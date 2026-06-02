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Chris Richards GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Carnet de bord de l’équipe nationale américaine à la Coupe du monde : point sur la condition physique de Chris Richards et Tyler Adams, coulisses de la semaine de mariage mouvementée de Brenden Aaronson, et Miles Robinson, déterminé à tourner la page après son erreur

Analysis
Etats-Unis
FEATURES
B. Aaronson
C. Richards
T. Adams
M. Robinson
Coupe du monde
Etats-Unis vs Allemagne
Allemagne
Matchs Amicaux

Dans ce nouvel épisode du « Carnet de bord de l'équipe nationale américaine », GOAL passe en revue les principaux événements et les enseignements à retenir du stage de préparation.

ATLANTA — Le travail reprend au Centre national d’entraînement. Quarante-huit heures après avoir ouvert sa préparation pour la Coupe du monde par une victoire 3-2 contre le Sénégal, l’équipe nationale masculine des États-Unis a retrouvé les terrains pour entamer une nouvelle semaine d’exercices. Prochaine étape : un match amical contre l’Allemagne à Chicago, mais d’ici là, le groupe restera concentré sur sa préparation atlantaise.

Mardi, deux joueurs se sont présentés face à la presse : Brenden Aaronson et Miles Robinson. Le week-end a été riche en émotions contrastées pour le duo. Aaronson savoure un moment d’euphorie, tandis que Robinson, après une erreur sur le terrain, affiche un moral en berne. Tous deux ont toutefois livré le même message : la semaine dernière est déjà du passé, et ce nouveau cycle s’ouvre sur une page blanche.

Voici les grands thèmes, les sujets de discussion et les petits moments de bonne humeur du stage de l'équipe nationale américaine...

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    Le point sur la formation

    Alors que 24 joueurs de l’équipe nationale américaine, renforcés par quelques éléments supplémentaires, prenaient part à la séance de mardi, deux absences ont immédiatement attiré l’attention.

    Chris Richards et Tyler Adams sont restés à la salle de muscu pendant les échauffements initiaux au Centre national d’entraînement. Selon U.S. Soccer, l’absence d’Adams s’explique par une gestion de la charge de travail après le match de ce week-end face au Sénégal. Rappelons qu’il n’avait pas pu s’entraîner à plein régime avec Bournemouth une partie du printemps, suite à une déchirure du ligament collatéral médial en décembre puis à une blessure au quadriceps en avril.

    Quant à Richards, U.S. Soccer précise que le défenseur central poursuit son travail individualisé. Il « progresse », indique un porte-parole de la fédération, alors qu’il vise un retour prochain après sa récente blessure à la cheville.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Logistique d’un mariage

    Aaronson a réintégré le stage de l’équipe nationale américaine la semaine dernière, fraîchement marié. Organiser un mariage est déjà suffisamment complexe ; en préparer un en pleine Coupe du monde semble un véritable casse-tête. Alors, par où Aaronson a-t-il bien pu commencer ?

    En réalité, la cérémonie n’était pas initialement programmée pendant la préparation de la Coupe du monde. Pendant un temps, le stage de l’équipe nationale américaine devait débuter le 1er juin, ce qui aurait fait du 29 mai, date initialement choisie, un moment idéal pour une fête d’adieu avant le tournoi.

    Mais le calendrier a changé : le staff a finalement fixé le premier rendez-vous du groupe au 26 mai. Les joueurs l’ont découvert en décembre, alors que les préparatifs étaient déjà bouclés et, comme le reconnaît Aaronson avec un sourire, « le compte en banque était un peu à sec ». Du jour au lendemain, le plus beau jour de sa vie privée s’est retrouvé en concurrence directe avec l’un des rendez-vous les plus cruciaux de sa carrière. Quand son frère Paxten lui a annoncé le changement de calendrier, son cœur s’est serré.

    « Quand on a reçu ces calendriers, quand il a appris qu’on devait se présenter à ce moment-là, quand elle a appris qu’on devait se présenter à ce moment-là, j’ai vu sa réaction », raconte Aaronson en évoquant ce moment avec son frère et celle qui est aujourd’hui son épouse. « Elle était rouge. J’étais rouge. On était paniqués parce qu’on avait consacré tellement de temps et d’efforts, et je veux dire, elle avait consacré tellement de temps et d’efforts à l’organisation du mariage.

    « C’était effrayant, mais pouvoir avoir cette conversation avec l’entraîneur, pouvoir entrer dans son bureau… Il est très doué pour ce genre de discussions. C’est un être humain, lui aussi, donc il sait que ce n’est pas facile d’être footballeur. C’était juste une conversation très facile à avoir avec lui. »

    Au final, tout s’est déroulé sans accroc. Enfin, presque : Aaronson s’est entraîné jeudi, a pris l’avion pour Philadelphie et est arrivé avec quelques heures de retard à sa propre répétition. Le mariage s’est toutefois déroulé comme prévu, y compris le vol de retour d’Aaronson à 2 heures du matin vers Atlanta pour rejoindre l’équipe en vue des séances du samedi.

    « Tout était parfait, a-t-il confié. C’était une journée formidable. »

    Malgré tout, Aaronson tenait à regagner le camp d’entraînement au plus vite : aussi magique fut-il, le mariage ne devait pas faire oublier que la Coupe du monde approchait.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Tourner la page

    Le milieu de terrain de Leeds United n’a pas participé à la victoire 3-2 de l’équipe nationale américaine face au Sénégal. Il était l’un des trois seuls joueurs convoqués à ne pas avoir joué, aux côtés de Haji Wright et Matt Freese. Le match contre l’Allemagne ce week-end revêt donc une importance particulière, alors qu’Aaronson cherche à tourner la page sur la semaine dernière et à donner le ton pour les semaines à venir.

    « La saison que je viens de terminer est, je pense, la meilleure de ma carrière », a-t-il déclaré. « Vu le niveau auquel j’ai joué, j’ai vraiment hâte de pouvoir, je l’espère, faire mes preuves contre l’Allemagne, et si ce n’est pas le cas, d’aller à l’entraînement pour montrer ce dont je suis capable et m’assurer de faire tout ce qu’il faut pour être sur le terrain. Sinon, je soutiendrai les gars du mieux que je peux, car c’est le genre de personne que je suis. Je veux les soutenir, mais aussi aller sur le terrain et, dès que j’en aurai l’occasion, faire mon travail. »

    « Je suis vraiment reconnaissant d’avoir pu faire ça, a-t-il ajouté. Maintenant, je suis prêt à me préparer pour cette Coupe du monde, car c’est une période vraiment passionnante. »

  • Miles RobinsonGetty

    « J'ai levé la main » Le geste, capté par les caméras, confirme que l'attaquant a bien signalé sa position de hors-jeu au moment de la passe décisive.

    Il est indéniable que Miles Robinson a commis une erreur. Sa perte de balle a directement conduit au deuxième but du Sénégal. Peu d’autres commentaires étaient nécessaires.

    Quelques jours après la rencontre, le défenseur est revenu sur son erreur tout en saluant le soutien indéfectible de ses coéquipiers.

    « Je pense que cela a montré le caractère du groupe, sa volonté de marquer ce but décisif », a-t-il déclaré. « Évidemment, nous avons un grand talent offensif dans le groupe, donc je pense qu’ils avaient faim du troisième but. Il y a eu des moments où ils auraient pu marquer un quatrième ou un cinquième but.

    « Évidemment, il y a eu des erreurs. J’assume pleinement ma part de responsabilité, mais ce genre de situation doit nous servir de leçon et nous rappeler que le meilleur est encore à venir avec ce groupe. Chaque match est une chance de progresser. Il faut tourner la page, se souvenir que je suis là pour une raison et continuer d’avancer. »

    Il lui faudra toutefois continuer à travailler dur s’il veut postuler pour une place dans l’équipe lors du tournoi estival.

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    La situation au poste de défenseur central

    Avec ou sans erreur, Robinson évolue au sein d’un effectif de défenseurs centraux particulièrement fourni. Si Richards est toujours en convalescence, Robinson, Tim Ream, Mark McKenzie et Auston Trusty sont présents au stage en tant que centraux titulaires. Alex Freeman a d’ailleurs débuté contre le Sénégal comme troisième défenseur central, tandis que Joe Scally a lui aussi déjà occupé ce poste, offrant une option supplémentaire dans l’axe.

    Qu’implique cette concurrence pour l’organisation défensive ? Comment passer d’une défense à deux à un back three, puis éventuellement revenir à deux, selon les effectifs ? Pour Robinson, la rivalité est saine, mais la tension est réelle au vu des enjeux.

    « Au final, nous essayons tous simplement de nous démarquer », explique Robinson. « Lors des oppositions à 11 contre 11, nous testons plusieurs systèmes, manières de presser ou de défendre selon les scénarios.

    Au final, on se concentre à chaque séance, on se pousse mutuellement et on cherche à prouver au staff, à nous-mêmes et à nos coéquipiers ce dont on est capable, tout en faisant progresser le groupe. »

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