IRVINE, Californie – Après le battage médiatique entourant la séance d’entraînement ouverte au public lundi, l’équipe nationale masculine des États-Unis a retrouvé son rythme habituel mardi, à plus d’un titre. La séance s’est déroulée comme à l’accoutumée, mais constituait néanmoins une première, signe encourageant pour la préparation de la Coupe du monde.
Cette phase de préparation se poursuit à Irvine, nouveau camp de base de la sélection américaine. Les joueurs semblent déjà à l’aise dans leur nouvel environnement, tout en maintenant l’équilibre entre l’importance du match d’ouverture de vendredi face au Paraguay et la nécessité de retrouver une certaine routine en amont de cette rencontre.
Plusieurs joueurs ont rencontré la presse pour évoquer cette semaine de préparation à la Coupe du monde. Voici les grands thèmes, les sujets de discussion et les petits moments de détente de cette deuxième journée à Irvine…