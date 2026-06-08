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USMNT Training in IrvineGetty
Ryan Tolmich

Traduit par

Carnet de bord de l'équipe nationale américaine à la Coupe du monde : Mauricio Pochettino savoure l'accueil de 5 500 supporters en Californie alors que Chris Richards reprend l'entraînement à plein temps

Analysis
Etats-Unis
Coupe du monde
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
C. Richards
M. Freese

GOAL passe en revue les principaux sujets de discussion et les enseignements à retenir dans la dernière édition du carnet de bord de l’équipe nationale américaine.

IRVINE — Après plusieurs semaines passées à prendre leurs marques dans leur nouveau centre d’entraînement, les États-Unis ont investi ce week-end leurs installations pour la Coupe du monde. Lundi, les hommes de Jürgen Klinsmann ont tenu leur première séance à Irvine, marquant le coup d’envoi officiel de leur préparation contre le Paraguay.

La journée, riche en événements, a été marquée par la présence de milliers de supporters. La séance elle-même s’est déroulée dans une ambiance calme, l’accent étant mis sur la récupération plutôt que sur la tactique ou la stratégie.

Mauricio Pochettino a présenté le nouveau camp de base aux médias, tandis que plusieurs joueurs ont échangé avec les journalistes pour lancer officiellement la semaine de préparation à la Coupe du monde. Voici les principaux thèmes, les sujets de discussion et les petits moments de détente de cette première journée à Irvine…



  • WC training part 2Getty

    Un nouveau stade

    La première journée de l’équipe nationale américaine dans ses nouveaux locaux a été exceptionnelle, car elle n’était pas venue seule.

    Au total, 5 500 supporters étaient présents pour la première séance d’entraînement de la semaine ; ces 5 500 chanceux avaient été tirés au sort parmi 32 000 participants. Ils n’ont pas assisté à une session particulièrement intense, la séance de lundi étant plutôt tranquille, deux jours après le match contre l’Allemagne.

    Quelques temps forts ont tout de même égayé la séance : Antonee Robinson a remporté un mini-concours de frappes sur la barre transversale, ce qui a poussé le public à réclamer son célèbre salto arrière, en vain. Après plusieurs appels des supporters, Pochettino a tenté deux frappes de 40 mètres, la première passant juste à côté et la seconde étant saluée par des applaudissements. À l’issue de la séance, les joueurs ont pris le temps de signer des autographes en tribune ; Alex Zendejas, particulièrement, a été entouré de fans arborant les maillots de l’USMNT et du Club América.

    L’ambiance, très chaleureuse, correspondait parfaitement à ce que recherchait Pochettino.

    « Nous avons été agréablement surpris, tant par les infrastructures que par les personnes qui travaillent ici », a déclaré l’entraîneur. « De superbes installations associées à une équipe formidable, c’est une combinaison idéale. On voit parfois de beaux centres d’entraînement, mais le personnel n’est pas toujours à la hauteur. Je préfère des installations plus modestes avec des gens exceptionnels. Ici, nous avons les deux, et nous en sommes très reconnaissants.

    « Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s’occupent de ce centre, car elles préparent tout avec amour, et c’est ce qui compte le plus. »

    • Publicité
  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Mises à jour

    L’élément le plus significatif de la séance de lundi ne résidait pas dans les exercices réalisés, mais dans la présence sur la pelouse de Chris Richards. Le défenseur a en effet pris part à l’intégralité de la séance avec le groupe des remplaçants du match contre l’Allemagne, sans rencontrer le moindre problème physique. Il s’agissait de sa première participation à une séance complète depuis son arrivée au stage.

    « C’est sa première fois avec l’équipe », a souligné Pochettino. « Presque tout le monde est prêt à être sélectionné pour le match. »

    Seul Tyler Adams a manqué la séance collective ; le milieu de terrain est sorti saluer les supporters avant de retourner à la salle de musculation. Son absence, tout comme celle de la première séance de la semaine dernière après le match face au Sénégal, s’explique par une « gestion de la charge de travail », a précisé un responsable de l’U.S. Soccer.

    Le reste du groupe a participé à l’intégralité de la séance.

  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Freese s'exprime sur la situation au poste de gardien

    Interrogé sans détour, Matt Freese a reconnu ne pas savoir s’il sera aligné d’entrée contre le Paraguay. Interrogé sur les raisons qui justifieraient sa titularisation, le gardien a répondu avec assurance.

    « En tant que compétiteur, on veut toujours être sur le terrain, on veut toujours aider l’équipe de toutes les manières possibles, et cela ne change pas en ce moment : si on me demande de jouer, je suis prêt à le faire », a-t-il déclaré. « Je tire une grande partie de ma confiance du travail acharné que j’ai fourni, et j’ai travaillé très dur, donc je sais que c’est le moment d’avoir confiance. »

    La hiérarchie des gardiens, toujours en débat, illustre cette incertitude : Matt Turner avait commencé contre le Sénégal avant de céder sa place à Chris Brady à la mi-temps ; puis Freese était titulaire face à l’Allemagne et a joué l’intégralité de la rencontre. À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, le choix du numéro un reste donc indécis.

    La situation contraste avec celle des années passées : pendant des années, les États-Unis disposaient d’un numéro 1 incontesté, et l’une des critiques adressées à ce groupe est l’absence d’un gardien clairement désigné. Ayant grandi en admirant des légendes telles que Tim Howard, Brad Friedel, Kasey Keller et Tony Meola, Freese comprend cette dynamique, mais espère avoir l’occasion de se faire une place parmi eux lors de cette Coupe du monde.

    « Je n’écoute pas vraiment les gens en dehors de mes coéquipiers et du staff technique », assure-t-il. « Je reste concentré sur mon travail quotidien, en étant présent. Cela dit, on peut affirmer sans se tromper que les États-Unis ont toujours disposé d’un excellent groupe de gardiens. J’ai été fan de ce groupe pendant une grande partie de ma vie, et je le suis toujours. C’est un honneur d’appartenir à ce groupe et de pouvoir perpétuer cet héritage. »

  • Ricardo Pepi Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Félicitations aux attaquants

    L’un des moments les plus savoureux, parfois un brin gênants, en conférence de presse survient quand on demande à un joueur d’évoquer la performance de son voisin de table. La scène s’est reproduite à deux reprises lundi, impliquant deux des attaquants vedettes de l’équipe nationale américaine.

    Feese a ainsi été invité à analyser le jeu de Ricardo Pepi, lequel écoutait attentivement à ses côtés. Auteur d’une performance majeure face au Sénégal, où il a préparé les deux buts, Pepi cherche désormais à s’installer durablement dans le onze de départ.

    « Je dirais qu’ils sont tous les trois plutôt doués pour marquer des buts », a déclaré Freese à propos des attaquants. « Je le constate tous les jours à l’entraînement. Évidemment, chaque joueur possède une multitude de points forts et de caractéristiques, et Pepi a clairement joué un rôle énorme dans le match à Charlotte. Il a fait un travail fantastique en créant différentes occasions. L’ensemble du groupe offensif – attaquants, ailiers, numéros 10 – a d’ailleurs réalisé un excellent travail lors des deux derniers matchs amicaux, en créant des occasions et en jouant avec fluidité. »

    Le capitaine Tim Ream, interrogé à son tour sur Folarin Balogun alors que l’attaquant de Monaco était à ses côtés, a souligné la dangerosité du jeune avant-centre.

    « Je pense que c’est simplement son sens du jeu », a expliqué Ream. « Ses déplacements à gauche, à droite, sa capacité à conserver le ballon et à faire entrer d’autres joueurs dans la surface, puis ses courses en profondeur et sa faculté à se mettre en position de frappe sont des atouts dont nous rêvions depuis longtemps au sein de l’équipe. C’est sans doute l’attaquant le plus pénible à affronter à l’entraînement pour moi, car il est très rapide dans ses déplacements, physiquement fort et capable de passer les défenseurs comme s’il glissait.

    « Évidemment, les autres joueurs ont des profils très distincts. On a vu par exemple Pepi combiner avec Christian [Pulisic] et créer des passes décisives. Chacun pose un défi spécifique, et, en tant que défenseurs, c’est précisément ce dont nous avons besoin à l’entraînement : affronter des attaquants aux styles variés pour progresser. »

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    La réalité de la Coupe du monde

    Dans l’esprit d’un joueur, chaque match est une finalité. Mais cette fois, le rendez-vous suivant est la Coupe du monde ; l’enjeu devient soudain très, très réel.

    Pour Balogun, ce vendredi couronne un parcours de trois ans et demi. Tout a commencé par un stage de recrutement à Orlando, finalement planifié en vue de cette rencontre. Depuis, il s’est imposé comme un titulaire régulier de l’équipe nationale américaine et pourrait même débuter au Qatar. Alors, quel sentiment éprouve-t-il à l’aube de cet événement ?

    « Je pense que ça va probablement commencer à me paraître plus réel quand je serai sur la ligne de départ et que les supporters seront là, quand nous entrerons sur le terrain, en train de crier et de hurler », a déclaré Balogun. « Je pense vraiment que ça deviendra réel pour moi à mesure que le moment approchera. C’est ma première occasion de jouer en Coupe du monde, donc je n’ai pas vraiment d’attentes. Je me concentre sur l’instant présent et je savoure déjà l’expérience. »

    Pour Ream, il s’agit de sa deuxième Coupe du monde, mais l’expérience est déjà bien différente : la préparation a été plus longue et plus intense, et surtout, le tournoi se déroule à domicile, ce qui fait que même le joueur le plus expérimenté de la sélection américaine ignore encore ce qui l’attend.

    « Ce n’est pas notre première fois, mais c’est la première fois chez nous, donc c’est en quelque sorte notre première fois », a-t-il déclaré. « C’est passionnant. Je suis assez âgé pour me souvenir de bribes de 1994. J’ai essayé de le dire aux gars et de faire passer le message dans les médias : c’est une opportunité unique dans une carrière, et cela s’accompagne de plus d’attentes et de pression. En même temps, il faut en profiter. Personne ne nous met plus d’attentes ni de pression que nous-mêmes, et c’est très bien ainsi.

    « Il suffit d’ouvrir les yeux et d’absorber chaque détail, car c’est unique, c’est différent. C’est totalement distinct de tout ce que nous, joueurs, avons connu jusqu’ici, alors imprégnez-vous-en, profitez-en et savourez chaque instant, car c’est exceptionnel. »

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