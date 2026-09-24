Carlos Alcaraz « souffre » en regardant le Real Madrid, alors que la superstar du tennis identifie le principal défaut de l’équipe de Jose Mourinho

Le deuxième passage de Mourinho à la tête du Real Madrid a produit des résultats contrastés lors des premières semaines de la nouvelle saison. Le Real Madrid a eu du mal à trouver un rythme régulier, alternant éclairs de génie et prestations décousues et compliquées.

Les récents revers contre le Real Betis et le rival local l’Atlético de Madrid ont accentué la pression précoce sur l’entraîneur portugais. La défaite 2-1 au Metropolitano a mis en lumière de flagrantes vulnérabilités tactiques, la performance d’ensemble de l’équipe étant restée bien en deçà des attentes malgré des décisions arbitrales litigieuses défavorables aux visiteurs.

Ces points laissés en route ont permis au grand rival Barcelone de prendre l’initiative dans la course au titre. Le géant catalan possède déjà une confortable avance de six points en tête, obligeant Madrid à courir après le score bien plus tôt que prévu.



