, on apprécie simplement la compagnie des uns et des autres et on s’éloigne un peu de tout le monde. On crée notre petite bulle, parce qu’au Qatar, c’était facile, mais ici, tout le monde est là. Nos familles sont là, tout est là, donc c’est agréable d’avoir notre petite oasis loin de tout ça. »

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