Aaronson a réintégré le stage de l’équipe nationale américaine la semaine dernière, fraîchement marié. Organiser un mariage est déjà suffisamment complexe ; en préparer un en pleine Coupe du monde semble un véritable casse-tête. Alors, par où Aaronson a-t-il bien pu commencer ?

En réalité, la cérémonie n’était pas initialement programmée pendant la préparation de la Coupe du monde. Pendant un temps, le stage de l’équipe nationale américaine devait débuter le 1er juin, ce qui aurait fait du 29 mai, date initialement choisie, un moment idéal pour une fête d’adieu avant le tournoi.

Mais le calendrier a changé : le staff a finalement fixé le premier rendez-vous du groupe au 26 mai. Les joueurs l’ont découvert en décembre, alors que les préparatifs étaient déjà bouclés et, comme le reconnaît Aaronson avec un sourire, « le compte en banque était un peu à sec ». Du jour au lendemain, le plus beau jour de sa vie privée s’est retrouvé en concurrence directe avec l’un des rendez-vous les plus cruciaux de sa carrière. Quand son frère Paxten lui a annoncé le changement de calendrier, son cœur s’est serré.

« Quand on a reçu ces calendriers, quand il a appris qu’on devait se présenter à ce moment-là, quand elle a appris qu’on devait se présenter à ce moment-là, j’ai vu sa réaction », raconte Aaronson en évoquant ce moment avec son frère et celle qui est aujourd’hui son épouse. « Elle était rouge. J’étais rouge. On était paniqués parce qu’on avait consacré tellement de temps et d’efforts, et je veux dire, elle avait consacré tellement de temps et d’efforts à l’organisation du mariage.

« C’était effrayant, mais pouvoir avoir cette conversation avec l’entraîneur, pouvoir entrer dans son bureau… Il est très doué pour ce genre de discussions. C’est un être humain, lui aussi, donc il sait que ce n’est pas facile d’être footballeur. C’était juste une conversation très facile à avoir avec lui. »

Au final, tout s’est déroulé sans accroc. Enfin, presque : Aaronson s’est entraîné jeudi, a pris l’avion pour Philadelphie et est arrivé avec quelques heures de retard à sa propre répétition. Le mariage s’est toutefois déroulé comme prévu, y compris le vol de retour d’Aaronson à 2 heures du matin vers Atlanta pour rejoindre l’équipe en vue des séances du samedi.

« Tout était parfait, a-t-il confié. C’était une journée formidable. »

Malgré tout, Aaronson tenait à regagner le camp d’entraînement au plus vite : aussi magique fut-il, le mariage ne devait pas faire oublier que la Coupe du monde approchait.