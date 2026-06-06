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Ancelotti Brazil GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Carlo Ancelotti et le Brésil : un duo de rêve pour la Coupe du monde… ou la Seleção présente-t-elle trop de faiblesses pour que son sélectionneur puisse faire la différence ?

Analysis
Brésil
C. Ancelotti
Coupe du monde
FEATURES

Le Brésil est en difficulté, et la condition physique de Neymar occupe le devant de la scène depuis des mois. De nombreux supporters estiment que la Seleção n'a aucune chance de remporter la Coupe du monde cet été sans cet attaquant de 34 ans, qui, depuis 2023, n'est ni en forme ni suffisamment performant pour porter son équipe nationale.

L’ancien milieu de terrain Felipe Melo a affirmé qu’un Neymar même blessé resterait la meilleure option du Brésil au poste de numéro 10, ce qui souligne le manque de confiance persistant envers les autres attaquants du pays.

Pourtant, l’issue de la campagne brésilienne de 2026 ne dépend pas de la disponibilité de son meilleur buteur de tous les temps. Tout repose en réalité sur Carlo Ancelotti, l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football et sans doute le seul capable de guider une Seleção en deçà de son niveau habituel vers un sixième titre mondial.

  • Carlo Ancelotti Real MadridGetty

    Très courtisé

    Ancelotti est depuis longtemps l’entraîneur dont rêve le Brésil. « Il est unanimement respecté par les joueurs », déclarait à Reuters l’ancien président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, dès 2023. « Pas seulement par Ronaldo Nazario ou Vinicius Junior, mais par tous ceux qui ont joué sous ses ordres.

    Je l’admire pour son honnêteté dans son travail et pour sa constance. Il n’a pas besoin d’être présenté : c’est un entraîneur de haut niveau, déjà couronné de succès, et nous espérons qu’il en remportera encore davantage.

    « Ancelotti n’est pas seulement le chouchou des joueurs, il semble aussi emporter l’adhésion des supporters. Où que j’aille au Brésil, dans chaque stade, c’est le premier nom que les fans me citent. Ils évoquent son parcours avec affection, en reconnaissance de son travail remarquable.

    « Faisons confiance à Dieu, attendons le moment propice et nous verrons si nous pouvons concrétiser ce projet dans notre quête du prochain sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne. »

    Les joueurs partagent cet enthousiasme : Ederson a même plaisanté en affirmant qu’il ferait tout pour que Manchester City élimine le Real Madrid en Ligue des champions, « afin qu’Ancelotti puisse venir au Brésil le plus vite possible ! »

    • Publicité
  • Carlo Ancelotti BrazilGetty

    Un nouveau chapitre s’ouvre pour le club, promettant passion et défis sur les terrains.

    Ancelotti a reconnu que les rumeurs persistantes le présentant comme successeur de Tite à la tête de la Seleção avaient été évoquées dans le vestiaire madrilène, en présence de Casemiro, Vinicius, Eder Militao et Rodrygo.

    « Nous sommes amis », a expliqué l’Italien, « alors ils plaisantent et en rient beaucoup. Mais la réalité est différente : j’ai un contrat jusqu’en 2024. » Ancelotti n’a pas seulement respecté cet engagement : il l’a ensuite prolongé jusqu’en 2026, enterrant ainsi les espoirs brésiliens de le voir diriger la sélection lors de la Coupe du monde.

    Mais le football, surtout au Bernabéu, réserve souvent des rebondissements : après une saison 2024-2025 éprouvante et sans trophée, Florentino Pérez a décidé de tout chambouler.

    Ancelotti n’en garde aucune amertume. « Si on m’avait dit qu’on gagnerait 11 trophées en quatre ans, j’aurais signé tout de suite », a-t-il admis. « Cette année a été difficile, mais cette période restera inoubliable.

    Je ne regrette rien. J’ai vécu de grands moments, tout comme tout le monde, mais toute histoire a une fin. Le football, comme la vie, est une aventure qui se termine un jour. » Le fait qu’il ait déjà un nouveau défi en vue l’a aidé à accepter cette page qui se tourne.

  • Raphinha Brazil 2024Getty Images

    Le Brésil, souvent terne

    Le football international constituait, en quelque sorte, la dernière frontière pour Ancelotti, entraîneur quintuple vainqueur de la Coupe d’Europe (deux fois avec l’AC Milan et trois fois avec le Real Madrid), et seul technicien à avoir remporté les cinq grands championnats européens.

    Il n’existait pas de banc plus prestigieux que celui de la Seleção. Cinq fois champions du monde, les Auriverdes n’avaient plus brandi le trophée depuis 2002 et traversaient une zone de turbulences.

    Le problème n’était pas tant qu’ils ne gagnaient plus, mais qu’ils perdaient leur identité. La Seleção ne jouait plus avec sa fameuse flamboyance ; une nation réputée pour son « Jogo Bonito » était devenue ennuyeuse – et c’en était trop pour certains supporters. Ronaldinho a même cessé de soutenir la Seleção en 2024, juste avant la Copa América.

    « Ça suffit les amis, j’en ai assez », a posté l’emblématique numéro 10 sur Instagram après avoir regardé le match amical nul 1-1 contre les États-Unis. « C’est un moment triste pour ceux qui aiment le football brésilien. Il devient difficile de trouver l’envie de regarder les matchs.

    C’est sans doute l’une des pires sélections de ces dernières années. Elle ne compte pas de vrais leaders, seulement des joueurs médiocres pour la plupart. »

  • Ancelotti BrazilGetty Images

    Un ascenseur ponctuel

    Sans surprise, les joueurs brésiliens, notamment Raphinha, ont été blessés par les critiques de Ronaldinho, mais ils n’ont rien fait pour prouver que le champion du monde avait tort. Au contraire, la Seleção a livré une Copa América 2024 catastrophique : éliminée aux tirs au but par l’Uruguay en quarts de finale après avoir gagné seulement un de ses quatre matchs.

    De manière quelque peu surprenante, l’entraîneur de l’époque, Dorival, conserva son poste – mais seulement jusqu’en mars 2025, date à laquelle il fut limogé après une humiliante défaite 4-1 à domicile face à son rival de toujours, l’Argentine, lors des qualifications pour la Coupe du monde.

    Dans ce contexte, l’arrivée tardive de Carlo Ancelotti a été perçue comme le coup de fouet nécessaire, d’autant que la CBF était empêtrée dans un scandale de corruption.

    « C’est un message au monde entier : nous sommes déterminés à reconquérir la première place du podium », déclarait Rodrigues en mai dernier. « C’est le plus grand entraîneur de l’histoire et il est désormais à la tête de la plus grande équipe de la planète. Ensemble, nous écrirons de nouveaux chapitres glorieux pour le football brésilien. »

    Certains anciens internationaux regrettent toutefois qu’on ait dû puiser à l’étranger faute de prétendants brésiliens crédibles.

    Néanmoins, les sélectionneurs champions du monde Carlos Alberto Parreira et Luiz Felipe Scolari ont tous deux accueilli l’Italien à bras ouverts – littéralement pour le second, présent lors de la présentation officielle –, tandis que même Ronaldinho est sorti de sa retraite pour rejoindre le mouvement brésilien.

    « Nous avons déjà travaillé ensemble, je le connais bien », a déclaré l’emblématique numéro 10 à propos de son ancien entraîneur à Milan. « Je pense que c’est une bonne décision de la part de la fédération, ça me plaît. En tant que Brésilien, je suis heureux, et j’espère qu’il fera un excellent travail pour la prochaine Coupe du monde. »

    Reste à savoir s’il y parviendra, alors que le tournoi approche à grands pas.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Des performances et des résultats décevants

    Ancelotti a dirigé onze matchs jusqu’à présent et n’en a remporté que six. Les performances sont irrégulières : la défaite 3-2 concédée en novembre au Japon illustre parfaitement les difficultés du Brésil. Menés 2-0 à la mi-temps à Tokyo, ses hommes ont concédé trois buts en moins de vingt minutes en seconde période, s’inclinant pour la première fois de leur histoire face aux Blue Samurai.

    La défaite 2-1 en amical contre la France en mars a pourtant soulevé encore plus d’interrogations, les Bleus ayant évolué à dix pendant plus de 35 minutes. Le plus préoccupant restait incertain : la performance terne du Brésil avant l’expulsion de Dayot Upamecano, ou la satisfaction affichée par Ancelotti après la rencontre.

    « Ce match m’a clairement montré que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes du monde », a-t-il déclaré à la presse.

    Difficile toutefois de comprendre sur quoi il s’appuyait, le Brésil n’ayant eu que 35,4 % de possession en première période et ne cadrant aucun tir.

    Si le technicien italien affirme que cette rencontre a « confirmé » la capacité de la Seleção à briguer le titre mondial, elle a surtout accentué les interrogations sur la force réelle de son effectif et relancé les appels au retour de Neymar.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    « Il n’existe pas d’équipe parfaite »

    Autrefois capable d’aligner Roberto Carlos et Cafu sur les côtés, le Brésil souffre aujourd’hui d’une pénurie de latéraux de classe mondiale. Ainsi, le jeune duo Wesley-Douglas Santos, encore inexpérimenté, devrait débuter le match d’ouverture contre le redoutable Maroc, le 13 juin.

    À 34 ans, l’importance toujours cruciale de Casemiro en dit long sur le manque de profondeur chez les jeunes milieux de terrain, et l’on redoute un effondrement du Brésil si Bruno Guimarães, le puissant relayeur de Newcastle, venait à être absent.

    Pour éviter de surcharger l’entrejeu, Ancelotti semble désormais prêt à renoncer à son ambitieux 4-2-4 afin d’intégrer un milieu supplémentaire, probablement le dynamique Danilo, actuellement en pleine forme.

    Reste que l’attaque cherche toujours son animateur : depuis quatre ans, aucun avant-centre n’a réussi à endosser durablement le maillot floqué du mythique n°9. D’où la pression populaire pour le retour de Neymar.

    L’ancienne star du FC Barcelone n’est certes pas un véritable numéro 9, mais il reste le joueur le plus prolifique de l’histoire de la Seleção et l’un des plus populaires. Ancelotti l’a donc logiquement inclus dans sa liste de 26 joueurs pour satisfaire un public qui réclamait son retour.

    Le technicien de 66 ans n’est pas dupe : il sait que le Brésil « n’a plus de Pelé, de Romario ni de Ronaldo », mais il dispose en Neymar d’un joueur capable d’apporter énormément en dehors du terrain, même s’il s’avère incapable d’apporter quoi que ce soit sur le terrain.

    Casemiro et ses coéquipiers se sont dit « ravis » de l’arrivée de l’ancien joueur de Santos, et Ancelotti sait mieux que quiconque qu’un groupe uni est souvent la clé du succès.

    Son sens tactique est encore trop souvent sous-estimé, mais sa capacité à unir un vestiaire divisé fait sa force. Maître dans l’art de gérer les ego, il sait convaincre les individualités de se mettre au service du collectif. Un atout qui pourrait faire la différence au Brésil.

    Il reconnaît toutefois qu’un peu plus de temps pour préparer la Coupe du monde n’aurait pas été de trop. Il sait que son effectif présente encore des lacunes et qu’il est loin d’être parfait. Mais comme il le rappelle avec philosophie : « Il n’y a pas d’équipe parfaite dans ce tournoi. » Juste une équipe confiée au meilleur entraîneur possible pour la plus grande mission du football.

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