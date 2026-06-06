Carlo Ancelotti et le Brésil : un duo de rêve pour la Coupe du monde… ou la Seleção présente-t-elle trop de faiblesses pour que son sélectionneur puisse faire la différence ?

Sans surprise, les joueurs brésiliens, notamment Raphinha, ont été blessés par les critiques de Ronaldinho, mais ils n’ont rien fait pour prouver que le champion du monde avait tort. Au contraire, la Seleção a livré une Copa América 2024 catastrophique : éliminée aux tirs au but par l’Uruguay en quarts de finale après avoir gagné seulement un de ses quatre matchs.

De manière quelque peu surprenante, l’entraîneur de l’époque, Dorival, conserva son poste – mais seulement jusqu’en mars 2025, date à laquelle il fut limogé après une humiliante défaite 4-1 à domicile face à son rival de toujours, l’Argentine, lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Dans ce contexte, l’arrivée tardive de Carlo Ancelotti a été perçue comme le coup de fouet nécessaire, d’autant que la CBF était empêtrée dans un scandale de corruption.

« C’est un message au monde entier : nous sommes déterminés à reconquérir la première place du podium », déclarait Rodrigues en mai dernier. « C’est le plus grand entraîneur de l’histoire et il est désormais à la tête de la plus grande équipe de la planète. Ensemble, nous écrirons de nouveaux chapitres glorieux pour le football brésilien. »

Certains anciens internationaux regrettent toutefois qu’on ait dû puiser à l’étranger faute de prétendants brésiliens crédibles.

Néanmoins, les sélectionneurs champions du monde Carlos Alberto Parreira et Luiz Felipe Scolari ont tous deux accueilli l’Italien à bras ouverts – littéralement pour le second, présent lors de la présentation officielle –, tandis que même Ronaldinho est sorti de sa retraite pour rejoindre le mouvement brésilien.

« Nous avons déjà travaillé ensemble, je le connais bien », a déclaré l’emblématique numéro 10 à propos de son ancien entraîneur à Milan. « Je pense que c’est une bonne décision de la part de la fédération, ça me plaît. En tant que Brésilien, je suis heureux, et j’espère qu’il fera un excellent travail pour la prochaine Coupe du monde. »

Reste à savoir s’il y parviendra, alors que le tournoi approche à grands pas.