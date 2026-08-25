Manchester United a bouclé la signature de Baleba pour un montant initial de 65 M£, avec 5 M£ supplémentaires en bonus potentiels. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de cinq ans, qui comprend une option pour le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Le milieu de terrain a passé sa visite médicale samedi pendant que ses nouveaux coéquipiers s’inclinaient 2-0 sur la pelouse de Hull City lors de leur premier match de la saison de Premier League. Manchester United suit le joueur depuis longtemps, et cette dernière arrivée vient conclure avec succès une refonte du milieu de terrain qui a déjà vu Andrey Santos et Youri Tielemans rejoindre le club.