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Tampa Bay Rays v Los Angeles AngelsGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

Carnet de bord de l’USMNT à la Coupe du monde : tous les regards sont tournés vers l’Australie, Matt Turner vit son moment de gloire et Tyler Adams « garde le pied sur l’accélérateur » malgré le risque de carton jaune

Analysis
Etats-Unis
H. Wright
M. Turner
T. Adams
FEATURES
Etats-Unis vs Australie
Australie
Coupe du monde

GOAL passe en revue les principaux sujets de discussion et les enseignements à retenir dans le dernier numéro du carnet de bord de l’équipe nationale américaine.

IRVINE, Californie – L’euphorie suite à la victoire de l’équipe nationale masculine des États-Unis face au Paraguay lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde est encore palpable, mais, dans le camp américain, le groupe a déjà tourné la page. Ce week-end, les joueurs ont profité d’une journée de repos pour recharger les batteries et se recentrer avant d’aborder la deuxième semaine de la compétition.

Tous les regards sont désormais tournés vers l’Australie et le match de vendredi revêt une importance cruciale. Après la victoire 2-0 des Australiens face à la Turquie lors de leur entrée en lice, la rencontre opposera les deux meilleures équipes du groupe après la première journée.

Lundi, Tyler Adams et Haji Wright ont rencontré la presse pour lancer la dernière ligne droite avant le grand rendez-vous. Voici les principaux thèmes, les points de discussion et les moments de détente de cette journée à Irvine…

  • Tampa Bay Rays v Los Angeles AngelsGetty Images Sport

    Le premier lancer de Turner

    Dimanche, les joueurs de l’équipe nationale américaine ont profité d’une journée de repos, une occurrence rare. Après la séance de récupération de samedi, qui suivait leur large victoire de vendredi, le staff a accordé ce break pour que le groupe décompresse, recharger les batteries et aborder sereinement la semaine chargée précédant le match contre l’Australie.

    Chacun a utilisé ce répit à sa manière. Matt Turner, par exemple, a pu lancer la première balle avant le match de lundi entre les Angels de Los Angeles et les Rays de Tampa Bay. Fort de son passé de joueur de baseball, il s’est dit satisfait de sa performance.

    « Le moment fort de la journée, c’est d’avoir réussi ce que je m’étais fixé, à savoir lancer une balle parfaite », a-t-il déclaré. « J’ai un peu fait rebondir le gant du receveur. Logan O’Hoppe m’a dit : “Wow, mec, c’était un premier lancer génial”. J’ai reçu de beaux compliments. Évidemment, rencontrer Mike Trout, une superstar, l’un des meilleurs de tous les temps, un gars du New Jersey, c’était cool. Tout était génial. »

    Il retiendra surtout les échanges avec Trout et d’autres joueurs : malgré le plein cœur de leur saison, les Angels suivaient avec attention la Coupe du monde et, surtout, la victoire de la sélection américaine face au Paraguay.

    « Il m’a dit : “Bonne chance, tout le monde regarde, on est avec vous et on vous soutient” », raconte Turner à propos de sa conversation avec Trout. « Après avoir parlé à leur manager, j’ai essayé de convaincre les gars de venir au match le week-end prochain. Je crois qu’ils avaient un jour de repos le 25, donc j’espère qu’ils pourront venir voir notre match contre la Turquie.

    Il conclut : « J’ai pu rencontrer beaucoup de joueurs et ressentir l’enthousiasme qu’ils partagent pour la Coupe du monde. Après ce premier match et l’engouement qu’il a suscité, nous voulons surfer sur cette vague et continuer d’avancer. »

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  • 2026 NBA Finals - Game FiveGetty Images Sport

    Temps fort : l’importance de la « family time »

    Alors que Turner a profité d’une journée au stade en compagnie de sa femme et de ses enfants, la majorité des joueurs ont préféré rester avec leur famille à l’hôtel de l’équipe. Un soulagement bienvenue après des semaines d’une préparation intensive en vue du match contre le Paraguay.

    « Pendant mon jour de repos, je n’ai pas envie de voir ces gars », plaisante Adams en parlant de ses coéquipiers. « Alors j’ai passé du temps avec ma famille et j’ai pu déconnecter un peu. Je ne vois pas souvent mes frères, ma mère et mon père, donc c’était essentiel : juste passer du temps avec eux et mettre le match de côté pendant une journée. Avoir une journée de repos complet pendant un tournoi est rare ; je pense que le staff nous l’a accordée pour récompenser le travail accompli ces dernières semaines. Nous ne prenons pas cela à la légère. »

    Cette pause a aussi permis à Adams de vivre un moment particulier : il a suivi la victoire des New York Knicks, champions NBA, samedi soir, entouré des siens.

    « Je n’ai pas perdu connaissance, mais, bon sang, j’étais surexcité », a-t-il déclaré, en référence à sa célèbre réaction lors de la victoire des Knicks lors du quatrième match, qui l’avait vu sauter par-dessus un canapé dans un élan d’excitation. « Mon frère pleurait. Ça montre bien ce que ça signifie d’être à New York en ce moment. C’était vraiment spécial. »

    De son côté, Wright a connu un week-end plus tranquille. Né à Los Angeles, il a pu compter sur la présence de nombreux proches pour soutenir l’équipe à Inglewood, tout près du stade. Grâce à l’écart plus grand entre les matchs par rapport aux Coupes du monde précédentes, il a passé davantage de temps avec sa famille qu’en 2022.

    « Ce nouveau calendrier a ses avantages et ses inconvénients, a expliqué Wright. D’une part, les espaces entre les matchs permettent à chacun de bien récupérer ; d’autre part, jouer tous les trois ou quatre jours est exigeant. Personnellement, je préfère cette formule : elle donne à chaque joueur le temps de montrer son meilleur niveau. »

    « Pour ma part, j’ai simplement passé du temps avec les miens, rechargé les batteries et déconnecté. »

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    Les enseignements de Wright tirés de la dernière rencontre

    L’équipe nationale américaine avait battu l’Australie 2-1 à l’automne dernier. Le héros de la rencontre ? Wright, auteur d’un doublé.

    Plusieurs mois plus tard, peut-il encore en tirer des enseignements ? « Pas vraiment », tranche-t-il. « Ce sera un match différent, une équipe différente, des enjeux différents.

    « Nous avions observé un plan de jeu clair de la part de l’Australie, a-t-il expliqué. C’est une équipe difficile à déstabiliser, dangereuse en contre-attaque et bien pourvue en attaque. Elle a su se montrer efficace et faire mal à la Turquie. Je pense que la Turquie est arrivée un peu trop confiante dans ce match, et nous éviterons cette erreur. Nous savons que toutes les équipes présentes dans ce tournoi sont de calibre et méritent d’être là, donc nous sommes prêts. »

    Un atout sur lequel les États-Unis comptent tout de même : leur puissance physique. La rencontre de l’automne avait été rude, Christian Pulisic ayant été victime d’une faute violente qui l’avait blessé. Wright anticipe un degré de intensité similaire, surtout que les deux équipes connaissent l’enjeu d’un tel résultat pour leur parcours en Coupe du monde.

    « Le match aller avait été très engagé », rappelle-t-il. « Dès l’entame, ils nous ont mis sous pression et nous avons dû nous ajuster. À la mi-temps, l’entraîneur n’a pas apprécié que l’on subisse sans répondre. Cette fois, nous pourrons mieux nous préparer à leur style. »

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pas de panenka

    Ces derniers mois, joueurs et supporters australiens se sont arc-boutés sur une remarque faite en décembre dernier. Lors du tirage au sort, Mike Grella, analyste à CBS et ancien milieu de terrain des New York Red Bulls, avait qualifié les Socceroos de « proie facile » pour l’équipe nationale américaine.

    Depuis, le consultant est la cible des médias australiens, mais il n’a cessé de réitérer son opinion.

    « Ils n'ont aucune chance de rivaliser avec les États-Unis », a-t-il tranché. « Leur unique plan de jeu possible, c'est de se concentrer sur la défense et d'essayer de garder le score à 0-0. Il y a un écart de niveau : les États-Unis alignent des joueurs qui disputent des matchs en Europe chaque semaine, ce qui n'est pas le cas de l'Australie. C'est aussi simple que ça. »

    Tyler Adams, qui a évolué aux côtés de Grella chez les Red Bulls, ne partage pas cet avis, surtout après la rencontre face à la Turquie.

    « Je ne pense pas que ces commentaires aident qui que ce soit », a déclaré Adams. « Et non, ce ne sera pas une partie de plaisir. Au contraire, ce sera l’un des matchs les plus difficiles que nous ayons à disputer. Nous avons vu une équipe qui a tenu tête à la Turquie et qui a évolué à un très, très haut niveau. Elle est combative, elle est intelligente et, sur le plan tactique, elle a été incroyablement solide. Je pense donc que ce sera un match extrêmement difficile. Ce ne sera certainement pas une partie de plaisir. »


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adams explique comment gérer les cartons jaunes

    Si l’on doit pointer un bémol après la victoire de vendredi, c’est le carton jaune reçu par Adams. Sanctionné une nouvelle fois contre l’Australie, il manquerait le dernier match de la phase de groupes face à la Turquie. Pire, s’il écope d’un second avertissement lors de cette rencontre, il raterait également le premier tournoi à élimination directe en cas de qualification des États-Unis.

    « Je vis avec les cartons jaunes », a-t-il plaisanté. « Pour moi, c’est quelque chose à gérer, bien sûr, mais surtout lors du deuxième match, on ne peut pas lever le pied. Il faut rester très agressif.

    En revanche, lors du troisième match, la pression est plus forte car un nouveau carton vous exclut des huitièmes de finale. Mais pour le deuxième, il faut appuyer sur le champignon. »

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