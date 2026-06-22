Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

Carnet de bord de l’équipe nationale américaine à la Coupe du monde : Christian Pulisic reprend l’entraînement, Folarin Balogun évoque sa course au Soulier d’or et la Fédération américaine de football explique les raisons du choix de l’hymne « Country Roads »

Analysis
États-Unis
FEATURES
Turquie vs États-Unis
Turquie
Coupe du monde
C. Pulisic
A. Zendejas
F. Balogun

GOAL passe en revue les grands thèmes et les enseignements à retenir dans ce nouveau numéro du carnet de bord de l'équipe nationale masculine des États-Unis.

IRVINE, Californie – Qualifiée pour les phases à élimination directe de la Coupe du monde, l’équipe nationale masculine des États-Unis doit encore régler plusieurs problèmes avant son dernier match de groupe face à la Turquie.

Certaines portent sur Christian Pulisic et son avenir dans la compétition. D’autres concernent la gestion du groupe pour une rencontre, a priori, sans enjeu pour les États-Unis. Et puis, surtout après vendredi soir, une interrogation plus légère persiste : d’où vient donc cette « Country Roads » ?

Folarin Balogun et Alex Zendejas ont répondu aux questions des journalistes lundi, lors de la première séance d’entraînement complète de la semaine. Voici les principaux sujets d’actualité, les points de discussion et les moments de détente de cette dernière journée à Irvine…

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Un carton jaune pourrait bouleverser la course au Soulier d’or.

    Après seulement deux matchs, Folarin Balogun est déjà lancé dans la course au Soulier d’or. Mais quand il allume sa télévision et voit des stars comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland égaler, voire dépasser, son total de buts, il ne peut s’empêcher d’avoir une réaction.

    « C’est agaçant », déclare-t-il en riant.

    Balogun, comme tout amateur de football, a suivi les performances de ces stars lors de la Coupe du monde et, malgré son agacement, il a lui aussi savouré le spectacle. Il cite notamment Felix Nmecha, attaquant de l’équipe d’Allemagne, parmi les joueurs qui l’ont impressionné. Les cadors, bien sûr, l’ont également frappé.

    « Quand on voit des joueurs comme Messi, Mbappé et Haaland, on se dit qu’ils sont incontournables », a-t-il déclaré. « Ils marquent un but par match, parfois même plus. Pour moi, il s’agit simplement d’essayer d’atteindre ce niveau, d’être incontournable moi aussi, d’être régulier. Je suis sûr que j’ai le potentiel pour y parvenir. »

    Après deux rencontres, l’attaquant américain a déjà démontré sa capacité à peser sur les défenses : deux buts face à la Turquie, puis une passe décisive sur le premier but contre l’Australie, même si Cameron Burgess a finalement marqué contre son camp.

    Problème : l’attaquant américain a déjà écopé d’un carton jaune, si bien que le sélectionneur hésitera à le lancer contre la Turquie, un match sans enjeu.

    « Je veux jouer tous les matchs », assure-t-il. « C’est ce qui m’a permis d’en arriver là : être disponible. Pour un sportif professionnel, quel que soit le sport, l’essentiel est d’être disponible, et je ne fais pas exception. Bien sûr, je veux jouer, mais il faut aussi faire preuve de bon sens. Je ne voudrais pas écoper d’un carton jaune et manquer les seizièmes de finale. »

    • Publicité
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Comment les États-Unis ont lutté pour faire de « Country Roads » leur hymne

    Le public de Seattle entonnant « Country Roads » est sans doute le moment le plus marquant de l’équipe nationale américaine lors de cette Coupe du monde. Et ce n’était pas une simple coïncidence.

    Avant le tournoi, la FIFA a demandé aux sélections de fournir des playlists avec des titres pour l’échauffement, les célébrations de buts et les chants de la victoire. Dans ce cadre, la Fédération américaine a consulté les joueurs et ses représentants. L’objectif ? Sélectionner des titres faciles à reprendre en chœur et emblématiques des États-Unis. Sur la liste des chansons d’après-match figuraient initialement trois options : « Livin’ on a Prayer », « Sweet Caroline » et, bien sûr, « Take Me Home, Country Roads ».

    Finalement, le choix de « Sweet Caroline » par l’Angleterre a écarté cette option, tandis que « Livin’ on a Prayer » était déjà diffusée à Seattle pendant la rencontre. Selon U.S. Soccer, c’est Amy Hopfinger, ex-employée de la fédération américaine et aujourd’hui dirigeante à la FIFA, qui a tranché en faveur de « Country Roads » au lendemain de la victoire des États-Unis.

    Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'euphorie des célébrations de buts

    Après avoir marqué contre l’Australie, Alex Freeman a expliqué aux journalistes la logique derrière sa célébration. Il a immédiatement vu ses coéquipiers se ruer vers lui et a compris qu’il devait prendre la poudre d’escampette, surtout après avoir observé la vitesse à laquelle les remplaçants de l’USMNT avaient submergé les buteurs contre le Paraguay.

    Pour qui a déjà pris part à ces célébrations, l’instant est toujours spécial : les remplaçants de la sélection américaine foncent ainsi vers chaque buteur par pur bonheur, à la fois pour le but et pour l’homme qui l’a marqué. Freeman a tenté de s’extirper de l’étreinte collective, et il s’en est mieux sorti que beaucoup ; pourtant, ses coéquipiers l’ont finalement coincé dans un angle du terrain.

    « C’est une question d’ambiance », a expliqué Zendejas. « C’est une joie communicative. [Freeman] a fini par courir dans la mauvaise direction ; il aurait dû filer de l’autre côté, mais nous étions tous prêts sur la ligne de touche.

    Une fois le but validé, on était prêts à le rattraper, mais il est tout simplement trop rapide. »

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Accompagner Pulisic dans son parcours

    Christian Pulisic affichait un large sourire après la rencontre face à l’Australie. Les caméras de FOX l’ont capté, chantant avec le public et célébrant la belle performance de ses coéquipiers.

    Lundi déjà, il affichait la même sérénité : lors des quinze minutes d’entraînement ouvertes aux médias, la star américaine a enchaîné des exercices avec et sans ballon aux côtés de ses coéquipiers. La semaine précédant la rencontre face à l’Australie avait pourtant été incertaine : touché, Pulisic n’avait pas été assuré de pouvoir tenir son rang. « La décision s’est prise au dernier moment », avait expliqué le sélectionneur américain Mauricio Pochettino, avant de conclure que le joueur n’était « pas tout à fait prêt ».

    Zendejas connaît Pulisic depuis des années : les deux hommes ont grandi ensemble au sein des sélections nationales juniors, et l’attaquant de l’AC Milan peut toujours compter sur son ami. Plusieurs membres de l’USMNT assurent que ce soutien s’est renforcé durant la semaine de préparation.

    « Oui, c’est une situation difficile quand on subit un petit coup ou une blessure pendant un tournoi important », explique Zendejas, « mais je pense qu’il ne faut pas trop parler des blessures ni de ce qu’il traverse en ce moment. Dans ce cas, on lui parle d’autres sujets ou d’autres choses pour essayer de lui changer les idées.

    « Nous nous entendons bien, et d’autres coéquipiers se joignent à nous. Ce petit groupe lui fait du bien : pouvoir parler à quelqu’un qui est là pour lui, ça compte. »

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En perspective, tant pour la rencontre de jeudi que pour les phases à élimination directe

    Grâce à la victoire du Paraguay face à la Turquie vendredi soir, l’équipe nationale américaine a découvert une partie de son parcours. Ce résultat lui a officiellement permis de terminer en tête de son groupe, ce qui signifie qu’elle se rendra à Santa Clara pour les seizièmes de finale.

    Concernant leur futur adversaire et le reste du parcours, Balogun avoue ne rien savoir. Il est vrai que les multiples combinaisons, surtout avec les troisièmes de chaque groupe, rendent toute projection complexe.

    « Je suis sûr que certains membres du staff ou d’autres joueurs s’y intéressent peut-être, mais pour être honnête, je n’y comprends pas grand-chose », a-t-il déclaré. « Mathématiquement, si on obtient un certain nombre de points, contre qui on va jouer, tout ça… Peu importe l’adversaire pour lequel on me demandera de me préparer, je vais simplement me préparer en conséquence. Je me concentre uniquement sur les matchs à venir. »

    Au vu de la situation de l’équipe, une rotation est attendue : Balogun, l’un des quatre avertis, pourrait ainsi être épargné contre la Turquie, tout comme Antonee Robinson, Chris Richards et Tyler Adams. Pulisic, lui, pourrait profiter d’une semaine de récupération supplémentaire avant les huitièmes.

    Cette situation pourrait donc profiter à un joueur comme Zendejas. L’attaquant du Club América figure parmi les cinq joueurs de champ américains encore inédits dans la compétition, ce qui suggère que la rencontre face à la Turquie pourrait marquer son grand moment.

    « Je m’entraîne dur, j’attends cette opportunité, mais je suis sûr qu’elle viendra », a-t-il déclaré. « C’est évidemment une décision de l’entraîneur, et je dois la respecter. J’ai toujours dit que tout dépendait de mes performances sur le terrain. Je travaille dur, je m’amuse, je profite pleinement de ce rêve que je vis en ce moment, donc je ne pourrais pas demander mieux, mec. Je suis heureux d’être ici avec les gars, avec le groupe. Je suis tout simplement super reconnaissant. »





  • Fans Cheer On The United States As They Play Against Australia In The World Cup CupGetty Images News

    Comprendre l'impact

    Il est difficile de replacer pleinement dans leur contexte ou de mesurer l’impact des deux premiers matchs de l’équipe nationale masculine américaine (USMNT). Si l’on peut compter les vues, les interactions sur les réseaux sociaux ou la couverture médiatique, ces données ne capturent pas pleinement ce que ressentent les supporters américains qui suivent l’USMNT cet été.

    C’est du moins ce que perçoivent les joueurs, qui s’efforcent pourtant d’en saisir toute la portée.

    « J’essaie de saisir tout ça, mais les États-Unis sont un pays immense », explique Balogun. « C’est difficile, mais Weston me montre des vidéos depuis l’avion, où je suis assis à côté de lui. Il me montre des images de supporters dans diverses régions, qui suivent les matchs sur de grands écrans, dans des bars. À chaque but, ils font la fête un peu partout.

    « Je pense que c’est quelque chose qu’aucun d’entre nous ne peut vraiment saisir tant que nous sommes en plein dedans, mais je pense qu’une fois que ce sera terminé, et que nous reprendrons, je ne sais pas, notre vie quotidienne, nous pourrons mesurer l’impact que nous avons eu. C’est magnifique. »

    De son côté, Zendejas adresse un message simple aux supporters : « Continuez à nous suivre, car, nous l’espérons, l’aventure durera tout l’été. »

    « Continuez simplement à croire en ce groupe », a-t-il déclaré. « Nous avons tellement de bons joueurs, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. C’est tout simplement une équipe qui est toujours prête à se battre, à aller de l’avant et à essayer d’obtenir un résultat positif à chaque fois. »

Coupe du monde
Turquie crest
Turquie
TUR
États-Unis crest
États-Unis
E-U