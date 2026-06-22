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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

Carnet de bord de l’équipe nationale masculine américaine à la Coupe du monde : Christian Pulisic reprend l’entraînement, Folarin Balogun vise le titre de meilleur buteur et la Fédération américaine de football explique l’hymne « Country Roads »

Analysis
États-Unis
FEATURES
Turquie vs États-Unis
Turquie
Coupe du monde
C. Pulisic
A. Zendejas
F. Balogun

GOAL passe en revue les grands thèmes et les enseignements à retenir dans ce nouveau numéro du carnet de notes de l'équipe nationale masculine américaine.

IRVINE, Californie – Qualifiée pour les phases à élimination directe de la Coupe du monde, l’équipe nationale masculine des États-Unis doit encore régler plusieurs problèmes d’ici son dernier match de groupe face à la Turquie.

Certaines portent sur Christian Pulisic et son avenir dans la compétition. D’autres concernent la gestion du groupe pour une rencontre, a priori, sans enjeu pour les États-Unis. Restent les interrogations plus légères, notamment depuis vendredi soir : d’où vient donc cette soudaine passion pour « Country Roads » ?

Folarin Balogun et Alex Zendejas ont répondu aux questions des journalistes lundi, lors de la première séance d’entraînement complète de la semaine. Voici les principaux sujets d’actualité, les points de discussion et les moments de détente de cette dernière journée à Irvine…

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Un carton jaune pourrait bouleverser la course au Soulier d’or.

    Après seulement deux matchs, Folarin Balogun est déjà lancé dans la course au Soulier d’or. Mais quand il allume sa télévision et voit des stars comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland égaler, voire dépasser, son total de buts, il ne peut s’empêcher d’avoir une réaction.

    « C’est agaçant », déclare-t-il en riant.

    Balogun, comme tout amateur de football, a suivi les performances de ces stars lors de la Coupe du monde et, malgré son agacement, il a lui aussi savouré le spectacle. Il cite notamment Felix Nmecha, attaquant de l’équipe d’Allemagne, parmi les joueurs qui l’ont impressionné. Les cadors, bien sûr, l’ont également frappé.

    « Quand on voit des joueurs comme Messi, Mbappé et Haaland, on se dit qu’ils sont incontournables », a-t-il déclaré. « Ils marquent un but par match, parfois même plus. Pour moi, il s’agit simplement d’essayer d’atteindre ce niveau, d’être incontournable moi aussi, d’être régulier. Je suis sûr que j’ai le potentiel pour y parvenir. »

    Après deux rencontres, l’attaquant américain a déjà démontré sa capacité à peser sur les défenses : deux buts face à la Turquie, puis une passe décisive sur le premier but contre l’Australie, même si Cameron Burgess a finalement marqué contre son camp.

    Problème : l’attaquant américain a déjà écopé d’un carton jaune, et le risque d’en obtenir un second – synonyme de suspension – lors d’un match sans enjeu contre la Turquie est réel.

    « Je veux jouer tous les matchs, c’est ce qui m’a amené là où je suis : la disponibilité. Pour un sportif pro, quel que soit le sport, l’essentiel est d’être disponible, et je ne déroge pas à la règle. Bien sûr que je veux jouer, mais il faut aussi faire preuve de bon sens. Je ne voudrais pas prendre un carton jaune et manquer les seizièmes de finale. »

    • Publicité
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Comment les États-Unis ont lutté pour faire de « Country Roads » leur hymne

    Le public de Seattle entonnant « Country Roads » constitue sans doute le moment le plus fort de l’équipe nationale américaine lors de cette Coupe du monde. Et ce n’était pas une simple coïncidence.

    Avant le tournoi, la FIFA a demandé aux sélections de fournir des playlists avec des titres pour l’échauffement, les célébrations de buts et les chants de la victoire. Dans ce cadre, la Fédération américaine a consulté les joueurs et ses représentants. L’objectif ? Sélectionner des titres faciles à reprendre en chœur et fortement identitaires. Trois chansons étaient en lice pour l’après-match : « Livin’ on a Prayer », « Sweet Caroline » et, bien sûr, « Take Me Home, Country Roads ».

    Finalement, le choix de « Sweet Caroline » par l’Angleterre a écarté cette option, tandis que « Livin’ on a Prayer » était déjà diffusée à Seattle pendant la rencontre. Selon U.S. Soccer, c’est Amy Hopfinger, ex-employée de la fédération américaine et aujourd’hui dirigeante à la FIFA, qui a tranché en faveur de « Country Roads » au lendemain de la victoire des États-Unis.

    Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'euphorie des célébrations de buts

    Au micro des journalistes après son but contre l’Australie, Alex Freeman a décortiqué sa célébration. Il a immédiatement repéré ses coéquipiers fondre vers lui et a compris qu’il devait prendre la poudre d’escampette, surtout après avoir vu la déferlante de remplaçants de l’USMNT sur les buteurs face au Paraguay.

    Pour qui a déjà pris part à ces célébrations, ces instants sont spéciaux. Il y a une raison pour laquelle les remplaçants de l’équipe nationale américaine continuent de sprinter vers le buteur : c’est une joie authentique, à la fois pour le but et pour celui qui le marque. Freeman a fait de son mieux pour s’échapper, et il s’en est mieux sorti que la plupart, mais ses coéquipiers de l’équipe nationale américaine ont fini par le rattraper dans le coin du terrain.

    « C’est une question d’ambiance », a expliqué Zendejas. « C’est une joie communicative. [Freeman] a fini par courir dans la mauvaise direction ; il aurait dû partir de l’autre côté, mais nous étions tous prêts sur la ligne de touche.

    Une fois le but validé, on était prêts à le rattraper, mais il est tout simplement trop rapide. »

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Accompagner Pulisic dans son parcours

    Christian Pulisic affichait un large sourire après la rencontre face à l’Australie. Les caméras de FOX l’ont capté, chantant avec le public et célébrant la belle performance de ses coéquipiers.

    Lundi déjà, il affichait la même sérénité : lors des quinze minutes d’entraînement ouvertes aux médias, la star américaine a enchaîné des exercices avec et sans ballon aux côtés de ses coéquipiers. La semaine précédant la rencontre face à l’Australie avait pourtant été incertaine : touché, Pulisic n’avait pas été assuré de pouvoir tenir son rang. « La décision s’est prise au dernier moment », a confirmé le sélectionneur américain Mauricio Pochettino, ajoutant que le joueur n’était « pas tout à fait prêt ».

    Zendejas connaît Pulisic depuis des années : les deux hommes ont grandi ensemble au sein des sélections nationales juniors. Plusieurs membres de l’équipe américaine soulignent que le gardien a toujours été un point d’appui pour l’ailier, et cette complicité s’est de nouveau vérifiée la semaine passée.

    « Oui, c’est une situation difficile quand on subit un petit coup ou une blessure pendant un tournoi important », explique Zendejas, « mais je pense qu’il ne faut pas trop parler des blessures ni de ce qu’il traverse en ce moment. Dans ce cas, on lui parle d’autres sujets ou d’autres choses pour essayer de lui changer les idées.

    « Nous nous entendons bien, et d’autres coéquipiers se joignent à nous. Ce petit groupe lui fait du bien : pouvoir parler à quelqu’un qui est là pour lui, ça compte. »

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En ce qui concerne la suite, tant pour jeudi que pour les phases à élimination directe

    Grâce à la victoire du Paraguay face à la Turquie vendredi soir, l’équipe nationale américaine a découvert une partie de son parcours. Ce résultat lui a officiellement permis de terminer en tête de son groupe, ce qui signifie qu’elle se rendra à Santa Clara pour les seizièmes de finale.

    Concernant leur futur adversaire et la suite du parcours, Balogun avoue ne rien savoir. Il est vrai que les multiples combinaisons, surtout celles impliquant les troisièmes de groupe, rendent toute projection complexe.

    « Je suis sûr que certains membres du staff ou d’autres joueurs s’y intéressent peut-être, mais pour être honnête, je n’y comprends pas grand-chose », a-t-il déclaré. « Mathématiquement, si on obtient un certain nombre de points, contre qui on va jouer, tout ça… Peu importe l’adversaire pour lequel on me demandera de me préparer, j’irai simplement sur le terrain et je m’y préparerai. Je me concentre uniquement sur les matchs à venir. »

    Au vu de la situation de l’équipe, une rotation est attendue : Balogun, l’un des quatre avertis, pourrait souffler contre la Turquie avec Antonee Robinson, Chris Richards et Tyler Adams. Pulisic, lui, pourrait profiter d’une semaine de récupération supplémentaire avant les huitièmes.

    Cette situation pourrait donc profiter à un joueur comme Zendejas. L’attaquant du Club América figure parmi les cinq joueurs de champ américains encore inédits dans la compétition, ce qui rend le match contre la Turquie potentiellement historique pour lui.

    « Je m’entraîne dur, j’attends cette opportunité, mais je suis sûr qu’elle viendra », a-t-il déclaré. « C’est évidemment une décision de l’entraîneur, et je dois la respecter. J’ai toujours dit que tout dépendait de mes performances sur le terrain. Je travaille dur, je m’amuse, je profite pleinement de ce rêve que je vis en ce moment, donc je ne pourrais pas demander mieux, mec. Je suis heureux d’être ici avec les gars, avec le groupe. Je suis tout simplement super reconnaissant. »





  • Fans Cheer On The United States As They Play Against Australia In The World Cup CupGetty Images News

    Comprendre l'impact

    Il est difficile de replacer pleinement dans leur contexte ou de mesurer l’impact des deux premiers matchs de l’équipe nationale masculine américaine (USMNT). Si l’on peut compter les vues, les interactions sur les réseaux sociaux ou la couverture médiatique, ces données ne capturent pas pleinement ce que ressentent les supporters américains qui suivent l’USMNT cet été.

    C’est du moins ce que perçoivent les joueurs, qui s’efforcent néanmoins d’en saisir toute la portée.

    « J’essaie de saisir tout ça, mais les États-Unis sont un pays immense », explique Balogun. « C’est difficile, mais Weston me montre des vidéos depuis l’avion, où je suis assis à côté de lui. Il me montre des images de supporters dans diverses régions, réunis devant des écrans géants ou dans des bars pour suivre les matchs. À chaque but, ils fêtent ça partout.

    « Je pense que c’est quelque chose qu’aucun d’entre nous ne peut vraiment saisir tant que nous sommes en plein dedans, mais je pense qu’une fois que ce sera terminé, et que nous reprendrons, je ne sais pas, notre vie quotidienne, nous pourrons mesurer l’impact que nous avons eu. C’est magnifique. »

    De son côté, Zendejas adresse un message simple aux supporters : « Continuez à nous suivre, car, nous l’espérons, l’aventure durera tout l’été. »

    « Continuez simplement à croire en ce groupe », a-t-il déclaré. « Nous avons tellement de bons joueurs, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. C’est tout simplement une équipe qui est toujours prête à se battre, à aller de l’avant et à essayer d’obtenir un résultat positif à chaque fois. »

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