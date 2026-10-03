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Carlo Ancelotti exhorte le Brésil à faire preuve d’un « respect total » envers l’Inde avant le match amical de Kolkata
Le technicien italien exige un professionnalisme total
Ancelotti insiste sur le fait que son équipe ne doit pas prendre les hôtes à la légère, même si le football n’est pas le sport principal dans le pays. Cette rencontre au Salt Lake Stadium marque la troisième sortie du Brésil depuis son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après un match nul 1-1 et une victoire 4-2 contre l’Australie. L’entraîneur a mêlé des joueurs cadres déjà installés à plusieurs nouveaux visages afin de poser des bases solides pour l’équipe.
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L’entraîneur salue la passion sportive des hôtes
S’exprimant lors d’une conférence de presse d’avant-match, le technicien italien a reconnu que le cricket occupe le devant de la scène en Inde, tout en soulignant que la passion locale pour le football reste bien réelle.
Évoquant la culture sportive locale et l’enthousiasme de son groupe, Ancelotti a déclaré : « Le cricket fait partie de leur culture, le football n’est pas le sport le plus important. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’aiment pas le football. Nous sommes heureux d’être ici et de montrer notre qualité à tous ceux qui ont la possibilité de regarder le match, et ce sera une soirée fantastique. »
Se projetant sur cette rencontre devant des dizaines de milliers de supporters au Salt Lake Stadium, l’entraîneur de 67 ans a ajouté : « J’espère que ce sera un match divertissant. Nous sommes heureux d’être ici et de montrer notre qualité. »
« Nous avons le plus grand respect pour nos adversaires »
Le Brésil éprouve un respect considérable pour la capacité de son hôte à créer la surprise, surtout après avoir vu l'Inde tenir le Panama, équipe d'Amérique centrale, en échec sur un score de 1-1.
Soulignant la prestation positive de son adversaire lors de ce match, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a déclaré : « Nous respectons la qualité de l'équipe indienne. Elle a obtenu un bon match nul contre le Panama. Nous avons le plus grand respect pour notre adversaire. »
Interrogé sur son calme et sa présence rassurante à la tête d'un vestiaire rempli de stars, Ancelotti a répondu : « Cela fait partie de mon caractère. Je suis généralement patient dans le football et, en tant qu'entraîneur, je pense que la patience est une qualité importante. »
Balayant les suggestions selon lesquelles ce match amical servirait de test sous pression pour son groupe, l'entraîneur a ajouté : « Pour le groupe et tous les joueurs, ce n'est pas un test ni une opportunité de faire leurs preuves. Nous sommes encore en train de définir le groupe final pour le match. Ce n'est pas un test, mais une opportunité. »
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Le Brésil boucle son programme de matches amicaux en Asie
La rencontre au Salt Lake Stadium met un terme à la série de matches amicaux du Brésil durant cette fenêtre internationale. Les hommes de Carlo Ancelotti ne se retrouveront pas avant novembre, lorsqu’ils se rendront à Kallang, à Singapour, pour deux tests consécutifs contre le Japon puis le pays hôte. De son côté, l’Inde tournera rapidement son attention vers l’accueil d’un autre poids lourd de la Conmebol, avec la réception de l’Uruguay dans le même stade le 6 octobre.
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