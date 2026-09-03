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Carlos Queiroz fait son retour surprise pour diriger le Ghana, quelques semaines seulement après sa démission
Retour surprise de Queiroz
Queiroz a été renommé sélectionneur du Ghana, moins de deux mois après avoir quitté ce poste. L’homme de 73 ans avait démissionné en juillet à la suite de la campagne des Black Stars à la Coupe du monde, déclarant qu’il mettait fin à son parcours avec la sélection nationale.
Son premier passage a duré moins de trois mois, puisqu’il avait initialement été nommé en avril pour remplacer Otto Addo, limogé. Cependant, le technicien chevronné a désormais effectué un retour aussi rapide qu’inattendu sur le banc.
La GFA mise sur l’expertise technique
La Fédération ghanéenne de football (GFA) a confirmé jeudi que Queiroz avait accepté de se lancer dans un nouveau mandat d’entraîneur. L’instance dirigeante a exprimé une confiance totale en sa capacité à faire progresser l’équipe après une brève période d’incertitude.
« La Fédération ghanéenne de football (GFA) est heureuse d’annoncer qu’elle est parvenue à un accord avec Carlos Queiroz pour sa nomination au poste de sélectionneur des Black Stars pour la prochaine phase du programme de l’équipe », peut-on lire dans un communiqué officiel.
« La GFA estime que la vaste expérience internationale de Queiroz, son expertise technique et sa connaissance de la position des Black Stars le placent idéalement pour diriger l’équipe dans ce nouveau chapitre.
« De plus amples détails sur ce nouveau mandat et sur le prochain programme des Black Stars seront annoncés en temps voulu, alors que la GFA et le sélectionneur Queiroz concentrent désormais leur attention sur la construction d’une nouvelle phase couronnée de succès pour le Ghana sur la scène internationale. »
Un véritable vétéran international
Le Ghana représente la neuvième sélection que Queiroz a dirigée au cours d’une longue carrière d’entraîneur. Il avait auparavant conduit l’Iran lors des trois dernières phases finales de Coupe du monde et mené le Portugal jusqu’aux huitièmes de finale de l’édition 2010.
Il a également pris en charge l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, la Colombie, l’Égypte, le Qatar et Oman. Lors de son bref premier passage à la tête du Ghana, il a supervisé une victoire spectaculaire 1-0 en phase de groupes contre le Panama, obtenue grâce à un but de Caleb Yirenkyi dans le temps additionnel. Cela a été suivi d’un match nul 0-0 contre l’Angleterre, puis d’une défaite 2-1 face à la Croatie.
Au niveau des clubs, Queiroz a notamment été le fidèle adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United, contribuant à la conquête de trois titres de Premier League et de la Ligue des champions 2008. Il a également passé une saison très médiatisée comme entraîneur du Real Madrid en 2003-2004.
- AFP
De retour directement dans le bain
Queiroz n’aura pas à attendre longtemps avant de reprendre ses fonctions sur le banc. La GFA a confirmé que son nouveau mandat d’entraîneur débutera officiellement pendant la fenêtre internationale de ce mois. Le Ghana cherchera à réintégrer rapidement la philosophie tactique du technicien de 73 ans alors que l’équipe se regroupe après son élimination de la Coupe du monde. Queiroz a désormais pour mission de stabiliser l’effectif et de poser des bases solides en vue de ses prochains matchs.
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