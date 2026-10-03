S’exprimant lors d’une conférence de presse d’avant-match, le technicien italien a reconnu que le cricket occupe le devant de la scène en Inde, tout en soulignant que la passion locale pour le football reste bien réelle.

Évoquant la culture sportive locale et l’enthousiasme de son groupe, Ancelotti a déclaré : « Le cricket fait partie de leur culture, le football n’est pas le sport le plus important. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’aiment pas le football. Nous sommes heureux d’être ici et de montrer notre qualité à tous ceux qui ont la possibilité de regarder le match, et ce sera une soirée fantastique. »

Se projetant sur cette rencontre devant des dizaines de milliers de supporters au Salt Lake Stadium, l’entraîneur de 67 ans a ajouté : « J’espère que ce sera un match divertissant. Nous sommes heureux d’être ici et de montrer notre qualité. »