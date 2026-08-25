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Carlos Baleba explique ses raisons de rejoindre Manchester United alors que son transfert à 70 millions de livres sterling est officiellement confirmé
Une énorme déclaration d’intention
Manchester United a bouclé la signature de Baleba pour un montant initial de 65 M£, avec 5 M£ supplémentaires en bonus potentiels. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de cinq ans, qui comprend une option pour le prolonger de 12 mois supplémentaires.
Le milieu de terrain a passé sa visite médicale samedi pendant que ses nouveaux coéquipiers s’inclinaient 2-0 sur la pelouse de Hull City lors de leur premier match de la saison de Premier League. Manchester United suit le joueur depuis longtemps, et cette dernière arrivée vient conclure avec succès une refonte du milieu de terrain qui a déjà vu Andrey Santos et Youri Tielemans rejoindre le club.
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Carrick fait la différence
S'exprimant sur le site du club, Baleba a révélé que la perspective de jouer sous les ordres de Carrick avait été un facteur important dans sa décision. « C'est un sentiment incroyable de rejoindre le club de mes rêves », a-t-il déclaré.
« J'ai hâte de travailler avec Michael Carrick. Son expérience et sa connaissance du jeu font de lui le coach idéal pour m'aider à atteindre le plus haut niveau. L'ambition de tous au club est extrêmement claire, l'avenir est très enthousiasmant, et je suis déterminé à jouer mon rôle pour apporter le succès dont nous sommes capables ensemble. »
Wilcox salue la recrue parfaite
Jason Wilcox, le directeur du football à Old Trafford, a partagé son ressenti sur ce transfert désormais bouclé. « Nous sommes ravis de renforcer davantage notre milieu de terrain avec l’arrivée d’un autre international confirmé, doté d’une expérience avérée en Premier League », a expliqué Wilcox.
« La détermination de Carlos à rejoindre Manchester United et sa conviction que nous atteindrons nos ambitions communes font de lui le renfort idéal, alors que nous continuons à construire une équipe dynamique et spectaculaire, prête à rivaliser dans plusieurs compétitions. » Brighton avait écarté le joueur de son groupe pour le match dimanche, lors de sa victoire contre Aston Villa.
- AFP
Quelle suite pour le nouveau venu ?
Pour la suite, Manchester United espère intégrer immédiatement sa nouvelle recrue alors que le club cherche sa première victoire de la saison. Baleba devrait faire ses débuts très attendus avec le club ce samedi, à l’occasion de la réception d’Ipswich Town à Old Trafford. Les supporters seront impatients de voir s’il peut résoudre les problèmes de longue date de l’équipe au milieu de terrain.
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