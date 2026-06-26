Invité de l’émission « Selecao Copa », Militao a décrit la manière dont Ancelotti s’est adapté depuis son arrivée à la tête des quintuples champions du monde. Le défenseur a expliqué que, si le technicien italien continue d’expérimenter pour trouver la formule idéale, il a déjà instauré un équilibre tactique solide afin de corriger les faiblesses initiales de l’équipe, en s’appuyant principalement sur un système 4-3-3 qu’il connaît bien.

« Depuis son arrivée, il a testé diverses tactiques et plusieurs joueurs. Aujourd’hui, il s’appuie surtout sur un 4-3-3, sa marque de fabrique. Il l’a d’abord essayé avec seulement Bruno [Guimaraes] et Casemiro, ce qui a créé un vide au milieu. C’était contre le Maroc : nous avons perdu la bataille du milieu. Nous étions dominés, mais il a corrigé le tir à partir du match contre Haïti », analyse Militão. Ce recentrage tactique s’est révélé payant : le Brésil a terminé en tête du groupe C, notamment grâce à une victoire 3-0 face à l’Écosse où l’équipe a retrouvé un rythme collectif convaincant.



