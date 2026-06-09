Cristian Roldan fait partie des joueurs les plus expérimentés de la sélection américaine. Il est aussi l’un de ses leaders les plus influents. Du coup, nombreux sont les coéquipiers, cadres ou jeunes pousses, à puiser dans son expérience à la veille du Mondial.

À l’approche des rencontres couperets, quel conseil leur donne-t-il ? Sa réponse, claire et ferme : « Démarrer en force ». Une leçon, espère-t-il, tirée du match face à l’Allemagne.

« C’est extrêmement important », a-t-il déclaré. « Marquer tôt serait idéal, mais si nous imposons d’emblée notre pressing sur tout le terrain et que nous prenons l’ascendant dès la 15e minute, nous nous mettrons en position de force. En démarrant ainsi, nous aurons de solides chances de sortir de la phase de groupes. Le premier match, et surtout les 15 premières minutes, sont cruciaux dans un tournoi ; nous devons être prêts. Nous ne pouvons pas nous endormir comme contre l’Allemagne, car c’est à ce moment-là que tout peut basculer. »

Mais ce n’est qu’un début. Roldan ajoute qu’il faut ensuite savoir ralentir le rythme, calmer le jeu et gérer les temps faibles qui, encore une fois, peuvent faire basculer un tournoi.

« Cela vient avec l’expérience et le bon sens, a-t-il expliqué. Contre l’Allemagne, il y a eu des moments où nous aurions pu commettre une faute pour couper le rythme, ou envoyer le ballon en touche, ou encore le renvoyer dans leur moitié de terrain pour nous replier. Quand le gardien récupère le ballon après une longue séquence défensive, sommes-nous capables de tenir encore un peu ? Ce sont des détails sur lesquels nous devons progresser en tant que groupe, et que beaucoup d’équipes maîtrisent déjà. »