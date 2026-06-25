Carlo Ancelotti se réjouit de voir Neymar retrouver son âme d’enfant, tandis que le sélectionneur brésilien fait l’éloge de la star de Santos à l’occasion de son retour tant attendu en Coupe du monde

Pour son 15e match à la tête de la Seleção, Ancelotti a enfin pu aligner Neymar. Le Brésil a pris une avance confortable (3-0) au Hard Rock Stadium grâce à un doublé de Vinicius Junior et à un but de Matheus Cunha. Le sélectionneur italien a fait entrer Neymar à la 72e minute, déclenchant l’euphorie du public de Miami lorsque le légendaire numéro 10 a foulé la pelouse pour sa quatrième Coupe du monde consécutive.

Un retour en sélection attendu : après 981 jours d’absence et une rééducation menée avec sérieux, le numéro 10 a de nouveau endossé le maillot jaune en Coupe du monde. « Il a pu jouer car je pense qu’il le méritait », a expliqué Ancelotti en conférence de presse après la rencontre. « Neymar s’est très bien remis, avec sérieux et professionnalisme. Il possède les qualités pour aider l’équipe. Il a bien joué, même s’il n’est resté que quelques minutes sur le terrain. »