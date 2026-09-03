La Fédération ghanéenne de football (GFA) a confirmé jeudi que Queiroz avait accepté de se lancer dans un nouveau mandat d’entraîneur. L’instance dirigeante a exprimé une confiance totale en sa capacité à faire progresser l’équipe après une brève période d’incertitude.

« La Fédération ghanéenne de football (GFA) est heureuse d’annoncer qu’elle est parvenue à un accord avec Carlos Queiroz pour sa nomination au poste de sélectionneur des Black Stars pour la prochaine phase du programme de l’équipe », peut-on lire dans un communiqué officiel.

« La GFA estime que la vaste expérience internationale de Queiroz, son expertise technique et sa connaissance de la position des Black Stars le placent idéalement pour diriger l’équipe dans ce nouveau chapitre.

« De plus amples détails sur ce nouveau mandat et sur le prochain programme des Black Stars seront annoncés en temps voulu, alors que la GFA et le sélectionneur Queiroz concentrent désormais leur attention sur la construction d’une nouvelle phase couronnée de succès pour le Ghana sur la scène internationale. »







