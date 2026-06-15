Alors que Turner a profité d’une journée au stade en compagnie de sa femme et de ses enfants, la majorité des joueurs ont préféré rester avec leur famille à l’hôtel de l’équipe. Un soulagement bienvenue après des semaines d’une préparation intensive en vue du match contre le Paraguay.

« Pendant mon jour de repos, je n’ai pas envie de voir ces gars », plaisante Adams en parlant de ses coéquipiers. « Alors j’ai passé du temps avec ma famille et j’ai pu déconnecter un peu. Je ne vois pas souvent mes frères, ma mère et mon père, donc c’était essentiel : juste passer du temps avec eux et mettre le match de côté pendant une journée. Avoir une journée de repos complet pendant un tournoi est rare ; je pense que le staff nous l’a accordée pour récompenser le travail accompli ces dernières semaines. Nous ne prenons pas cela à la légère. »

Cette pause a aussi permis à Adams de vivre un moment particulier : il a suivi la victoire des New York Knicks, champions NBA, samedi soir, entouré des siens.

« Je n’ai pas perdu connaissance, mais, bon sang, j’étais surexcité », a-t-il déclaré, en référence à sa célèbre réaction lors de la victoire des Knicks lors du quatrième match, qui l’avait vu sauter par-dessus un canapé dans un élan d’excitation. « Mon frère pleurait. Ça montre bien ce que ça signifie d’être à New York en ce moment. C’était vraiment spécial. »

De son côté, Wright a connu un week-end plus tranquille. Né à Los Angeles, il a pu compter sur la présence de nombreux proches pour soutenir l’équipe à Inglewood, tout près du stade. Grâce à l’écart plus grand entre les matchs par rapport aux Coupes du monde précédentes, il a passé davantage de temps avec sa famille qu’en 2022.

« Ce nouveau calendrier a ses avantages et ses inconvénients, a expliqué Wright. D’une part, les espaces entre les matchs permettent à chacun de bien récupérer ; d’autre part, jouer tous les trois ou quatre jours est exigeant. Personnellement, je préfère cette formule : elle donne à chaque joueur le temps de montrer son meilleur niveau. »

« Pour ma part, j’ai simplement passé du temps avec les miens, rechargé les batteries et déconnecté. »