Carlos Baleba est la solution idéale à long terme pour l’un des principaux postes à problème de Manchester United : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu l’amour des supporters du Barça qu’il estimait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total respectable de 65 buts en quatre ans au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe de Hansi Flick a conservé son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et a exaspéré les supporters par sa finition irrégulière. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça était déjà limité en attaque après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y aurait jamais eu de meilleure occasion d’encaisser. La cote de Torres a atteint un sommet absolu après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça sur Torres lors de son recrutement en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il l’avait prolongé en raison d’une clause spécifique de l’accord. Se délester de son gros salaire a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un ajout bien plus impactant à l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais s’attacher les services d’un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie victoire pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection chez les A avec l’Espagne en 2020. La fluidité positionnelle est au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les deux ailes. Il entretient aussi une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait produire des effets immédiats pour le double champion d’Europe en titre. Il y a de fortes chances que Torres se montre plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience des grands rendez-vous fera également de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que ne le faisait l’attaquant portugais, notamment grâce à ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme un pas en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui est compréhensible. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé consécutif en Ligue des champions à l’ère moderne, alors que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, à l’époque où lui aussi disposait de Luis Enrique. Cependant, dans les faits, la situation de Torres à Paris ne sera pas différente de ce qu’elle était pour lui en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme une tête d’affiche au Parc des Princes après être resté si longtemps dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG ne renforcera pas son héritage, cela ne fera que confirmer un peu plus son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui. Note : B-

James Westwood