Carlo Ancelotti exhorte l'Italie à retrouver sa « mentalité défensive » tandis que le sélectionneur brésilien analyse l'échec de son équipe en Coupe du monde

En Italie, le football national est soumis à un bilan sans concession après l’échec subi en finale des barrages de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine. Cette défaite aux tirs au but a provoqué un remaniement à la Fédération italienne de football (FIGC) : le président Gabriele Gravina a démissionné, emboîtant le pas au chef de la délégation de l’équipe nationale Gianluigi Buffon et à l’entraîneur Gennaro Gattuso.

De nombreux joueurs, entraîneurs et experts pointent les lacunes qui affectent la Nazionale et la Serie A, et Ancelotti, dernier en date à s’exprimer, s’inquiète de la direction prise par le football italien. Le sélectionneur du Brésil affirme que le pays s’est éloigné des principes défensifs qui ont bâti ses plus grands succès, ses atouts traditionnels s’effaçant devant les tendances tactiques modernes.

Constatant cette tendance, il affirme que les formations transalpines exposent désormais des failles défensives récurrentes. Si les compétitions européennes offrent régulièrement des rencontres spectaculaires et riches en buts, l’ancien technicien du Real Madrid estime que ce feu d’artifice masque souvent des erreurs défensives plutôt que de réelles prouesses offensives. Pour lui, l’adoption hâtive de systèmes de pressing agressif, calqués sur les modèles nord-européens, a dilué l’identité tactique qui a longtemps fait la force du calcio.