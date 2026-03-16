Carlo Ancelotti explique comment « la dynamique a changé » après l'arrivée de Kylian Mbappé, ce qui a conduit à une dernière saison ratée au Real Madrid

Malgré des débuts difficiles au Real Madrid, la star française Kylian Mbappé a réussi à redresser la barre et à réaliser une saison impressionnante, ponctuée de nombreuses performances individuelles. L'attaquant a contribué à 49 buts en 58 apparitions toutes compétitions confondues, marquant 44 fois et délivrant cinq passes décisives pour le club madrilène.

La remarquable fin de saison de Mbappé lui a permis de remporter le titre de meilleur buteur de la Liga avec 31 buts, terminant avec quatre buts d'avance sur la star du FC Barcelone, Robert Lewandowski. Ce faisant, Mbappé a également battu le record établi par son idole Cristiano Ronaldo du plus grand nombre de buts marqués lors d'une première saison en Liga avec le Real Madrid. La star française a ajouté une nouvelle distinction majeure à son palmarès en remportant le Soulier d'or européen, décerné au meilleur buteur des cinq meilleurs championnats d'Europe, devançant Mohamed Salah de Liverpool lors des dernières journées de la saison.

Malgré ses exploits individuels, le Real Madrid n'a toutefois pas réussi à conserver ses titres de champion de la Ligue des champions et de la Liga, terminant la saison sans aucun trophée majeur. Ancelotti a ensuite quitté le club, laissant la place à Xabi Alonso, qui a toutefois été limogé quelques mois plus tard et remplacé par l'actuel entraîneur, Álvaro Arbeloa.