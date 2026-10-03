Carlos Baleba fait ENFIN plier Manchester United lors d’un match amical secret, alors que Michael Carrick fait face à une crise des blessures grandissante pendant la trêve internationale

Le milieu de terrain de 22 ans, qui a bouclé en août un transfert de 70 millions de livres sterling (93 M$) en provenance de Brighton, a foulé la pelouse vendredi lors d’un match à huis clos à Carrington. Baleba était aligné face à Lausanne-Sport, également détenu par INEOS, et a engrangé de précieuses minutes aux côtés de cadres de l’équipe première comme Harry Maguire et Matheus Cunha, selon ESPN.

Cette sortie marque sa première apparition non officielle sous le maillot de Manchester United. Le joueur n’était pas disponible pour les matches de compétition en raison d’un problème à la cheville contracté initialement pendant la pré-saison avec Brighton. Bien qu’il ait figuré parmi les remplaçants lors du match nul 1-1 de Manchester United contre Fulham avant la trêve internationale, il n’a pas été lancé en cours de jeu.



