Carnet de bord de l’équipe nationale masculine américaine à la Coupe du monde : Christian Pulisic reprend l’entraînement, Folarin Balogun vise le titre de meilleur buteur et la Fédération américaine de football explique l’hymne « Country Roads »

Après seulement deux matchs, Folarin Balogun est déjà lancé dans la course au Soulier d’or. Mais quand il allume sa télévision et voit des stars comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland égaler, voire dépasser, son total de buts, il ne peut s’empêcher d’avoir une réaction.

« C’est agaçant », déclare-t-il en riant.

Balogun, comme tout amateur de football, a suivi les performances de ces stars lors de la Coupe du monde et, malgré son agacement, il a lui aussi savouré le spectacle. Il cite notamment Felix Nmecha, attaquant de l’équipe d’Allemagne, parmi les joueurs qui l’ont impressionné. Les cadors, bien sûr, l’ont également frappé.

« Quand on voit des joueurs comme Messi, Mbappé et Haaland, on se dit qu’ils sont incontournables », a-t-il déclaré. « Ils marquent un but par match, parfois même plus. Pour moi, il s’agit simplement d’essayer d’atteindre ce niveau, d’être incontournable moi aussi, d’être régulier. Je suis sûr que j’ai le potentiel pour y parvenir. »

Après deux rencontres, l’attaquant américain a déjà démontré sa capacité à peser sur les défenses : deux buts face à la Turquie, puis une passe décisive sur le premier but contre l’Australie, même si Cameron Burgess a finalement marqué contre son camp.

Problème : l’attaquant américain a déjà écopé d’un carton jaune, et le risque d’en obtenir un second – synonyme de suspension – lors d’un match sans enjeu contre la Turquie est réel.

« Je veux jouer tous les matchs, c’est ce qui m’a amené là où je suis : la disponibilité. Pour un sportif pro, quel que soit le sport, l’essentiel est d’être disponible, et je ne déroge pas à la règle. Bien sûr que je veux jouer, mais il faut aussi faire preuve de bon sens. Je ne voudrais pas prendre un carton jaune et manquer les seizièmes de finale. »