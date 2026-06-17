Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

Carnet de bord de la Coupe du monde de l’équipe nationale américaine : Tim Weah classe Christian Pulisic parmi « les cinq meilleurs ailiers du monde », tandis que Brenden Aaronson savoure le récital de Lionel Messi

FEATURES
États-Unis vs Australie
États-Unis
Australie
Coupe du monde
C. Pulisic
T. Weah
A. Robinson
B. Aaronson

GOAL passe en revue les grands thèmes et les enseignements à retenir dans ce nouveau numéro du carnet de notes de l'équipe nationale masculine américaine.

IRVINE, Californie – À la veille du match de Coupe du monde entre les États-Unis et l’Australie, la condition physique de Christian Pulisic dominait toujours les discussions. La star américaine souffre toujours d’une légère blessure, un sujet dont ses coéquipiers parlent depuis plusieurs jours. Le groupe a néanmoins pris le temps d’admirer le dernier coup de génie de Lionel Messi dans le tournoi.

Brenden Aaronson et Antonee Robinson ont fait le point devant la presse mercredi, alors que les États-Unis peaufinaient leur préparation. Voici les principaux thèmes, points de discussion et moments de détente de cette dernière journée à Irvine…




  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tous les regards sont tournés vers Pulisic.

    Mercredi, comme chaque jour cette semaine, les joueurs de l’équipe nationale américaine ont été interrogés au sujet de Pulisic. Le message est resté invariable : il travaille dur et, si possible, il sera prêt. Un certain mystère entoure toutefois sa blessure à la jambe, qui l’oblige à s’entraîner individuellement depuis plusieurs jours.

    L’attaquant avait lui-même assuré, après la rencontre face au Paraguay, ne pas s’inquiéter. Ses coéquipiers partagent ce calme tout en restant prêts à toutes les éventualités.

    « Je ne connais pas exactement la nature de sa blessure », a expliqué Robinson. « Il prend les choses au jour le jour et ne s’entraîne pas encore à plein régime avec le groupe. Il nous reste encore quelques jours pour voir où il en est, et heureusement, nous avons beaucoup de joueurs sur le banc qui sont impatients et prêts à entrer en jeu pour aider l’équipe avec beaucoup de qualité.

    « C’est un long tournoi. S’il n’est pas prêt pour ce match, nous ferons en sorte qu’il soit opérationnel pour la suite, car nous aurons besoin de lui. Nous aurons besoin de tout le monde. »

    Mardi, Tim Weah avait déjà souligné l’importance de Pulisic pour l’équipe.

    • Publicité
  • Germany v United States - International FriendlyGetty Images Sport

    Weah analyse l'apport de Pulisic

    Peu de coéquipiers sont mieux placés que Weah pour parler de Pulisic, et la star marseillaise n’a pas tari d’éloges à l’égard d’un joueur qu’il considère comme un ami depuis une grande partie de sa vie.

    « Pour moi, Christian fait partie des cinq meilleurs ailiers du monde », a affirmé Weah. « C’est l’un de mes joueurs préférés à regarder. Avoir pu évoluer à ses côtés pendant si longtemps a été une expérience extraordinaire. Ce sont ces petits détails qui font la différence. C’est un joueur tellement humble. On se laisse souvent emporter par tout ce bruit médiatique, mais Christian est exceptionnel et il l’a prouvé face au Paraguay.

    Son talent et ce qu’il est capable de faire avec le ballon sont précieux pour nous. Cela profite à toute l’équipe et, pour moi, il figure parmi les meilleurs joueurs avec lesquels j’ai évolué. Je suis extrêmement fier de lui et j’espère qu’il sera prêt pour le prochain match. »

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Temps fort : moments en famille

    Les enfants de Robinson figuraient parmi le groupe qui s’amusait à courir dans tous les sens lors de la séance d’entraînement de lundi. Se faufilant entre les journalistes et les membres de leur famille, les plus jeunes de la délégation de l’équipe nationale masculine des États-Unis ont joué à des jeux d’enfants, savourant chaque instant sous le soleil californien tandis que leurs pères travaillaient sur le terrain.

    « Ils ont adoré ça », a confirmé Robinson.

    Cette journée en famille a été un succès. Parents, épouses et enfants ont assisté à la séance pour se rendre compte du travail requis par une Coupe du monde. Pour les joueurs, cette présence a constitué un véritable coup de pouce, même si les plus jeunes ne suivaient pas l’entraînement avec la plus grande attention.

    « La famille et le soutien de ses proches sont des moteurs essentiels dans la carrière de la plupart des gens, a expliqué Robinson. Pouvoir les voir donne un sens à tout cela : partager ce moment historique de notre carrière avec nos proches. Leur présence nous aide aussi à décompresser face à la pression. Nous profitons simplement de ces instants quand ils se présentent. C’est incroyable. »

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Regarder Messi à la Coupe du monde

    Comme tout observateur averti, les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) n’ont pas quitté leurs écrans ces derniers jours. Ils ont bien sûr étudié en détail les images de l’Australie, notamment son premier match de phase de groupes contre la Turquie. Pendant leurs rares moments « libres », les joueurs n’ont pas délaissé le ballon. Ils ont continué à suivre la Coupe du monde.

    Aaronson et Robinson, par exemple, ont suivi de près la victoire de l’Argentine face à l’Algérie mardi. Ils ont analysé la rencontre sous l’angle concurrentiel, mais il leur a été difficile de ne pas laisser s’exprimer le supporter qui sommeille en eux lors des éclats de génie de Lionel Messi.

    « Regarder le match Turquie-Australie était très intéressant, car nous avons pu nous rassembler, analyser la rencontre et repérer ce que nous pourrons faire pour orienter le match à notre avantage », explique Aaronson. « C’est plutôt cool. Mais en regardant l’Argentine hier, on a aussi découvert un futur adversaire, tout en laissant le fan en nous s’emballer devant le triplé de Messi. C’est ça le plus génial. »

    Robinson a ajouté : « Pour les supporters devant leur écran, il est clair que Messi est sans doute le plus grand footballeur de l’histoire, et il reste au sommet, continuant de démontrer son talent. En tant que fan, je suis sûr que c’était incroyable de le voir jouer. C’est ça, la magie du tournoi : on veut voir les meilleurs du monde faire ce qu’ils font de mieux sur la scène internationale. »

    Pendant la phase de groupes, ils peuvent encore savourer les rencontres en spectateurs, mais au fur et à mesure que la compétition se resserre, ces affiches deviendront une réalité.

    « Si nous devons affronter l’Argentine et que ce match se concrétise, nous serons tous prêts à en découdre », conclut Aaronson, « mais, oui, c’est tout simplement un plaisir de regarder tous ces matchs. »

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Robinson réagit au premier but de l'Angleterre.

    La phase de groupes réserve encore plusieurs rencontres cruciales, dont l’une concerne de près plusieurs joueurs de l’équipe nationale américaine.

    Robinson et Folarin Balogun ont tous deux grandi en Angleterre. Mercredi, les Three Lions entameront leur parcours en Coupe du monde face à la Croatie, un adversaire familier. Robinson sera-t-il ému en les regardant jouer ? Pas vraiment, répond-il.

    « Je ne dirais pas que je vais soutenir l’Angleterre », a expliqué l’arrière gauche. « J’espère que les joueurs que je connais bien réussiront leur match, mais je n’ai pas vraiment de préférence quant à l’équipe qui devrait bien figurer dans le tournoi, à part la nôtre. Pour les joueurs que je connais bien, comme Timo [Castagne] avec la Belgique, Sander [Berge] avec la Norvège ou Issa [Diop] avec le Maroc, je me contente de soutenir mes amis.

    « Quel que soit le match que je regarde, j’espère toujours voir une belle rencontre, en tant que passionné de foot. Si on devait retrouver l’Angleterre, on les a déjà affrontés récemment, donc ce serait une belle revanche, un match très difficile, et j’espère bien qu’on le gagnerait. »

Coupe du monde
États-Unis crest
États-Unis
E-U
Australie crest
Australie
AUS