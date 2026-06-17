Mercredi, comme chaque jour cette semaine, les joueurs de l’équipe nationale américaine ont été interrogés au sujet de Pulisic. Le message est resté invariable : il travaille dur et, si possible, il sera prêt. Un certain mystère entoure toutefois sa blessure à la jambe, qui l’oblige à s’entraîner individuellement depuis plusieurs jours.

L’attaquant avait lui-même assuré, après la rencontre face au Paraguay, ne pas s’inquiéter. Ses coéquipiers partagent ce calme tout en restant prêts à toutes les éventualités.

« Je ne connais pas exactement la nature de sa blessure », a expliqué Robinson. « Il prend les choses au jour le jour et ne s’entraîne pas encore à plein régime avec le groupe. Il nous reste encore quelques jours pour voir où il en est, et heureusement, nous avons beaucoup de joueurs sur le banc qui sont impatients et prêts à entrer en jeu pour aider l’équipe avec beaucoup de qualité.

« C’est un long tournoi. S’il n’est pas prêt pour ce match, nous ferons en sorte qu’il soit opérationnel pour la suite, car nous aurons besoin de lui. Nous aurons besoin de tout le monde. »

Mardi, Tim Weah avait déjà souligné l’importance de Pulisic pour l’équipe.