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Carlo Ancelotti se réjouit de voir Neymar retrouver son âme d’enfant, tandis que le sélectionneur brésilien fait l’éloge de la star de Santos à l’occasion de son retour tant attendu en Coupe du monde
Un retour tant attendu pour l’icône de la Seleção
Pour son 15e match à la tête de la Seleção, Ancelotti a enfin pu aligner Neymar. Le Brésil a pris une avance confortable (3-0) au Hard Rock Stadium grâce à un doublé de Vinicius Junior et à un but de Matheus Cunha. Le sélectionneur italien a fait entrer Neymar à la 72e minute, déclenchant l’euphorie du public de Miami lorsque le légendaire numéro 10 a foulé la pelouse pour sa quatrième Coupe du monde consécutive.
Un retour en sélection attendu : après 981 jours d’absence et une rééducation menée avec sérieux, le numéro 10 a de nouveau endossé le maillot jaune en Coupe du monde. « Il a pu jouer car je pense qu’il le méritait », a expliqué Ancelotti en conférence de presse après la rencontre. « Neymar s’est très bien remis, avec sérieux et professionnalisme. Il possède les qualités pour aider l’équipe. Il a bien joué, même s’il n’est resté que quelques minutes sur le terrain. »
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À 34 ans, Neymar conserve une passion débordante digne d’un enfant.
Bien qu’il soit en fin de carrière, l’attitude de Neymar a clairement marqué l’ancien entraîneur du Real Madrid. Fort d’un palmarès impressionnant en Coupe du monde, avec déjà huit buts et quatre passes décisives à son actif lors de ses précédentes participations au tournoi, sa motivation reste incontestable. Interrogé par un journaliste espagnol pour savoir si l’attaquant avait besoin d’une motivation supplémentaire pour performer à ce stade de sa carrière, Ancelotti a catégoriquement rejeté cette idée, mettant plutôt en avant son amour inné pour le sport.
« Neymar n'a pas besoin de motivation. Aucun joueur n'a besoin d'une motivation supplémentaire pour jouer avec la Seleção, et c'est aussi vrai pour Neymar », a expliqué l'entraîneur chevronné. « À 34 ans, il a la passion d'un enfant pour le football. »
Le Brésil s'empare de la première place du groupe C.
En s’imposant face à l’Écosse, le Brésil a terminé en tête du groupe C et a validé son billet pour les phases à élimination directe. Après une phase de groupes parfaitement maîtrisée, la Seleção s’envolera vers Houston pour disputer son 16^e de finale lundi, l’identité de son adversaire – issu d’un trio d’équipes européennes et asiatiques – restant à définir.
Ancelotti n’a aucune illusion sur l’ampleur du défi qui attend son équipe alors que la compétition entre dans sa phase décisive. Le tirage au sort pourrait opposer le Brésil aux Pays-Bas, au Japon ou à la Suède, et l’Italien s’attend à un net bond de qualité, quel que soit l’adversaire. « Sans aucun doute. Ces trois équipes possèdent beaucoup de qualités et sont toutes différentes », a-t-il souligné.
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Les équipes affrontent désormais des épreuves encore plus difficiles lors des phases à élimination directe.
Si le Brésil a affiché une grande fluidité lors de la phase de groupes, Ancelotti a toutefois averti que la marge d’erreur s’évaporerait dès l’étape suivante. Il a brièvement analysé les menaces potentielles, soulignant la diversité des styles que son équipe pourrait rencontrer à Houston. « Les Pays-Bas ont plus d’expérience que le Japon, mais les Japonais ont réalisé de très belles performances lors de leurs matchs amicaux avant la Coupe du monde. Et la Suède possède un grand potentiel en attaque », a-t-il conclu.