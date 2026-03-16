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Carlo Ancelotti est convaincu que Vinicius Jr. retrouvera son meilleur niveau, tandis que le sélectionneur du Brésil affirme que la star du Real Madrid « ne déçoit jamais personne »
Le spécialiste incontesté du gros gibier
Lors d'une interview accordée à Radio MARCA, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a fait l'éloge de Vinicius Jr. Le technicien italien, qui a quitté le Real Madrid l'été dernier, s'est montré catégorique : selon lui, le tempérament de l'attaquant est parfaitement adapté aux grandes occasions, soulignant que « cette nouvelle génération a besoin de temps pour se forger un héritage ». Ancelotti a souligné que le joueur de 25 ans s'était forgé une formidable réputation de buteur décisif. « Vinicius ne déçoit jamais dans les grands matchs. Je ne me souviens pas d'un quart de finale ou d'une demi-finale où il aurait échoué », a déclaré Ancelotti, renforçant l'idée que le Brésilien est l'un des atouts les plus fiables du football mondial.
- AFP
Surmonter les distractions extérieures
Même si Vinicius s'est parfois retrouvé impliqué dans des altercations houleuses sur le terrain, Ancelotti estime que ces moments constituent des exceptions rares. L'entraîneur a évoqué un incident précis survenu en Espagne, où le joueur avait manifesté une frustration évidente qui lui avait valu un carton rouge pour avoir bousculé un adversaire, mais il a insisté sur le fait que de telles distractions n'affectaient pas négativement ses performances globales lors des rencontres les plus décisives. « Il se peut que Vinicius se soit énervé à Valence et qu'il ait perdu ses moyens, mais lors des matchs importants, il ne l'a jamais fait », a expliqué l'entraîneur.
L'humilité qui se cache derrière le talent
Ancelotti a également pris le temps de saluer la personnalité du numéro sept, balayant toute idée d’arrogance souvent associée aux superstars d’aujourd’hui. « Vinicius est brésilien, il a le caractère d’un Brésilien », a fait remarquer l’entraîneur. « Le Brésilien est quelqu’un de joyeux, très humble. Je n’ai encore jamais rencontré de personne arrogante, ni au sein de la Fédération brésilienne de football, ni parmi les Brésiliens que je connais. » Il a conclu son évaluation de la personnalité de l’ailier en déclarant : « Vinicius est humble, joyeux et doté d’un talent extraordinaire. »
- Getty Images Sport
Les préparatifs de la Coupe du monde au Brésil
Pour l'avenir, Ancelotti s'attend à ce que sa star joue un rôle de premier plan alors que le Brésil se prépare à un été chargé. « Je suis convaincu qu'il va réaliser une excellente Coupe du monde s'il fait partie de l'équipe », a affirmé l'entraîneur. La sélection nationale a programmé trois matchs amicaux décisifs pour finaliser sa préparation : elle affrontera la France le 26 mars, la Croatie le 1er avril et l’Égypte le 7 juin. À l’issue de ces rencontres, le Brésil entamera sa campagne dans le groupe C contre le Maroc, avant d’affronter Haïti puis l’Écosse.
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