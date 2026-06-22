Carnet de bord de l’équipe nationale américaine à la Coupe du monde : Christian Pulisic reprend l’entraînement, Folarin Balogun évoque sa course au Soulier d’or et la Fédération américaine de football explique les raisons du choix de l’hymne « Country Roads »

Après seulement deux matchs, Folarin Balogun est déjà lancé dans la course au Soulier d’or. Mais quand il allume sa télévision et voit des stars comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland égaler, voire dépasser, son total de buts, il ne peut s’empêcher d’avoir une réaction.

« C’est agaçant », déclare-t-il en riant.

Balogun, comme tout amateur de football, a suivi les performances de ces stars lors de la Coupe du monde et, malgré son agacement, il a lui aussi savouré le spectacle. Il cite notamment Felix Nmecha, attaquant de l’équipe d’Allemagne, parmi les joueurs qui l’ont impressionné. Les cadors, bien sûr, l’ont également frappé.

« Quand on voit des joueurs comme Messi, Mbappé et Haaland, on se dit qu’ils sont incontournables », a-t-il déclaré. « Ils marquent un but par match, parfois même plus. Pour moi, il s’agit simplement d’essayer d’atteindre ce niveau, d’être incontournable moi aussi, d’être régulier. Je suis sûr que j’ai le potentiel pour y parvenir. »

Après deux rencontres, l’attaquant américain a déjà démontré sa capacité à peser sur les défenses : deux buts face à la Turquie, puis une passe décisive sur le premier but contre l’Australie, même si Cameron Burgess a finalement marqué contre son camp.

Problème : l’attaquant américain a déjà écopé d’un carton jaune, si bien que le sélectionneur hésitera à le lancer contre la Turquie, un match sans enjeu.

« Je veux jouer tous les matchs », assure-t-il. « C’est ce qui m’a permis d’en arriver là : être disponible. Pour un sportif professionnel, quel que soit le sport, l’essentiel est d’être disponible, et je ne fais pas exception. Bien sûr, je veux jouer, mais il faut aussi faire preuve de bon sens. Je ne voudrais pas écoper d’un carton jaune et manquer les seizièmes de finale. »