Carlo Ancelotti explique pourquoi il a renoncé à faire entrer Neymar contre le Japon, alors que le Brésil remporte une victoire spectaculaire

Alors que le Brésil peinait à trouver le chemin des filets face à une équipe japonaise tenace lors de son match des huitièmes de finale de la Coupe du monde, tous les regards étaient tournés vers Neymar. L’attaquant a passé une grande partie de la seconde mi-temps à s’échauffer sur la ligne de touche, laissant croire aux supporters que son entrée en jeu était imminente. Cependant, Ancelotti a choisi de ne pas faire appel à son joueur phare, une décision qu’il a commentée immédiatement après le coup de sifflet final.

Interrogé par les médias, l’entraîneur italien a révélé qu’il avait fixé un moment précis pour faire entrer le joueur de 34 ans. « Nous avions prévu d’aligner Neymar en cas de prolongation. J’ai échangé avec lui : il devait entrer aux alentours de la 60e ou de la 65e minute. Puis nous avons égalisé, et je n’ai pas voulu déstabiliser l’équipe, qui contrôlait le match », a expliqué Ancelotti sur la pelouse.







