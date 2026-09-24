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Carlos Alcaraz « souffre » en regardant le Real Madrid, alors que la superstar du tennis identifie le principal défaut de l’équipe de Jose Mourinho
Débuts mitigés pour le Madrid de Mourinho
Le deuxième passage de Mourinho à la tête du Real Madrid a produit des résultats contrastés lors des premières semaines de la nouvelle saison. Le Real Madrid a eu du mal à trouver un rythme régulier, alternant éclairs de génie et prestations décousues et compliquées.
Les récents revers contre le Real Betis et le rival local l’Atlético de Madrid ont accentué la pression précoce sur l’entraîneur portugais. La défaite 2-1 au Metropolitano a mis en lumière de flagrantes vulnérabilités tactiques, la performance d’ensemble de l’équipe étant restée bien en deçà des attentes malgré des décisions arbitrales litigieuses défavorables aux visiteurs.
Ces points laissés en route ont permis au grand rival Barcelone de prendre l’initiative dans la course au titre. Le géant catalan possède déjà une confortable avance de six points en tête, obligeant Madrid à courir après le score bien plus tôt que prévu.
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Alcaraz s’exprime sur les difficultés du Real Madrid
S'exprimant auprès de Stats Perform avant la Laver Cup à Londres, Alcaraz a partagé sa frustration face à la forme actuelle de son club de toujours. « En ce moment, je souffre en regardant les matches parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer », a admis le multiple vainqueur en Grand Chelem. « Je dirais qu'il faut un peu plus d'intensité. »
Tout en reconnaissant l'immense qualité de l'effectif, la star du tennis a estimé que les individualités ne fonctionnent pas encore comme un ensemble cohérent sous Mourinho. « C'est le Real Madrid, de grands joueurs, avec du talent », a-t-il souligné, avant d'ajouter rapidement une réserve sur leur rendement collectif. « En ce moment, je vois d'autres équipes faire mieux. En tant qu'équipe, ils peuvent faire mieux. Ils doivent peaufiner certaines choses. »
L’impact physique ne parvient pas à masquer les lacunes tactiques
L'appel d'Alcaraz à une intensité accrue met en lumière un paradoxe frappant dans l'organisation actuelle du Real Madrid. Mourinho a constitué un entrejeu doté d'une immense puissance physique, avec des profils très athlétiques comme Aurelien Tchouameni et le capitaine du club Federico Valverde.
Pourtant, cet athlétisme brut ne se traduit pas dans les statistiques de course. Le Real Madrid pointe actuellement à la dernière place de Liga pour la distance totale parcourue, la distance à haute intensité et les actions à haute intensité. Cette baisse statistique laisse l'équipe particulièrement exposée dans les phases de transition.
Quand les matches s'étirent, comme lors de la récente défaite dans le derby, Madrid a du mal à imposer son jeu. Par conséquent, son indéniable talent offensif individuel ne parvient pas à assurer un contrôle collectif des rencontres.
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La trêve internationale offre une remise à zéro cruciale
Mourinho et son staff doivent profiter de la prochaine trêve internationale pour s’attaquer à ces problèmes structurels profondément ancrés. Alors que Barcelone impose déjà un rythme effréné en tête du classement, le Real Madrid ne peut pas se permettre de nouveaux faux pas à la reprise des compétitions nationales. Il doit désormais trouver le moyen de fusionner sa richesse de talents individuels au sein d’un collectif cohérent et travailleur. Si le Real Madrid ne parvient pas à accroître son intensité collective, l’écart dans la course au titre pourrait rapidement se creuser.
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