Comme tout observateur averti, les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) n’ont pas quitté leurs écrans ces derniers jours. Ils ont bien sûr étudié en détail les images de l’Australie, notamment son premier match de phase de groupes contre la Turquie. Pendant leurs rares moments « libres », les joueurs n’ont pas délaissé le ballon. Ils ont continué à suivre la Coupe du monde.
Aaronson et Robinson, par exemple, ont suivi de près la victoire de l’Argentine face à l’Algérie mardi. Ils ont analysé la rencontre sous l’angle concurrentiel, mais il leur a été difficile de ne pas laisser s’exprimer le supporter qui sommeille en eux lors des éclats de génie de Lionel Messi.
« Regarder le match Turquie-Australie était très intéressant, car nous avons pu nous rassembler, analyser la rencontre et repérer ce que nous pourrons faire pour orienter le match à notre avantage », explique Aaronson. « C’est plutôt cool. Mais en regardant l’Argentine hier, on a aussi découvert un futur adversaire, tout en laissant le fan en nous s’emballer devant le triplé de Messi. C’est ça le plus génial. »
Robinson a ajouté : « Pour les supporters devant leur écran, il est clair que Messi est sans doute le plus grand footballeur de l’histoire, et il reste au sommet, continuant de démontrer son talent. En tant que fan, je suis sûr que c’était incroyable de le voir jouer. C’est ça, la magie du tournoi : on veut voir les meilleurs du monde faire ce qu’ils font de mieux sur la scène internationale. »
Pendant la phase de groupes, ils peuvent encore savourer les rencontres en spectateurs, mais au fur et à mesure que la compétition se resserre, ces affiches deviendront une réalité.
« Si nous devons affronter l’Argentine et que ce match se concrétise, nous serons tous prêts à en découdre », conclut Aaronson, « mais, oui, c’est tout simplement un plaisir de regarder tous ces matchs. »