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Carlo Ancelotti exhorte l'Italie à retrouver sa « mentalité défensive » tandis que le sélectionneur brésilien analyse l'échec de son équipe en Coupe du monde
Ancelotti met en garde : l'Italie a perdu ses bases défensives
En Italie, le football national est soumis à un bilan sans concession après l’échec subi en finale des barrages de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine. Cette défaite aux tirs au but a provoqué un remaniement à la Fédération italienne de football (FIGC) : le président Gabriele Gravina a démissionné, emboîtant le pas au chef de la délégation de l’équipe nationale Gianluigi Buffon et à l’entraîneur Gennaro Gattuso.
De nombreux joueurs, entraîneurs et experts pointent les lacunes qui affectent la Nazionale et la Serie A, et Ancelotti, dernier en date à s’exprimer, s’inquiète de la direction prise par le football italien. Le sélectionneur du Brésil affirme que le pays s’est éloigné des principes défensifs qui ont bâti ses plus grands succès, ses atouts traditionnels s’effaçant devant les tendances tactiques modernes.
Constatant cette tendance, il affirme que les formations transalpines exposent désormais des failles défensives récurrentes. Si les compétitions européennes offrent régulièrement des rencontres spectaculaires et riches en buts, l’ancien technicien du Real Madrid estime que ce feu d’artifice masque souvent des erreurs défensives plutôt que de réelles prouesses offensives. Pour lui, l’adoption hâtive de systèmes de pressing agressif, calqués sur les modèles nord-européens, a dilué l’identité tactique qui a longtemps fait la force du calcio.
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Le sélectionneur du Brésil critique les choix tactiques et les erreurs défensives
Ancelotti estime que le football italien paie aujourd’hui le prix de l’abandon de ses atouts traditionnels. « La Serie A a perdu sa solidité défensive », a-t-il déclaré au journal Il Giornale. « Nous manquons déjà de talent dans d’autres secteurs du terrain, mais une maîtrise excessive de l’aspect tactique a dénaturé nos caractéristiques, celles sur lesquelles nous avons toujours bâti notre histoire. »
Revenant sur les récents matchs européens riches en buts impliquant des clubs tels que le Bayern Munich, le Real Madrid et l’Atlético Madrid, Ancelotti estime que le spectacle se fait souvent au détriment de la discipline défensive.
« J’ai vu des matchs avec beaucoup de buts ; Atlético Madrid-Barcelone et Bayern-Real Madrid ont offert des moments exaltants aux supporters », a ajouté Don Carlo. « Or trop de buts signifie aussi trop d’erreurs, que ce soit des gardiens ou des défenseurs. Le pressing haut et le marquage individuel comportent des risques constants ; le score peut basculer d’un instant à l’autre. Même la relance depuis l’arrière doit être parfaite, sinon la moindre perte de concentration se paie cash. »
Le fossé en matière d'intensité en Serie A soulève des inquiétudes plus profondes.
Ancelotti estime que le problème dépasse les simples erreurs défensives et traduit un déclin général du rythme et de l’intensité de la Serie A par rapport aux principaux championnats européens. Il évoque aussi l’évolution du marché mondial, suggérant que la ligue italienne n’attire plus les meilleurs joueurs.
« La différence fondamentale réside dans le rythme, non seulement dans la vitesse de course, mais aussi dans le rythme mental, la participation continue et une intensité qui n’est pas un simple mot creux, utilisable seulement par intermittence », a-t-il expliqué. « C’est précisément ce que le football italien a perdu.
Les grands joueurs étrangers ne viennent plus en Italie ; à l’étranger, grâce à d’énormes droits de retransmission télévisée et à de puissants investisseurs, un marché plus attractif a émergé. Par conséquent, la Serie A ne compte plus de talents de renommée internationale comme Falcao, Maradona, Platini, Krol, Rummenigge, Ronaldo, Ronaldinho et tous les autres d’une époque révolue. De qui les jeunes Italiens peuvent-ils s’inspirer ? »
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L'Italie doit se reconstruire après la Coupe du monde.
Après avoir manqué la Coupe du monde 2026, l’Italie se tourne vers une Ligue des Nations qui s’annonce ardue. Sous pression, les Azzurri doivent afficher des progrès avant le prochain cycle de qualifications, notamment dans un secteur défensif sous surveillance. Leur parcours commencera en septembre face à la Belgique et à la Turquie.