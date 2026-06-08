Carnet de bord de l'équipe nationale américaine à la Coupe du monde : Mauricio Pochettino savoure l'accueil de 5 500 supporters en Californie alors que Chris Richards reprend l'entraînement à plein temps

La première journée de l’équipe nationale américaine dans ses nouveaux locaux a été exceptionnelle, car elle n’était pas venue seule.

Au total, 5 500 supporters étaient présents pour la première séance d’entraînement de la semaine ; ces 5 500 chanceux avaient été tirés au sort parmi 32 000 participants. Ils n’ont pas assisté à une session particulièrement intense, la séance de lundi étant plutôt tranquille, deux jours après le match contre l’Allemagne.

Quelques temps forts ont tout de même égayé la séance : Antonee Robinson a remporté un mini-concours de frappes sur la barre transversale, ce qui a poussé le public à réclamer son célèbre salto arrière, en vain. Après plusieurs appels des supporters, Pochettino a tenté deux frappes de 40 mètres, la première passant juste à côté et la seconde étant saluée par des applaudissements. À l’issue de la séance, les joueurs ont pris le temps de signer des autographes en tribune ; Alex Zendejas, particulièrement, a été entouré de fans arborant les maillots de l’USMNT et du Club América.

L’ambiance, très chaleureuse, correspondait parfaitement à ce que recherchait Pochettino.

« Nous avons été agréablement surpris, tant par les infrastructures que par les personnes qui travaillent ici », a déclaré l’entraîneur. « De superbes installations associées à une équipe formidable, c’est une combinaison idéale. On voit parfois de beaux centres d’entraînement, mais le personnel n’est pas toujours à la hauteur. Je préfère des installations plus modestes avec des gens exceptionnels. Ici, nous avons les deux, et nous en sommes très reconnaissants.

« Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s’occupent de ce centre, car elles préparent tout avec amour, et c’est ce qui compte le plus. »