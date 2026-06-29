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Carlo Ancelotti explique pourquoi il a renoncé à faire entrer Neymar contre le Japon, alors que le Brésil remporte une victoire spectaculaire
Ancelotti dévoile son plan pour faire entrer Neymar en jeu
Alors que le Brésil peinait à trouver le chemin des filets face à une équipe japonaise tenace lors de son match des huitièmes de finale de la Coupe du monde, tous les regards étaient tournés vers Neymar. L’attaquant a passé une grande partie de la seconde mi-temps à s’échauffer sur la ligne de touche, laissant croire aux supporters que son entrée en jeu était imminente. Cependant, Ancelotti a choisi de ne pas faire appel à son joueur phare, une décision qu’il a commentée immédiatement après le coup de sifflet final.
Interrogé par les médias, l’entraîneur italien a révélé qu’il avait fixé un moment précis pour faire entrer le joueur de 34 ans. « Nous avions prévu d’aligner Neymar en cas de prolongation. J’ai échangé avec lui : il devait entrer aux alentours de la 60e ou de la 65e minute. Puis nous avons égalisé, et je n’ai pas voulu déstabiliser l’équipe, qui contrôlait le match », a expliqué Ancelotti sur la pelouse.
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Un retour spectaculaire à Houston
La Seleção a connu un premier acte laborieux, concédant l’ouverture du score aux Samurai Blue. Bien organisés et véloces en contre, les Japonais ont mis la pression sur Ancelotti, contraint de réagir. Casemiro a finalement égalisé d’une frappe à la 56^e minute, redonnant l’avantage psychologique aux géants sud-américains.
Le choix de laisser Neymar sur le banc a payé de manière spectaculaire : alors que le public de Houston réclamait son idole à pleins poumons, le super-sub Gabriel Martinelli a endossé le rôle de héros en inscrivant le but de la victoire à la 96^e minute, évitant ainsi les prolongations.
Ancelotti salue la profondeur de son effectif
Malgré la difficulté de la rencontre, Ancelotti a immédiatement salué la polyvalence et la qualité de son effectif brésilien. Son banc de touche lui a permis de gérer avec sérénité ce match à élimination directe, face à une sélection japonaise reconnue pour son organisation et son intensité. Cette victoire maintient le Brésil dans la course au titre.
Ancelotti a souligné après le match : « Nous disposons de nombreuses options, tant sur le banc que sur le terrain. Le Japon n’est pas une équipe facile à affronter. C’est une équipe bien organisée, très intense. Le fait que nous ayons mérité cette victoire est très important. »
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En perspective des huitièmes de finale
Le Japon ayant été éliminé, le Brésil se tourne maintenant vers l’étape suivante de la compétition et prépare déjà son match de dimanche au New Jersey. Cette victoire lui a ouvert les portes des huitièmes de finale, où il rencontrera soit la Norvège, soit la Côte d’Ivoire. L’état de santé de Neymar devrait logiquement rester le principal sujet de discussion alors que la Seleção se rapproche de la finale.