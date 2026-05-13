À l’arrivée d’un nouvel entraîneur, la question de la discipline au sein de l’effectif du Real Madrid est souvent évoquée. Xabi Alonso, lors de son bref passage, aurait jugé le groupe « impossible à entraîner », mais Carlo Ancelotti, déjà en poste avant l’arrivée de l’ancien milieu, défend avec fermeté le professionnalisme des joueurs et rejette avec force l’idée d’égos démesurés.

« Non, car cela sous-entend que les joueurs du Real Madrid font ce qu’ils veulent. Ce n’est pas vrai. C’est complètement bidon. Complètement bidon », a déclaré Ancelotti, qui dirigeait le club avant l’arrivée d’Alonso l’été dernier. « C’est inexact. Quand j’étais là-bas, je proposais une idée, puis je la discutais avec eux pour savoir s’ils étaient d’accord. Nous avons même procédé ainsi avant la finale de la Ligue des champions. Quand j’ai un plan, le joueur doit s’y associer ; je ne l’impose pas, mais cela ne signifie pas qu’il n’existe pas.

Nous avions une stratégie, et une stratégie solide, puisque nous avons remporté deux Ligues des champions en quatre ans ; les joueurs étaient pleinement investis dans ce plan. Affirmer que le Real Madrid se passerait de stratégie est donc erroné. »