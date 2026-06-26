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Carlo Ancelotti, le « malin », poursuit ses expérimentations tactiques à la tête du Brésil, tandis qu'Eder Militao assure que la Seleção a « corrigé » ses points faibles lors de la Coupe du monde
Évolution tactique avec la Seleção
Invité de l’émission « Selecao Copa », Militao a décrit la manière dont Ancelotti s’est adapté depuis son arrivée à la tête des quintuples champions du monde. Le défenseur a expliqué que, si le technicien italien continue d’expérimenter pour trouver la formule idéale, il a déjà instauré un équilibre tactique solide afin de corriger les faiblesses initiales de l’équipe, en s’appuyant principalement sur un système 4-3-3 qu’il connaît bien.
« Depuis son arrivée, il a testé diverses tactiques et plusieurs joueurs. Aujourd’hui, il s’appuie surtout sur un 4-3-3, sa marque de fabrique. Il l’a d’abord essayé avec seulement Bruno [Guimaraes] et Casemiro, ce qui a créé un vide au milieu. C’était contre le Maroc : nous avons perdu la bataille du milieu. Nous étions dominés, mais il a corrigé le tir à partir du match contre Haïti », analyse Militão. Ce recentrage tactique s’est révélé payant : le Brésil a terminé en tête du groupe C, notamment grâce à une victoire 3-0 face à l’Écosse où l’équipe a retrouvé un rythme collectif convaincant.
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La philosophie managériale d’Ancelotti
Militao, qui a évolué sous les ordres d’Ancelotti au Bernabéu, souligne que la principale force de l’entraîneur réside dans sa capacité à collaborer avec son effectif. Loin d’être un disciplinaire rigide, l’Italien s’appuie sur les retours des joueurs pour affiner son plan de jeu dans les moments de forte pression.
« C’est un homme très avisé, il voit les choses clairement, il écoute beaucoup les joueurs et échange des idées avec eux. C’est fondamental. Le joueur, de l’intérieur, peut voir des choses que l’entraîneur ne voit généralement pas. Même [au Real Madrid], à la mi-temps, il allait voir les joueurs pour leur poser des questions, échanger des idées. Cela ne fait que renforcer l’équipe, cela aide le groupe à progresser », a ajouté le défenseur.
Militao a lancé un avertissement avant la rencontre face au Japon.
Malgré l’élan positif, Militão a lancé un avertissement sévère au sujet des prochains adversaires du Brésil. Le Japon, deuxième du groupe F, a créé l’exploit en 2025 en battant le Brésil pour la première fois ; une rencontre lors de laquelle le défenseur était remplaçant non utilisé. Selon lui, les Samurai Blue ont atteint un niveau de jeu qui exige une concentration absolue de la Seleção.
« Je pense que le Japon traverse sa meilleure année. Je pense qu’ils ont trouvé leur rythme. Ils ont progressé au fil des ans et montrent, lors de cette Coupe du monde, qu’ils sont dans le coup. Nous devons être très prudents, ils ne cessent jamais de courir. S’ils peuvent tacler, ils le feront. Le Brésil doit être très prudent… Ils ont une très bonne discipline tactique, ce sont des joueurs qui s’investissent énormément », a averti Militao.
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Conserver l’élan victorieux
Faisant écho aux propos de Militao, l’ancien milieu de terrain Felipe Melo a lui aussi souligné l’évolution technique de l’équipe japonaise. Melo les a décrits comme des « robots » qui ont désormais su ajouter du panache et de l’intensité à leur jeu. Il reste toutefois convaincu que si l’équipe d’Ancelotti parvient à reproduire la forme dont elle a fait preuve lors de la phase de groupes, elle se qualifiera sans difficulté.
« C’est une équipe bien organisée sur le terrain, qui respecte les consignes tactiques. Il y a quelque temps, je les avais qualifiés de petits robots ; ils faisaient tout correctement. Aujourd’hui, ces robots possèdent également de la technique, en plus de l’intensité qu’ils imposent. Je ne doute pas que ce sera un match difficile pour le Brésil… mais si le Brésil impose son rythme et fait ce qu’il a fait, notamment contre l’Écosse, il a les moyens de s’imposer sans trop de difficultés », a conclu Melo. Le Brésil aborde les seizièmes de finale avec deux victoires et un match nul à son actif, et compte bien transformer sa « correction » tactique en un parcours de fin de tournoi.