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Carlos Baleba Man Utd GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Carlos Baleba est la solution idéale à long terme pour l’un des principaux postes à problème de Manchester United : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
Savinho
Manchester City
A. Bouaddi
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
FC Barcelone
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Yan Diomandé
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains fans de football, l'été est le moment du calendrier qu'ils attendent le plus, et pas seulement parce qu'il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu'une chose : c'est l'heure des transferts ! Le mercato 2026 se révèle une nouvelle fois très animé, avec plusieurs très grands noms qui bouclent des transferts à prix d'or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins un des clubs, voire même le joueur, se retrouve à se demander ce qui aurait pu être s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme opération, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, comme les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : Voilà une nouvelle démonstration du brillant modèle économique de Brighton. Les Seagulls avaient pu surprendre en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu camerounais Carlos Baleba depuis Lille, alors relativement inconnu, il y a trois ans, mais cette décision s’est avérée extrêmement payante puisque le club réalise un énorme bénéfice seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à Manchester United, lui qui a connu une saison en deux temps, son entraîneur Fabian Hurzeler estimant que les spéculations sur son transfert avaient d’abord affecté sa forme. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un package total de 70 M£ (95,5 M$) reste malgré tout une bonne opération pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’alterner le bon et le moins bon. Le club de la côte sud va inévitablement réinvestir cet argent sur plusieurs autres jeunes pépites, qu’il revendra ensuite avec un bénéfice conséquent. Note : B+

    Pour Manchester United : United estimera que sa patience a payé. Le club s’était retiré des négociations avec Brighton durant l’été 2025, lorsqu’il est devenu clair que Brighton voulait un montant du même ordre que les 115 M£ payés par Chelsea pour Moises Caicedo en 2023, mais il avait toujours été rapporté qu’ils reviendraient à la charge pour Baleba à un moment donné dans le futur. Ce moment est venu, Manchester United profitant de la campagne 2025-2026 quelque peu décevante du milieu pour conclure ce qu’il considérera comme une affaire finalement à prix réduit, dans un été où les montants ont été grossièrement gonflés, étant donné qu’il aurait coûté nettement plus cher 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances irrégulières de Baleba aient simplement été le résultat d’un joueur encore un peu brut, alors que ses meilleures années sont clairement encore devant lui. Sa saison a également été perturbée par la Coupe d’Afrique des nations, et il a affiché un bien meilleur niveau lors de la seconde moitié du dernier exercice, United ayant apparemment été encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte l’impact physique et la projection depuis le milieu dont United avait désespérément besoin cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, surtout après sa blessure aux ligaments de la cheville en pré-saison. Mais s’il parvient à réaliser son potentiel, il sera une solution idéale à long terme à un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû se montrer patient, mais Baleba est enfin en route vers Old Trafford dans ce qui ressemble forcément à un transfert de rêve pour un joueur qui n’est arrivé en Europe depuis son Cameroun natal qu’il y a quatre ans et demi. Brighton savait manifestement qu’il recrutait un jeune joueur à très fort potentiel lorsqu’il a accepté de débourser la coquette somme de 23 M£ pour l’attirer en 2023, alors qu’il était un joueur de 19 ans relativement inconnu, et en dehors du creux de la saison dernière, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité, et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout indique d’ailleurs qu’il est appelé à être une figure importante d’entrée à Old Trafford, où un milieu défensif physique figurait sur la liste des souhaits depuis un certain temps. Il fera partie d’un milieu renouvelé aux côtés de l’un de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, ainsi que Bruno Fernandes, avec pour mission de couper les attaques adverses et de faire progresser son équipe balle au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure de pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un ajout enthousiasmant à long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

    • Publicité
  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 août : Savinho (de Manchester City à Tottenham, 85 M£)

    Pour Manchester City : Un candidat très sérieux au titre de transfert le plus ridicule jamais payé dans toute l’histoire du football ! City va se frotter les mains en ayant réussi, d’une manière assez incroyable, à réaliser la plus grosse vente de l’histoire du club avec un joueur qui n’a pas confirmé les promesses placées en lui durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un total de seulement deux buts en Premier League. Manchester City sera ravi que Tottenham ait, une fois de plus, été prêt à monter aussi absurdement haut pour recruter son homme, un an après avoir tenté de signer Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) déboursé aujourd’hui. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les ailes, mais il reste encore largement le temps, dans ce mercato, de réinvestir cette rentrée d’argent colossale, et le club compte toujours dans ses rangs des joueurs comme le très coté Jeremy Monga et Jack Grealish, de retour en forme. Pour un joueur du niveau actuellement assez moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+

    Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un montant cumulé de 185 M£ (252 M$) ont fait lever quelques sourcils, ce transfert-là risque de faire exploser les plafonds. Tottenham a affiché sa volonté de dépenser sans compter tout au long de l’été, et le club pouvait sans doute à peu près justifier sa folie dépensière pour cette paire de nouveaux milieux de terrain comme une part nécessaire de la refonte de l’effectif menée par Roberto De Zerbi après deux saisons consécutives durant lesquelles le club a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ pour Savinho, de tous les joueurs possibles, laisse penser qu’ils ont peut-être perdu le fil en interne. Une telle somme exige un impact régulier et de très haut niveau, et à aucun moment de son passage à City l’ailier brésilien n’a montré qu’il était capable d’offrir cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la manière dont les Spurs sont passés d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an à littéralement le double seulement 12 mois plus tard, après une saison sans relief de plus (quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League). Il est tout à fait possible que Savinho finisse par réussir et devienne une vraie réussite dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit, au départ, d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho : Il faut avoir un peu de compassion pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de cet énorme montant de transfert au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être catalogué comme un flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si les Spurs avaient payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression serait retombée, mais le joueur de 22 ans va désormais être attendu au tournant et devra rapidement s’imposer comme une pièce maîtresse de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a clairement les qualités pour réussir s’il devient un homme de base et joue semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver sous Pep Guardiola, réputé pour ses incessants ajustements, à Manchester. Du point de vue du joueur, c’est un nouveau départ bienvenu dans un autre club du soi-disant « Big Six », l’occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, ainsi qu’un changement de décor attrayant avec ce départ pour Londres. Cependant, il y a ce sentiment tenace qu’il sera toujours écrasé par ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur le plus prometteur du centre de formation depuis Eden Hazard. En ce sens, le transfert à plusieurs millions de livres du milieu défensif vers l’Angleterre n’a absolument rien de surprenant. Après avoir livré une performance d’homme du match lors de la victoire contre le Real Madrid le jour de ses 17 ans, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des clubs de l’élite européenne, et sa prestation exceptionnelle avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde contre le Brésil, le 13 juin, a rendu un transfert estival inévitable. Cela reste néanmoins une somme incroyable pour Lille, qui avait auparavant valorisé Bouaddi à environ 70 M£. Le club a déjà récupéré d’énormes montants sur des joueurs comme Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao mais, tout comme la vente de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il ne s’agit ici que de pur bénéfice pour un club à la réputation amplement méritée en matière de formation et de développement des grands jeunes talents. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y a jamais vraiment eu le moindre doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde ses innombrables qualités en menant La Roja au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi pour City consistait donc à récupérer le plus d’argent possible pour Rodri tout en trouvant en même temps un successeur digne de ce nom. Il faut dire que les deux objectifs ont été atteints : 65 M£, c’est une belle somme pour un joueur de 30 ans revenu depuis peu d’une blessure au ligament croisé antérieur ; et même si City a clairement surpayé Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et immense. Bien sûr, c’est encore énormément demander à un joueur de 18 ans que de combler immédiatement l’immense vide laissé par l’un des plus grands numéros 6 que ce sport ait jamais connus. Mais il faut bien dire que City a mis la main sur le milieu défensif le plus prometteur du monde à l’heure actuelle (Liverpool aurait vraiment pu avoir besoin de recruter Bouaddi !). Reste à savoir s’il peut résoudre immédiatement tous les problèmes déjà évidents de City sous Enzo Maresca, c’est une tout autre question... Note : B

    Pour Bouaddi : Le type de transfert qu’il était toujours destiné à faire, et plus tôt que tard. Bouaddi est réputé pour être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il a aussi une confiance absolue en sa qualité. Il ne doute pas de sa capacité à s’imposer au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé de sélection, passant de la France au Maroc plus tôt cette année, puisque ce dernier lui offrait l’opportunité de disputer la Coupe du monde cet été. Les prestations d’une maturité saisissante de Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure avant son arrivée à Manchester. Certes, remplacer Rodri reste une tâche intimidante et on ne lui pardonnera pas grand-chose vu le montant de son transfert. Mais il semble clairement posséder l’intelligence, la confiance et le sang-froid nécessaires pour faire face à l’intensité incroyable du football de Premier League. Le fait qu’il aura Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, à ses côtés au milieu de terrain devrait aussi aider à alléger sa charge de travail, et à lui enlever une partie de la pression pour être performant immédiatement. Note : B+

    Mark Doyle

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l’Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste tout de même. Le départ de Jones signifie qu’il n’y a désormais plus un seul enfant du coin dans l’effectif de Liverpool, ce qui est franchement déprimant pour les supporters. Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, Jurgen Klopp rêvait d’une « équipe de Scousers ». Cela dit, on peut dans une certaine mesure comprendre pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat et qu’il n’était clairement plus heureux à Anfield. Même le limogeage d’Arne Slot ne semblait pas avoir amélioré son humeur durant l’été, comme l’a souligné sa querelle autour du brassard de capitaine avec Dominik Szoboszlai. Cependant, même si Liverpool a bien fait de tenir bon sur l’indemnité de transfert réclamée pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de façon inquiétante de nombre et de qualité au milieu de terrain. Et n’oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l’une des meilleures options de Slot au poste d’arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l’Inter : Un recrutement potentiellement astucieux. Beppe Marotta est une sorte de maître du marché des transferts et le PDG de l’Inter estimera probablement que Jones représente une belle opération. Rappelons que, même si l’on a l’impression que le produit du centre de formation de Liverpool est là depuis une éternité, il n’a encore que 25 ans et il n’y a pas si longtemps qu’il jouait assez bien pour se faire une place dans l’équipe d’Angleterre. Jones semble assurément correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, étant donné qu’il résiste remarquablement bien au pressing et qu’il se dépense aussi sans compter pour l’équipe. Ainsi, même si Jones n’offre évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, c’est sans doute un joueur techniquement supérieur, ce qui signifie qu’il a toutes les chances de connaître à Milan un succès comparable à celui du Scot à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d’air plus que nécessaire. Les choses s’étaient essoufflées pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière était au point mort et sa frustration sautait aux yeux. Il y avait des rumeurs de brouille avec Slot et il est rapidement devenu clair qu’il n’obtiendrait pas le temps de jeu qu’il réclamait désespérément à son poste préféré au milieu de terrain, y compris sous Andoni Iraola. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu’il lui fallait. À l’évidence, la présence de compatriotes comme John Stones et Djed Spence devrait l’aider à s’installer rapidement à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A, qui, malgré toutes ses qualités, se situe incontestablement un ou deux crans en dessous de la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d’Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui entrait dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, les occasions de récupérer une somme aussi importante auraient été limitées si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est probablement le mieux qu’il était possible d’obtenir, malgré son statut d’international anglais et le fait que les Villans aient réclamé 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt durant l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une arrière-garde très amoindrie à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club va donc devoir agir vite pour trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un nouveau joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Manchester United, tandis qu’une grande incertitude entoure les avenirs d’Ollie Watkins et d’Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : Voilà une décision assez déroutante de la part d’Arsenal et de Mikel Arteta. Arsenal aurait été déterminé à renforcer le côté droit de sa défense après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur avait sûrement déjà les outils à sa disposition pour s’en sortir sans eux et faire économiser au club une somme conséquente. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est de formation défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner sur ce côté si d’autres joueurs glissaient dans l’axe ou se déportaient. Arsenal aurait peut-être eu besoin de procéder à un réajustement avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été à ce point préjudiciable à une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa bloque désormais directement sa progression, et on peut en dire autant du joueur formé au club Marli Salmon. C’est clairement un exemple d’Arteta qui exerce les pouvoirs importants qu’il possède en coulisses à l’Emirates, alors que le club accède à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de profondeur avec Arsenal engagé sur quatre tableaux, mais cela ressemble à une solution coûteuse à ce qui devrait être un problème de court terme. Note : C+

    Pour Konsa : On ne peut certainement pas reprocher à Konsa de quitter le navire pour rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière, alors qu’il part en quête de trophées majeurs supplémentaires après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il doit faire face à une vraie bataille pour s’imposer durablement dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire d’entrée au poste de latéral droit devant White, et il sera presque certainement rétrogradé dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés aptes à revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires garantis et de ses soi-disant « finishers », et c’est ce second rôle que Konsa semble le plus susceptible d’occuper à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en étant champion de Premier League, et peut-être même d’Europe, il ne s’en souciera probablement pas le moins du monde. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (de Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Un sacré coup ! City est parvenu, d’une manière ou d’une autre, à réaliser un bénéfice modeste mais significatif sur un joueur qui a vécu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant laissé une impression positive au début de son aventure en Premier League, avec un but et une passe décisive dès ses débuts contre les Wolves en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a rien fait pour améliorer les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, cela a anéanti le moindre espoir qu’il avait de redresser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant pour aider à financer un mouvement prévu pour le favori d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut évidemment soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour faire ses preuves, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une démonstration d’intentions, et peut-être la plus frappante à ce jour. Al-Qadsiah s’est forgé une réputation méritée comme l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais la signature de Reijnders constitue un véritable signal d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement que Brendan Rodgers est capable de mener une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a certainement fait du bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, avec une quatrième place d’Al-Qadisah en Saudi Pro League 2025-2026, notamment grâce à une série record pour le club de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool pourra reproduire ce type de forme sur le plan national tout en gérant la toute première campagne du club en AFC Champions League Elite. Cependant, l’arrivée d’un joueur de niveau international comme Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que l’équipe soutenue par Saudi Aramco, qui emménagera bientôt dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, surtout à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait se battre pour les plus grands titres du football de clubs. Alors, pourquoi a-t-il désormais décidé de passer ce qui devrait être les années de pointe de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas eu d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il ne finira pas par regretter sa décision d’un point de vue sportif. Reijnders est un milieu de terrain techniquement doué et doté d’un vrai sens du but : il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah, et il existe un risque très réel que ce transfert nuise finalement à ses espoirs de représenter les Pays-Bas lors du prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les supporters de City, mais perdre leur meilleur joueur suscitera une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu reculé, Rodri a porté le succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands matches, dont le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et plusieurs buts décisifs dans la course au titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la recrue potentielle Ayyoub Bouaddi est bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup de cauchemar pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a un immense chantier devant lui pour ajuster le plan tactique de City et s’assurer que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc dans le football européen. Le Barça était déjà grand favori pour remporter un troisième titre consécutif en Liga, mais cela ressemble désormais à une formalité. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la pièce manquante du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du football mondial et l’homme parfait pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera assurément bien plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri à la récupération. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer instantanément, étant donné que l’effectif du Barça regorge de ses coéquipiers en sélection espagnole. Il fallait agir après la perte de Frenkie de Jong, qui, selon les informations, lutte pour revenir avant la fin de l’année après une blessure aux ligaments du genou, et Rodri représente une solution rêvée. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait dominer sur la scène nationale et continentale lors des deux ou trois prochaines années maintenant qu’il dispose du Ballon d’Or 2024 pour mener le jeu. Note : A+

    Pour Rodri : Il s’agit d’une prochaine étape naturelle pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pèse peu face à l’opportunité de ramener le Barça tout en haut du football mondial, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était tant habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic physique. Les blessures graves ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et revenir dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo sur la scène internationale, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attendra qu’il occupe le même rôle de dictateur tout-puissant dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait offert à Rodri une proposition financière bien plus attractive, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 août : Ferran Torres (de Barcelone au Paris Saint-Germain, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu l’amour des supporters du Barça qu’il estimait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total respectable de 65 buts en quatre ans au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe de Hansi Flick a conservé son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et a exaspéré les supporters par sa finition irrégulière. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça était déjà limité en attaque après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y aurait jamais eu de meilleure occasion d’encaisser. La cote de Torres a atteint un sommet absolu après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça sur Torres lors de son recrutement en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il l’avait prolongé en raison d’une clause spécifique de l’accord. Se délester de son gros salaire a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un ajout bien plus impactant à l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

    Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais s’attacher les services d’un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie victoire pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection chez les A avec l’Espagne en 2020. La fluidité positionnelle est au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les deux ailes. Il entretient aussi une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait produire des effets immédiats pour le double champion d’Europe en titre. Il y a de fortes chances que Torres se montre plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience des grands rendez-vous fera également de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que ne le faisait l’attaquant portugais, notamment grâce à ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

    Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme un pas en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui est compréhensible. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé consécutif en Ligue des champions à l’ère moderne, alors que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, à l’époque où lui aussi disposait de Luis Enrique. Cependant, dans les faits, la situation de Torres à Paris ne sera pas différente de ce qu’elle était pour lui en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme une tête d’affiche au Parc des Princes après être resté si longtemps dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG ne renforcera pas son héritage, cela ne fera que confirmer un peu plus son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (Tottenham à l’Atletico Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial en vendant Romero à l’Atletico Madrid, ce qui constitue une mauvaise opération, quelle que soit la façon de voir les choses. Oui, le club l’a éloigné de ses rivaux de Premier League, mais le joueur de 28 ans est en pleine force de l’âge et a été l’un des meilleurs éléments de l’Argentine à la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et aurait dû, tenir bon pour obtenir un montant plus élevé. Cependant, on a aussi le sentiment que le moment était venu de se séparer. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical la saison dernière, et a écopé de deux cartons rouges alors que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a aussi recruté Jan Paul van Hecke et le coéquipier de Romero en Argentine Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc le club reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de réussir une vraie reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atletico Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atletico de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone, celle de gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à s’intégrer au vestiaire très soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina vers la Roma, l’arrivée de Romero redonne de la solidité à la ligne défensive de l’Atletico. Il devrait vraisemblablement être le principal point d’ancrage de la défense à trois de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser beaucoup trop de buts la saison dernière, tout en apportant de précieuses qualités de leader. Ce n’est pas seulement une union parfaite, c’est aussi un choix intelligent qui devrait grandement aider l’Atletico à réduire l’écart avec Barcelone au sommet de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui le fuit tant. Le fait d’avoir réussi à l’obtenir pour un bon 20 M£ en dessous de sa véritable valeur marchande est aussi un énorme bonus. Cela permet potentiellement à l’Atletico de boucler un ou deux autres gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Naples et l’Inter, entre autres, étaient également intéressés par Romero, mais il n’a toujours eu d’yeux que pour l’Atletico, et le fait d’avoir forcé l’opération lui procurera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et celles-ci seront célébrées au Metropolitano d’une manière qu’elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. Les critiques de Premier League voyaient en Romero un joueur à risque en raison de son style physique sans concession, mais c’est précisément pour cela que l’Atletico l’a recruté. C’est le mouvement idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut se battre pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau aller de l’avant avec De Zerbi à sa tête. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue à un rythme plus tactique qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a aussi quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, à disposition pour l’aider à s’adapter rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (de l’Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur sur le plan sportif, mais un énorme coup de pouce pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a été à peu près le seul rayon de soleil d’une saison 2025-2026 par ailleurs morose pour le club amstellodamois. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre la barre des deux chiffres à la fois pour les buts (17) et les passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un sérieux contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a pratiquement reconnu, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le montant que le PSG a mis sur la table pour son joueur le plus précieux. C’est la brutale réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent issu de la chaîne de production de l’Ajax, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, qui, faut-il aussi le souligner, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il sait faire, mais la question de savoir si l’équipe a actuellement assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’année prochaine reste désormais très ouverte. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair jusqu’ici que Bradley Barcola est en route vers un départ du club. Le sentiment depuis le début était que le PSG était tout à fait ouvert à l’idée d’encaisser sur l’attaquant français, qui était l’homme en trop devant la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et maintenant Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et l’aspect le plus intéressant, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Akliouche, Torres et Godts, qui devrait apporter une couverture de qualité à Khvicha Kvaratskhelia, titulaire au poste d’ailier gauche. Note : A

    Pour Godts : C’est sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’installer régulièrement dans le onze de départ du PSG constellé de stars, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans possède une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré le groupe de la Belgique pour la Coupe du monde organisée cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr avancer que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait avoir un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, pendant que Luis Enrique fait souffler ses cadres avant et après leurs sorties européennes en milieu de semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander si c’est vraiment le bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (Tottenham à l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quoi qu’on en pense, il s’agit d’une nouvelle opération de transfert déroutante de la part de Tottenham, qui a dépensé une énorme somme d’argent cet été, en payant même sans doute trop, sans récupérer grand-chose à travers les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est au plus haut actuellement, après être devenu une sorte de héros culte pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde grâce à des performances défensives très solides aussi bien à droite qu’à gauche, lui qui a disputé les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes, on retient notamment un tacle glissé de dernière minute en demi-finale contre l’Argentine, devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres est sur le point de ne récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut sincèrement soutenir que Spence vaut presque le double au vu de ses performances plus tôt dans l’été, mais aussi du fait qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, de la fameuse « taxe anglaise ». Tottenham est au moins bien fourni au poste de latéral après la signature libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un véritable coup pour l’Inter, qui a su se rabattre sur Spence après avoir vu l’homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri d’un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence est absolument parfait pour ce rôle : latéral offensif capable aussi bien de se projeter vers l’avant que de museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide évident sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence constitue une amélioration sur le plan défensif et il a aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer l’excellent Federico Dimarco à gauche. Les vainqueurs du Scudetto seront également ravis du montant. Il a été rapporté que Tottenham réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont porté leurs fruits au moment de s’attacher les services du joueur de 26 ans à un prix bradé. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque entièrement refondu la défense de Tottenham cet été, Spence aura certainement le sentiment de passer à quelque chose de plus grand et de meilleur, et à juste titre après ses impressionnantes prestations en Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a beaucoup été baladé au cours de ses quatre années comme joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Gênes, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons en tant que membre de l’effectif professionnel, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui disputera bien sûr la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté le coéquipier de Spence en sélection d’Angleterre John Stones plus tôt dans ce mercato, et il devrait aider son compagnon de défense à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Les finalistes de la Ligue Conférence n’ont peut-être pas obtenu autant qu’ils l’auraient voulu pour Pep Chavarria, mais cela constitue tout de même la vente la plus chère de l’histoire du petit club madrilène. Selon certaines informations, le Rayo a continué à revoir ses exigences à la hausse pendant les négociations, allant même jusqu’à réclamer à un moment donné le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais les deux parties ont trouvé un compromis significatif après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, estimée à 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les discussions après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas non plus exactement un jeune espoir à très fort potentiel pour lequel ils auraient pu exiger bien davantage. Malgré tout, cette somme aidera le Rayo à se renforcer et à s’appuyer sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait évidemment besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella au Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche confirmé de l’effectif senior. Cependant, des doutes subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il a été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué au cours de toute sa carrière, et il a de grands souliers à chausser, alors que Cucurella est devenu sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Hato a affiché une belle forme lors de la dernière partie de la saison passée et jouit d’une très haute estime, donc Chavarria jouera très probablement un rôle de doublure et peut-être aussi de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse à un poste problématique comparé à un joueur comme Lewis Hall, évalué à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, Andoni Iraola, aujourd’hui entraîneur de Liverpool, l’ayant signé pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise balle au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais, à 28 ans, il s’offre un transfert de rêve vers l’un des cadors de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il bénéficie de nombreuses opportunités pour impressionner sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un mouvement judicieux qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les joueurs les mieux payés du Barça, cela libérera de la marge pour permettre au champion de Liga d’inscrire davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a totalisé que 11 titularisations en championnat sous Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne comptait plus sur lui depuis un moment pour tenir sa défense. La dure réalité, c’est qu’Araujo ne faisait pas partie des plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat de 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une somme importante pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça semblant déjà mince dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine à Araujo pour soulager une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet encore en phase de retour à 100 % après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier, il a du sens comme solution temporaire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il pourra s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou se synchroniser de manière fiable avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible du début de l’été, mais un gros investissement sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait été une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de reconstruire sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses problèmes de régularité, et il sera conscient des répercussions potentielles en cas d’échec. Il sera sûrement extrêmement motivé à l’idée de faire taire ses détracteurs, avec l’objectif de retrouver un vrai plaisir de jouer, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Être poussé par la ferveur d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme surplus d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base qui lui ont valu tant de critiques au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se féliciter d’avoir récupéré une somme assez conséquente pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son émergence en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide au cours d’une période compliquée pour le club, répondant même présent au moment où l’équipe en avait besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025, en pleine crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires étant donné que le club comptait 10 défenseurs centraux sous contrat. Il y a parmi eux des défenseurs moins bons que Chalobah, mais le club semble ne pas avoir résisté à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Côme : La progression de Côme sous les ordres de Cesc Fabregas se reflète dans le fait que le club recrute des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà affiché son ambition en conservant Nico Paz une année supplémentaire, et techniquement, Chalobah va devenir le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de son lien de 19 ans avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) paraît un peu élevé, mais Côme espère que l’expérience de Chalobah en Premier League et sur la scène européenne s’avérera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été balloté par Chelsea pendant plusieurs années. On sent que la direction des Blues cherche depuis un moment à faire rentrer de l’argent grâce à lui ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était ouvert à une vente, et un an plus tard, il a été privé de son numéro et prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement montré par son activité sur le marché des transferts que Chalobah redescendrait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut désormais se réjouir de disputer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un grand vide au milieu de terrain, mais cela ressemble désormais au gouffre de Springfield dans Les Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 agitée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste, étant donné que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le meilleur de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent tiré ses coéquipiers vers le haut. Matthias Jaissle a une tâche monumentale devant lui pour stabiliser l’entrejeu lorsqu’il remplacera officiellement Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant à la hauteur et suffisamment expérimenté pour Guimaraes n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta alors qu’il cherche à s’appuyer sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard dans un rôle de numéro 8 et alléger la charge créative du capitaine d’Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera immédiatement performant compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La puissance du milieu de terrain a été l’une des raisons majeures du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir comment un adversaire national pourra désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable unité centrale. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est de très bon augure pour leurs chances de enfin décrocher ce trophée qui les fuit tant. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir un cap et de rejoindre l’un des cadors européens. Il est en plein dans la force de l’âge, comme il l’a prouvé sans le moindre doute lors de la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis quelque temps déjà, et Arsenal lui offrira la plateforme nécessaire pour atteindre la dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l’œil pour la passe qui fait la différence, et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases du héros culte taillé sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas intimidé par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais rien ne le garantit. La Serie A est un championnat impitoyable sur le plan physique et tactique, et beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande considérablement réduite. À l’inverse, le Real pourrait ne toujours pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais de nombreux obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note F

    Pour la Fiorentina : Une excellente signature, à faible risque, pour la Viola, qui cherche à rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part significative de son salaire annuel de 3,5 M€. Mastantuono apportera assurément un supplément de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi une opération intelligente pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens en provenance de championnats étrangers en respectant les règles de la Serie A avant la fermeture du mercato. Construire une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des accords similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au stade Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une immense déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup de battage médiatique, dans le cadre d’un transfert à 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses qu’il avait montrées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre total de trois buts a difficilement justifié l’engouement autour de lui. Mastantuono a aussi souffert d’une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, surtout lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup à apprendre sur le plan de la maturité, et un départ en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin de l’exposition intense du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : On peut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Revenu de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il était enfin censé être le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, renvoyant immédiatement le jeune Anglais plus bas dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant impitoyablement les impératifs économiques à l’émotion et aux sentiments, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il a finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. C’est dommage de voir encore un jeune issu du centre de formation, très coté et avec un potentiel pour l’équipe première, s’en aller, mais c’est tout simplement ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est discrètement renforcé cet été et pourrait être l’un des outsiders pour une qualification européenne s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road le très convoité agent libre Harry Wilson et le défenseur de Bosnie-Herzégovine très prometteur Tarik Muharemovic, apportant une solution de premier plan à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était également dans le viseur de Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les clubs de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison entière dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait très bien en demander le double à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une véritable chance de s’imposer durablement comme un n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à la fin de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espère que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans le groupe du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question la décision de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou des clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera le n°1 incontesté à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moindre. Il croira discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers de plus grandes choses. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an, c’est une affaire exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à l’échelon supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été le moteur de la course de Leipzig vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et a noué une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électriques, la finition précise et les passes progressives de Diomande, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’est pas novice quand il s’agit de vendre ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose sur cela. Le club s’en remettra et dénichera bientôt un autre joyau, et si Diomande réussit immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être la seule façon d’attirer ses cibles prioritaires sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, puisque Rodrygo ne devrait pas revenir avant 2027, alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est assez polyvalent pour jouer des deux côtés. Certains ont avancé que l’adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior, alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour déverrouiller les défenses, ainsi que la puissance et l’intensité pour se battre à la récupération. Diomande reste encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa connaissance de la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Devancer des clubs comme le PSG et Liverpool pour obtenir la signature de Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers les sommets sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig pour 20 M€ en provenance de Leganes, relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté avec la réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s’est rapidement imposé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d’Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une foule de grands clubs européens, mais il n’avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabeu et une étiquette à 140 M€, mais le simple fait qu’il se retrouve dans cette situation est déjà véritablement remarquable, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait sans doute dû quitter Anfield à la fin de la campagne 2024-2025, sur une note à la hauteur de la constance surhumaine qu'il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n'y a rien eu de surprenant à voir Salah accepter l'offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené l'équipe au titre de Premier League sous les ordres d'Arne Slot, et personne n'aurait pu prédire à quel point son déclin serait brutal la saison suivante. L'Égyptien n'a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s'en est publiquement pris à Slot ainsi qu'à la direction du club après avoir été contraint de s'asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l'effectif ont affiché un niveau très inférieur aux attentes, dont les recrues record Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l'harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool a également semblé meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s'est évaporée et son manque de travail défensif a été mis en lumière après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n'aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat rapporté à 400 000 £ par semaine a finalement été résilié d'un commun accord, une perte d'argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas avoir obtenu d'indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L'un des plus gros coups de l'histoire de la Super Lig turque. Les meilleures années de Salah sont évidemment derrière lui à 34 ans, mais faire signer le Joueur de l'année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n'a remporté la Super Lig qu'une seule fois au cours de ce siècle et reste clairement dans l'ombre de Galatasaray et Fenerbahce. Le club peut légitimement espérer réduire l'écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l'un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C'est un transfert libre de rêve, qui devrait aussi considérablement accroître le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à développer immédiatement une entente avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, le club pourrait lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la manière de le présenter, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur libre rejoignant la Turquie en l'espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour avoir fait passer ses intérêts avant les besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s'aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à finir sa brillante carrière dans l'indifférence. Il semblerait qu'aucun autre grand club européen n'ait manifesté d'intérêt pour l'ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d'agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais uniquement parce qu'il s'agit d'une énorme baisse de niveau. Ce transfert n'apporte rien à son héritage, et il regrettera sûrement en privé la manière dont les choses se sont terminées à Anfield. S'il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d'un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un dossier assez étrange pour Brentford, qui n’allait jamais vraiment se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, quand Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais était toutefois un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire plus souvent qu’à son tour. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka à Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés sérieusement à l’action ; le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a signé pour remplacer l’international anglais, dans le cadre d’un transfert record pour le club de 41 M£ (55 M$). Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui rejoint lui aussi Stamford Bridge, cela représente un sacré virage par rapport à la stratégie de recrutement précédente de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents du moment dans le vague espoir qu’ils deviennent à l’avenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera toutes les qualités que Chelsea recherche dans sa volonté d’insuffler davantage d’expérience, de stabilité et de maturité à un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera purement footballistiquement, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son expérience pourraient être inestimables dans ces situations limites où Chelsea a souvent flanché. Il devra néanmoins convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais on a le sentiment que la Coupe du monde a profondément transformé sa réputation, lui qui a montré sa personnalité en se mettant à disposition et en s’entraînant même malgré une fracture du bras due à un accident malheureux après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, qui n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera assurément très attirante pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi aider à ouvrir une nouvelle ère en dehors de celui-ci, alors que les Blues cherchent à revoir leur culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands trophées. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et on ne parierait pas contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à ses 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait payé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant significatif compte tenu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e accord conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir l'Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année consécutive, et il a également joué un rôle clé dans le parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de progression par la passe, tout en couvrant chaque centimètre du terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable le départ de leurs meilleurs talents, mais la sortie de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d'une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco relevait presque de l'évidence pour Chelsea après sa saison de l'explosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a également acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond idéalement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu et sur le flanc gauche, Barco s'étant d'abord fait un nom comme latéral. Avec énormément de qualité technique et d'agressivité, Chelsea peut compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un énorme potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver si vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que pendant huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l'ayant recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a forcé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois-ci à l'intensité du football anglais, et Alonso est l'entraîneur idéal pour lui faire franchir un cap. L'expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera aussi très utile à Barco, même s'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il se montre patient et absorbe autant de savoir que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club ne reprochera certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable se présente à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à obtenir un remplaçant de valeur, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours absent après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour de son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui le club se tournera sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs aguerris à la Premier League, « matures » et « émotionnellement résilients », alors qu’il laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus faire de la figuration. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de sa carrière en Premier League sur le plan du nombre de buts, au cours de ses 18 années dans le championnat (13), son deuxième meilleur total étant arrivé en 2024-25. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat. Le recrutement de Welbeck constitue évidemment une opération à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership auront un effet à long terme. Il a montré qu’il est encore parfaitement capable d’être performant. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche à retrouver un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne un temps de jeu conséquent en sortie de banc lorsque Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des compétitions de coupe. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de disputer la Ligue des champions en 2027-28. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait développé une forte entente à Brighton et dont il pourrait être le mentor idéal, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ chargé d’émotion de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable qu’une prolongation lui soit proposée. L’ancien entraîneur de City Pep Guardiola avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une lutte difficile pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu durant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement ruiné ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu une décennie brillante à l’Etihad, devenant un élément clé de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un triplé historique en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions tant attendue. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses soucis physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après avoir été associé à Chelsea, City sera probablement aussi satisfait qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses problèmes de blessures, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait selon les informations environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, les vainqueurs du Scudetto doivent simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions subsistent sur sa capacité à enchaîner. Dans un bon jour, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs en circulation, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances à la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie exigera moins physiquement d’un joueur que son corps a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri peuvent aussi très bien voir cela comme une sorte de coup, après avoir, selon les informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement il s’agit d’une occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à se battre pour des trophées majeurs, sur la scène nationale comme en Europe, au sein du club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones a très bien pu prolonger sa carrière de deux années en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier de City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester dans la course au niveau international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre après l’été, à la suite de la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Il y a moins de deux ans, Palace n’avait dépensé que 18 M£ pour recruter Lacroix à Wolfsburg, alors âgé de 24 ans. Le club sera donc ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Europa Conférence lors des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances de défenseur dominateur et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et savait apparemment que Lacroix souhaitait se tester au plus haut niveau. Le club peut se dire qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cette somme sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience de Premier League et de qualité. Chelsea avait désespérément besoin de revoir sa hiérarchie en défense centrale, aucune de ses nombreuses options actuelles ne s’imposant comme une solution de qualité à long terme, à l’exception de Levi Colwill, de retour en forme. Mis à part l’international anglais, c’est un peu le désordre : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement apporté, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même recruter un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Les Londoniens estimeront sans doute que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central confirmé en Premier League, international français à part entière et qui approche de ses meilleures années. En outre, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grandement besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de faire le ménage et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans l’autre sens. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international français chez les A et a disputé une Coupe du monde durant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans souhaite manifestement aller encore plus loin et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant cet été un club du soi-disant « big six », après des performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea semble être l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer immédiatement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, au vu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que des incertitudes entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un joueur culte à Selhurst Park, et un bon début sous Alonso le verrait rapidement devenir une figure appréciée dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Il y aura peut-être des sentiments partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important d’abord dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’en demi-finales la saison dernière. Anderson était la pierre angulaire de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirmant qu’il s’agit du second, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera clairement à City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici parfaitement mené Manchester City en bateau. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaut mieux que ce soit le cas. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale, et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement taillé pour le milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City aurait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour jouer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il y a beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi vite cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre après son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et le prix élevé de 42,5 millions de livres sterling (57 M$) fixé par le club. Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la préparation de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce mouvement s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa incluant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on imagine qu’il ne sera pas loin de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira beaucoup, surtout après avoir justement recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi faire retentir quelques signaux d’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été la force motrice de la poursuite du joueur, lui qui voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble qu’il y ait un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps déjà de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable lors de son passage à Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et il y aura de sérieuses questions à se poser s’il ne répond pas aux attentes alors que les Villans seront quand même obligés de l’acheter à la fin de la saison, probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits tirés des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs auparavant en difficulté, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club dit du « big six », les fidèles de Villa Park étant très exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho se méfiera sûrement aussi du sort d’Harvey Elliott, qui a rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat conditionnelle qui paraissait très accessible : il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis à l’écart par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. Le manager a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue un montant record pour le club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance du Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été plutôt fluides, Arsenal ayant finalement répondu à l’évaluation du champion de Belgique pour son ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme représente énormément pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, totalisant un impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant grandement au titre de champion de Bruges et à sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Ce transfert comporte bien sûr une part de risque, même si le montant semble correct dans le marché actuel ; Tzolis avait énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, ce qui soulève des interrogations quant à sa capacité à transposer sa forme aperçue en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient avant de voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer dans un premier temps une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards très élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc certainement ravi que le transfert ait abouti. Le plus dur commence maintenant, alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (du Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : C’est probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif de valeur. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien négocié en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement très judicieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut reconnaître que ce dossier pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur des attentes placées en lui comme future grande star du football allemand, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui en fait une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore, Hansi Flick croit pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement opportun. Adeyemi avait tout du futur crack lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a incontestablement eu des signes la saison dernière laissant penser qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premières étapes de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter l’intégration d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En clair, tout cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui ne disposera pas d’une meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d'Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, champion fraîchement sacré, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, tandis que Chelsea n’a aucune compétition continentale à espérer du tout. Et pourtant, les Blues ont été totalement impuissants à empêcher leur atout le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a maintenant vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui aidera grandement Villa à trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés en ce moment, car ils estiment qu’il s’agit d’une preuve supplémentaire que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a largement devancé Arsenal pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, et beaucoup s’attendent désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, qui veut partir, couvrira presque entièrement le coût de la signature de Rogers. Impossible de nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui ne compte que deux saisons correctes en Premier League et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait certainement faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On partait du principe que Rogers avait très envie de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’il a été séduit par Alonso, qui a évidemment fait un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et dans un état de changement permanent, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant plus qu’il va désormais jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, nous pourrions voir quelques célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est en forme, c'est un footballeur fantastique, et il était impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert pendant l'absence de Tielemans, écarté en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Sachant qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est très difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que Manchester United préparait une approche pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche d'être conclue. Par conséquent, le club mérite du crédit pour avoir agi avec autant de décision et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup joué, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et des prix devenus trop élevés pour les dossiers de leurs principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné toute sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité bienvenues au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix-là, il pourrait bien se révéler comme l'un des transferts de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que, peut-être, même lui pensait ne plus jamais voir se présenter. Tielemans est annoncé depuis longtemps dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir arriver pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait très bien pu lui convenir. Villa est déjà un immense club. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une énorme étape pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute la possibilité de mettre en valeur sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, avec des apparitions régulières tout au long de la saison 2025-2026 et souvent des prestations convaincantes lorsqu’il remplaçait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été jugé intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire indiscutable était visiblement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais la somme conséquente proposée signifie que l’offre était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce ne sera pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Man Utd : Un de ces transferts qui laissent un certain sentiment d’incompréhension de la part de tout le monde. Après avoir raté ses cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Man City et à Tottenham, United s’est tourné vers Santos dans la panique pour éviter le scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu de terrain senior reconnu au moment du début de sa préparation estivale le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement prêt à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour un joueur qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une large marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison durant laquelle il a alterné le bon et le moins bon dans l’équipe de Chelsea, Santos quitte les Blues, selon certaines informations, à la recherche d’un « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à savoir s’il jouera davantage à Old Trafford qu’à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra de ceux que United recrutera encore, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du changement permanent sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois proposer la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement davantage de minutes puisque son futur ex-employeur n’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions de la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club financé par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement aux Magpies quelle était leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur enlevant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e au classement. Il était clair bien avant la fin d'une campagne catastrophique qu'Anthony Gordon allait partir, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, parmi toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les supporters, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les prochaines semaines. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, encore plus de malheurs sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec cette indemnité à neuf chiffres, qui sera probablement gaspillée elle aussi. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue stupéfiante. Un jour seulement après avoir finalisé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de marques d'ambition ? Le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L'international italien s'est incontestablement imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble offrir des garanties encore supérieures d'épanouissement sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, toutefois, les supporters s'en moqueront probablement. Après des années de frustration face à l'approche prudente/mesquine du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club surclasser ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? De toute évidence, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose de suffisamment d'argent pour exaucer le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un grand « si », alors ce transfert pourrait bien s'avérer bénéfique pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville puis une opération ont perturbé la saison 2025-2026 de Dumfries. Néanmoins, il reste, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une opération assez médiocre pour l’Inter, qui aurait pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il faut toutefois reconnaître que l’Inter n’avait peut-être pas vraiment le choix ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui est en train de se bâtir une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double de la somme déboursée par le Real, et ce montant est bien inférieur aux 30 M€ que le Real aurait, selon certaines informations, mis de côté pour un nouveau latéral droit destiné à concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Toutefois, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace offensivement que défensivement, ce qui laisse à Madrid une certaine forme de déséquilibre à ce poste, susceptible d’être exploité par de meilleures équipes. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une option à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de contester qu’il puisse au moins constituer une solution d’appoint convenable pendant une ou deux saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Un transfert de ce genre, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries a voulu qu’une telle clause libératoire figure dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée en provenance du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parvient à écarter Alexander-Arnold de l’équipe, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il occupera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité énorme qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes majeures seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain de classe qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, le conseil d’administration du club, à juste titre très critiqué, mérite quelques rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une confirmation supplémentaire que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a très failli se terminer par une relégation, les Spurs ont agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si payer 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était une déclaration d’intention, alors là, on passe au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans plusieurs rôles et donne depuis longtemps l’impression d’être un joueur qui s’épanouirait dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, il y a un indéniable parfum de désespoir autour de cette opération. Les Spurs, comme on l’a vu avec leur intérêt pour la signature de Sandro Tonali également, sont déterminés à faire tout ce qu’il faut pour remanier leur milieu de terrain médiocre et étaient donc prêts à surpayer Fernandes afin d’écarter l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour les Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouvel argument pour s’en prendre aux propriétaires du club. En effet, juste pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé 60 M€ à Benfica pour Joao Neves et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été lié à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri chez les Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre cap. Il devrait bien sûr y avoir quelques inquiétudes quant à la durée du passage de l’Italien aux Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a grandi progressivement durant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’une des meilleures équipes d’Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, puisqu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit utilisé à bon escient par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation permanente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n’avait fait qu’augmenter au cours des dernières semaines en raison de ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, c’est un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s’agissait pas d’une réaction impulsive à l’émergence soudaine d’un joueur lors d’une Coupe du monde ; les Bavarois étaient depuis longtemps convaincus que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à un secteur offensif déjà exceptionnel, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en cause. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l’œil du grand public avec ses prestations dynamiques en attaque au sein d’une équipe du Maroc très impressionnante. Désormais, il a bouclé le classique transfert de « rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait virer au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement pouvoir devenir un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est manifestement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à une nouvelle opération très habile de l’Atalanta. Le package conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà d’encaisser un chèque plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être regrettable que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, l’intérêt manifesté par des clubs comme l’Inter et Chelsea lui a fait tourner la tête et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, élu défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé s’intégrer au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien armé pour répondre aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait apparemment largement surpassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans, avec une seule saison convaincante au plus haut niveau à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il est censé avoir soutenu, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea rapportée dans les médias, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de ce que l’Inter avait proposé peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les attributs pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être séduit par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une figure clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe riront jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a débuté aucun match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’écrasante majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en reconvertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie pas vraiment une image flatteuse du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’aide pas non plus. Les meilleures équipes du monde ne faisaient donc guère la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Mais avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Sidérant, tout simplement sidérant. Écartons tout de suite une chose : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, et particulièrement pour un Milan qui n’est pas vraiment dans l’opulence. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, et il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien qui se rapproche de la même garantie en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une occasion, attendue depuis longtemps, pour l’éternel doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de rester fidèle à Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas particulièrement bien travaillé pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, même si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a désormais la chance de changer ce récit. Ramos va être la pointe d’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car même si le montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très astucieuse de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’affaire est d’autant meilleure que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec le prometteur joueur de Tottenham Luka Vuskovic notamment dans le viseur dans le cadre d’un transfert distinct après son impressionnant prêt à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Tottenham s’est laissé convaincre de surpayer le défenseur central après la publication de ces informations affirmant que Brighton l’évaluait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait dû coûter de façon réaliste aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur particulièrement coriace et Tottenham a peut-être estimé qu’il fallait agir ; ses rivaux de Premier League Chelsea et Liverpool étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son compère en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham va au moins récupérer un défenseur déjà confirmé en Premier League qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une belle qualité de passe et le type de combativité et de leadership qui a tant manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment fait comprendre qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Chelsea et Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut offrir aucune forme de football européen. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’intégrer rapidement. La seule direction possible est vraiment vers le haut pour Tottenham après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi semble très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d'Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club de Pampelune allait forcément être pénalisé par une lourde clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna avait les mains liées concernant le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité sur le marché, est passé à l’action pour détourner l’opération alors que les discussions étaient déjà à un stade avancé et que l’offre du club de Tyneside aurait été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un jeune ailier aussi estimé pour un montant qui pourrait s’avérer être une bonne affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes ainsi que dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide béant dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, également impliqué dans le travail défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que cela ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux se jouait au niveau du joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia du FC Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait encore tenter sa chance pour l’ailier très prometteur du RB Leipzig, Yan Diomande, mais il devrait tout de même avoir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé courir jusqu’à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti pour rien après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, apparemment autour de 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré l’affirmation du joueur en avril selon laquelle il était proche d’un accord. Liverpool a, au moins, déjà recruté de potentiels remplaçants avec Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste un énorme gaspillage de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il réclame, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert à payer, représente un risque au vu de la faiblesse du défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les années de plénitude pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique du club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a dépassé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate ne constitue toutefois guère une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen permanent auquel le Real Madrid est soumis, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est sans aucun doute Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite trouver ses marques comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura bien moins de patience pour le type d’erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et c’est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais joué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais c’est un départ qui se profilait depuis quelque temps. Le voir partir sans indemnité n’est évidemment pas une bonne nouvelle sur le plan financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a mis la main sur un joueur d’une qualité exceptionnelle sans dépenser un centime, mais il a aussi soufflé sa signature à son rival acharné, le FC Barcelone. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même poussé Bernardo à s’exprimer lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’affaire a été bouclée en l’espace de 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il reste capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été remarquable. Plus important encore, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo, international portugais, du Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva était annoncé sur le départ vers l’un des cadors de la Liga. Mais, été après été, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, il n’y avait pas moyen de faire changer Bernardo d’avis, et il va désormais enfin avoir l’opportunité de jouer pour l’une des superpuissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période compliquée, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son trône est un défi qu’il va sans aucun doute relever avec enthousiasme, et apprécier. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, à ce niveau-là, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela semble être une opération étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui est devenu un élément défensif clé des Blues depuis son arrivée en 2022 après des débuts peu convaincants, donc le voir partir à perte est quelque peu déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait manifesté en coulisses son intention de partir et qu’il s’est montré ouvertement critique envers la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait pu avoir du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui fêtera ses 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience a été privé de l’un de ses joueurs les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho soit appliqué, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement du début de mercato avec une signature surprise. Le club a déjà beaucoup dépensé pour un arrière gauche l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabéu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser encore pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 M€ est très élevé pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale sur le marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années le Real Madrid pourra-t-il raisonnablement tirer de lui des performances de très haut niveau ? Au moins, il a le profil d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais aussi avec quatre arrières gauches d’équipe première, avec le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif de quitter un Chelsea sans cap et rejoint l’un des plus grands clubs de la planète à son apogée. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, après avoir été désillusionné par la manière dont BlueCo menait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabéu au milieu de l’intérêt de l’Atlético de Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement quand le Real Madrid s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a également de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, avec Carreras susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant important de l’opération, il doit être performant immédiatement sous peine de se mettre à dos le public du Bernabéu, réputé pour son impatience, surtout au vu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d'émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, un élément clé de l'ère Jurgen Klopp arrivé pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l'âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool a pris les devants pour le remplacer en recrutant Milos Kerkez l'été dernier, et aurait même vendu Robertson durant le mercato d'hiver s'il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème, désormais, c'est que Kerkez ne s'est toujours pas totalement adapté à Anfield, tandis qu'il est apparu de façon criante, au cours de la difficile campagne 2025-2026 des Reds, que l'expérience, la combativité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l'inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, en plus de celui de Mohamed Salah, ne fasse encore davantage baisser les standards la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement encore surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs secteurs du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait toujours Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi ses options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver en provenance de Santos. L'argument était que Robertson aurait représenté un renfort important dans un vestiaire en plein désordre, et il pourrait certainement aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement à 100 % au sein de l'effectif. Le fait qu'il arrive finalement libre est un petit bonus appréciable, mais l'impression demeure que Tottenham n'avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne performait pas particulièrement bien et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait apparemment disposé à lui offrir. Robertson a finalement débuté plus de matches en seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait probablement imaginé, ce qui signifie qu'il est dans une forme correcte avant de partir pour l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, parce que Liverpool ne lui a proposé aucune prolongation à aucun moment. Cependant, il avait d'autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Cependant, Robertson pourrait en réalité juger Tottenham plus attractif aujourd'hui qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est indiscutablement capable d'améliorer considérablement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait largement mieux valu céder immédiatement et le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant la perturbation causée par l’attaquant suédois n’a rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle s’est donc rapidement activé pour se séparer d’un autre attaquant mécontent, et pour une somme fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St James’ Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la direction de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser de grosses sommes sur le marché depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc le fait que son premier mouvement, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de lâcher 80 M€ sur Gordon n’est pas très rassurant. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut évoluer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à son arrivée. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde et ainsi rendre ce prix plus acceptable, tandis qu’il a également été souligné que le Scouser a marqué 10 buts en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters barcelonais doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et même s’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont on rêve. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a décroché le transfert vers un grand club qu’il convoitait manifestement depuis un bon moment. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par les précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi quand il était enfant, alors qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside le grand défi auquel Gordon fait désormais face. L’arrivée possible de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il restera tout de même sous une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et ce ne sera pas facile. Il n’y a qu’à demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle