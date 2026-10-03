Sportimage
Traduit par
Carlos Baleba fait ENFIN plier Manchester United lors d’un match amical secret, alors que Michael Carrick fait face à une crise des blessures grandissante pendant la trêve internationale
Match d’entraînement à huis clos à Carrington
Le milieu de terrain de 22 ans, qui a bouclé en août un transfert de 70 millions de livres sterling (93 M$) en provenance de Brighton, a foulé la pelouse vendredi lors d’un match à huis clos à Carrington. Baleba était aligné face à Lausanne-Sport, également détenu par INEOS, et a engrangé de précieuses minutes aux côtés de cadres de l’équipe première comme Harry Maguire et Matheus Cunha, selon ESPN.
Cette sortie marque sa première apparition non officielle sous le maillot de Manchester United. Le joueur n’était pas disponible pour les matches de compétition en raison d’un problème à la cheville contracté initialement pendant la pré-saison avec Brighton. Bien qu’il ait figuré parmi les remplaçants lors du match nul 1-1 de Manchester United contre Fulham avant la trêve internationale, il n’a pas été lancé en cours de jeu.
- AFP
Le point sur la condition physique de Carrick
Avant le match amical secret, l'entraîneur principal de United, Michael Carrick, a assuré aux supporters que la recrue phare de l'été travaillait sans relâche en coulisses. S'exprimant auprès des médias officiels du club, Carrick a confirmé que son nouveau milieu de terrain « poussait pour revenir aussi vite que possible » après cette blessure persistante.
Ailleurs, des nouvelles d'autres stars de United ont filtré depuis les rassemblements internationaux. Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, s'est récemment exprimé sur l'inquiétude autour de Bruno Fernandes, qualifiant le contretemps du meneur de jeu de problème « compliqué » au tibia. Heureusement pour United, Fernandes a surmonté ce souci et est revenu comme titulaire lors de la victoire 4-2 de sa sélection contre le Danemark.
Les blessures s’accumulent
La progression de Baleba fait figure de rare motif de satisfaction pour Carrick, qui doit actuellement composer avec un effectif sévèrement décimé. Noussair Mazraoui est venu allonger la liste des blessés à Old Trafford après être sorti en boitant du match du Maroc contre le Lesotho en Coupe d'Afrique des nations plus tôt cette semaine. Le défenseur est mal retombé après un tacle à la 68e minute et a immédiatement fait signe vers le banc, visiblement gêné.
Ce contretemps vient aggraver une trêve internationale déjà frustrante pour le club mancunien. Marcus Rashford et Kobbie Mainoo ont tous deux quitté le rassemblement de l'Angleterre pour soigner leurs problèmes respectifs. Pendant ce temps, Amad Diallo, Benjamin Sesko et Patrick Dorgu traînent tous de nouveaux soucis physiques, ce qui limite sévèrement les options tactiques de Carrick.
- Action Plus
Le test de Tottenham approche
Le staff médical de Manchester United va devoir multiplier les heures supplémentaires pour vider l’infirmerie avant le retour du football national. United accueille Tottenham à Old Trafford le 10 octobre pour un choc à fort enjeu.
Carrick sera désespérément en quête du retour de ses éléments clés pour ce rendez-vous crucial. Si Baleba sort indemne de ses sorties en match amical et continue de monter en puissance physiquement, l’homme à 70 M£ pourrait enfin être lancé pour ses débuts officiels très attendus contre le club du nord de Londres.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles