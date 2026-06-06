Carlo Ancelotti et le Brésil : un duo de rêve pour la Coupe du monde… ou la Seleção présente-t-elle trop de faiblesses pour que son sélectionneur puisse faire la différence ?

Autrefois capable d’aligner Roberto Carlos et Cafu sur les côtés, le Brésil souffre aujourd’hui d’une pénurie de latéraux de classe mondiale. Ainsi, le jeune duo Wesley-Douglas Santos, encore inexpérimenté, devrait débuter le match d’ouverture contre le redoutable Maroc, le 13 juin.
À 34 ans, l’importance toujours cruciale de Casemiro en dit long sur le manque de profondeur chez les jeunes milieux de terrain, et l’on redoute un effondrement du Brésil si Bruno Guimarães, le puissant relayeur de Newcastle, venait à être absent.
Pour éviter de surcharger l’entrejeu, Ancelotti semble désormais prêt à renoncer à son ambitieux 4-2-4 afin d’intégrer un milieu supplémentaire, probablement le dynamique Danilo, actuellement en pleine forme.
Reste que l’attaque cherche toujours son animateur : depuis quatre ans, aucun avant-centre n’a réussi à endosser durablement le maillot floqué du mythique n°9. D’où la pression populaire pour le retour de Neymar.
L’ancienne star du FC Barcelone n’est certes pas un véritable numéro 9, mais il reste le joueur le plus prolifique de l’histoire de la Seleção et l’un des plus populaires. Ancelotti l’a donc logiquement inclus dans sa liste de 26 joueurs pour satisfaire un public qui réclamait son retour.
Le technicien de 66 ans n’est pas dupe : il sait que le Brésil « n’a plus de Pelé, de Romario ni de Ronaldo », mais il dispose en Neymar d’un joueur capable d’apporter énormément en dehors du terrain, même s’il s’avère incapable d’apporter quoi que ce soit sur le terrain.
Casemiro et ses coéquipiers se sont dit « ravis » de l’arrivée de l’ancien joueur de Santos, et Ancelotti sait mieux que quiconque qu’un groupe uni est souvent la clé du succès.
Son sens tactique est encore trop souvent sous-estimé, mais sa capacité à unir un vestiaire divisé fait sa force. Maître dans l’art de gérer les ego, il sait convaincre les individualités de se mettre au service du collectif. Un atout qui pourrait faire la différence au Brésil.
Il reconnaît toutefois qu’un peu plus de temps pour préparer la Coupe du monde n’aurait pas été de trop. Il sait que son effectif présente encore des lacunes et qu’il est loin d’être parfait. Mais comme il le rappelle avec philosophie : « Il n’y a pas d’équipe parfaite dans ce tournoi. » Juste une équipe confiée au meilleur entraîneur possible pour la plus grande mission du football.