Carlo Ancelotti est convaincu que Vinicius Jr. retrouvera son meilleur niveau, tandis que le sélectionneur du Brésil affirme que la star du Real Madrid « ne déçoit jamais personne »

Lors d'une interview accordée à Radio MARCA, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a fait l'éloge de Vinicius Jr. Le technicien italien, qui a quitté le Real Madrid l'été dernier, s'est montré catégorique : selon lui, le tempérament de l'attaquant est parfaitement adapté aux grandes occasions, soulignant que « cette nouvelle génération a besoin de temps pour se forger un héritage ». Ancelotti a souligné que le joueur de 25 ans s'était forgé une formidable réputation de buteur décisif. « Vinicius ne déçoit jamais dans les grands matchs. Je ne me souviens pas d'un quart de finale ou d'une demi-finale où il aurait échoué », a déclaré Ancelotti, renforçant l'idée que le Brésilien est l'un des atouts les plus fiables du football mondial.