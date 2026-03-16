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Carlo Ancelotti explique comment « la dynamique a changé » après l'arrivée de Kylian Mbappé, ce qui a conduit à une dernière saison ratée au Real Madrid
Mbappé brille lors de sa première saison au Real Madrid
Malgré des débuts difficiles au Real Madrid, la star française Kylian Mbappé a réussi à redresser la barre et à réaliser une saison impressionnante, ponctuée de nombreuses performances individuelles. L'attaquant a contribué à 49 buts en 58 apparitions toutes compétitions confondues, marquant 44 fois et délivrant cinq passes décisives pour le club madrilène.
La remarquable fin de saison de Mbappé lui a permis de remporter le titre de meilleur buteur de la Liga avec 31 buts, terminant avec quatre buts d'avance sur la star du FC Barcelone, Robert Lewandowski. Ce faisant, Mbappé a également battu le record établi par son idole Cristiano Ronaldo du plus grand nombre de buts marqués lors d'une première saison en Liga avec le Real Madrid. La star française a ajouté une nouvelle distinction majeure à son palmarès en remportant le Soulier d'or européen, décerné au meilleur buteur des cinq meilleurs championnats d'Europe, devançant Mohamed Salah de Liverpool lors des dernières journées de la saison.
Malgré ses exploits individuels, le Real Madrid n'a toutefois pas réussi à conserver ses titres de champion de la Ligue des champions et de la Liga, terminant la saison sans aucun trophée majeur. Ancelotti a ensuite quitté le club, laissant la place à Xabi Alonso, qui a toutefois été limogé quelques mois plus tard et remplacé par l'actuel entraîneur, Álvaro Arbeloa.
- AFP
Succès statistique contre luttes collectives
Dans une interview sans détours accordée à Radio MARCA, Ancelotti a expliqué comment les nombreux changements survenus durant l’été 2024, notamment la signature tant attendue de Mbappé et la retraite de Toni Kroos, ont entraîné une période de transition.
« Le football change avec quelques éléments, et avec cela, la chimie change », a déclaré Ancelotti. « Ce n’est pas seulement au niveau de l’environnement, ce n’est pas seulement le remplacement de Kroos par Mbappé. La même année, Nacho part, [Dani] Carvajal se blesse et [Luka] Modric joue moins. L'ancienne génération, qui avait créé une ambiance fantastique dans le vestiaire, n'est plus là, et une nouvelle génération de footballeurs doit prendre la relève, avec du caractère, de la personnalité et en montrant l'exemple. Cela ne se fait pas d'un claquement de doigts, cela prend du temps. »
Malgré les difficultés du Real Madrid à maintenir sa domination habituelle durant cette période, Ancelotti n’a pas tardé à défendre les performances individuelles de Mbappé. Le Français est resté une force prolifique devant le but, même si l’équilibre structurel de l’équipe a vacillé suite à la perte de Kroos, le métronome du milieu de terrain.
« Mbappé a été fantastique, marquant environ 50 buts, et l’équipe a eu du mal à remporter des titres car le football est une question de petits détails et quand on change quelque chose, ça ne se passe pas toujours bien », a noté Ancelotti. Il a laissé entendre que la transition entre les époques est un processus lent, déclarant : « Cette nouvelle génération madrilène a besoin de temps pour construire son héritage. »
Entretenir les liens avec le Bernabéu
Désormais bien installé à la tête de la sélection brésilienne, Ancelotti a révélé qu’il restait un fervent supporter des « Blancos » et qu’il entretenait des contacts réguliers avec les dirigeants madrilènes. C’est avec fierté qu’il a suivi les récents exploits du club en Ligue des champions, allant même jusqu’à prendre des nouvelles de ses anciens collègues après les grandes victoires. Le lien entre l’entraîneur et son ancien club reste aussi fort que jamais, malgré son passage à la sélection nationale.
« Je parle aussi avec les joueurs. L'autre jour, j'ai parlé avec Rodrygo pour prendre de ses nouvelles. Je suis en contact, oui », a révélé Ancelotti. « J'ai félicité le club et le président après le match contre Manchester City. Je regarde toujours les matchs pour voir Madrid gagner. » Il a également partagé un échange bon enfant avec Federico Valverde, admettant avoir dit en plaisantant à l’Uruguayen : « Dommage que tu n’aies pas de passeport brésilien », après ses exploits contre City.
- AFP
Intégration à l'équipe nationale brésilienne
Le sélectionneur chevronné s'attache désormais à mettre fin à la longue attente du Brésil pour un sixième titre mondial, reconnaissant que la pression en Amérique du Sud n'a rien à voir avec celle que l'on retrouve dans le football de clubs européen. Si le stress lié aux entraînements quotidiens s'est atténué, le poids des attentes de toute une nation a pris le relais. Ancelotti s'efforce de faire en sorte que ses joueurs, en particulier ses stars madrilènes comme Vinicius Junior, puissent gérer cette intensité sans se laisser écraser par elle.
« La pression est très forte, c'est vrai, mais il y a aussi une affection incroyable pour l'équipe nationale », a déclaré Ancelotti. « Ici, quand l'équipe nationale joue, tout le monde s'arrête, l'ambiance n'est pas la même qu'en Europe. Au Brésil, l'équipe la plus importante est l'équipe nationale et, pour les joueurs, c'est très spécial de porter ce maillot. C'est une bonne chose, mais cela représente aussi une pression excessive pour les footballeurs. Je veux aborder cela avec eux pour qu’ils ne se mettent pas autant de pression. »
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