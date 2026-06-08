Carnet de bord de l'équipe nationale américaine à la Coupe du monde : Mauricio Pochettino savoure l'accueil de 5 500 supporters en Californie alors que Chris Richards reprend l'entraînement à plein temps

Dans l’esprit d’un joueur, chaque match est une finalité. Mais cette fois, le rendez-vous suivant est la Coupe du monde ; l’enjeu devient soudain très, très réel.
Pour Balogun, ce vendredi couronne un parcours de trois ans et demi. Tout a commencé par un stage de recrutement à Orlando, finalement planifié en vue de cette rencontre. Depuis, il s’est imposé comme un titulaire régulier de l’équipe nationale américaine et pourrait même débuter au Qatar. Alors, quel sentiment éprouve-t-il à l’aube de cet événement ?
« Je pense que ça va probablement commencer à me paraître plus réel quand je serai sur la ligne de départ et que les supporters seront là, quand nous entrerons sur le terrain, en train de crier et de hurler », a déclaré Balogun. « Je pense vraiment que ça deviendra réel pour moi à mesure que le moment approchera. C’est ma première occasion de jouer en Coupe du monde, donc je n’ai pas vraiment d’attentes. Je me concentre sur l’instant présent et je savoure déjà l’expérience. »
Pour Ream, il s’agit de sa deuxième Coupe du monde, mais l’expérience est déjà bien différente : la préparation a été plus longue et plus intense, et surtout, le tournoi se déroule à domicile, ce qui fait que même le joueur le plus expérimenté de la sélection américaine ignore encore ce qui l’attend.
« Ce n’est pas notre première fois, mais c’est la première fois chez nous, donc c’est en quelque sorte notre première fois », a-t-il déclaré. « C’est passionnant. Je suis assez âgé pour me souvenir de bribes de 1994. J’ai essayé de le dire aux gars et de faire passer le message dans les médias : c’est une opportunité unique dans une carrière, et cela s’accompagne de plus d’attentes et de pression. En même temps, il faut en profiter. Personne ne nous met plus d’attentes ni de pression que nous-mêmes, et c’est très bien ainsi.
« Il suffit d’ouvrir les yeux et d’absorber chaque détail, car c’est unique, c’est différent. C’est totalement distinct de tout ce que nous, joueurs, avons connu jusqu’ici, alors imprégnez-vous-en, profitez-en et savourez chaque instant, car c’est exceptionnel. »