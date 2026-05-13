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Carlo Ancelotti estime que José Mourinho ferait un « travail fantastique » s’il revenait au Real Madrid et balaye les rumeurs « bidon » sur le pouvoir des joueurs
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Ancelotti soutient le retour de Mourinho
Alors que le mercato des entraîneurs bat son plein à Madrid, Ancelotti se montre favorable à un éventuel retour de Mourinho. L’Italien, qui a conquis la fameuse « Décima » en Ligue des champions après avoir succédé au « Special One » en 2013, estime que ce dernier possède toujours les atouts nécessaires pour diriger le club le plus exigeant au monde.
Dans une longue interview accordée à The Athletic, l’actuel sélectionneur du Brésil a confié son enthousiasme à l’idée de voir son ami revenir sur le banc madrilène : « Si cela se concrétise, je serai sincèrement heureux pour lui. Il est capable d’un travail exceptionnel, comme il l’a toujours démontré là où il est passé. »
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Réfuter les allégations concernant l’influence des joueurs
À l’arrivée d’un nouvel entraîneur, la question de la discipline au sein de l’effectif du Real Madrid est souvent évoquée. Xabi Alonso, lors de son bref passage, aurait jugé le groupe « impossible à entraîner », mais Carlo Ancelotti, déjà en poste avant l’arrivée de l’ancien milieu, défend avec fermeté le professionnalisme des joueurs et rejette avec force l’idée d’égos démesurés.
« Non, car cela sous-entend que les joueurs du Real Madrid font ce qu’ils veulent. Ce n’est pas vrai. C’est complètement bidon. Complètement bidon », a déclaré Ancelotti, qui dirigeait le club avant l’arrivée d’Alonso l’été dernier. « C’est inexact. Quand j’étais là-bas, je proposais une idée, puis je la discutais avec eux pour savoir s’ils étaient d’accord. Nous avons même procédé ainsi avant la finale de la Ligue des champions. Quand j’ai un plan, le joueur doit s’y associer ; je ne l’impose pas, mais cela ne signifie pas qu’il n’existe pas.
Nous avions une stratégie, et une stratégie solide, puisque nous avons remporté deux Ligues des champions en quatre ans ; les joueurs étaient pleinement investis dans ce plan. Affirmer que le Real Madrid se passerait de stratégie est donc erroné. »
Recette du succès à Madrid : la cocotte-minute
Pour réussir son deuxième mandat, Mourinho devra privilégier la gestion humaine à la seule tactique, estime Ancelotti. Le maestro italien explique que son propre succès repose sur sa capacité à voir l’être humain derrière l’athlète, une approche probablement nécessaire pour stabiliser un effectif qui a peiné à trouver sa régularité lors d’une nouvelle saison sans titre.
« Comme toujours, j’ai cherché à nouer une relation avec l’homme, non avec le joueur, car avant tout vous êtes une personne. Vous n’êtes qu’une personne qui joue au football. C’est très clair dans mon esprit », a expliqué Ancelotti.
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À la recherche du juste équilibre
Ancelotti a appelé les supporters et la direction à faire preuve de patience, laissant entendre que la recherche d’un nouvel équilibre constituait la tâche principale de quiconque occuperait le banc du Real, qu’il s’agisse de Mourinho ou d’un autre candidat. L’ancien entraîneur du Milan AC et de Chelsea a conclu en soulignant que le succès à Madrid exigeait bien plus que de simples talents d’élite. « Le Real Madrid a donc besoin de temps pour reconstruire au sein de l’équipe cet environnement qui lui a valu tant de succès (par le passé). Il ne s’agit pas seulement de qualité technique ; pour réussir, il faut aussi trouver un bon équilibre », a expliqué Ancelotti.
Arbeloa restera en poste pour les trois dernières journées de Liga contre le Real Oviedo, Séville et l’Athletic Club, en attendant la nomination du futur entraîneur du Bernabéu.