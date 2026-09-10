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Carlo Ancelotti écarte sans ménagement la star de Liverpool alors que la grande refonte du Brésil commence
Ancelotti écarte les vétérans au profit de la jeunesse
Ancelotti a lancé une reconstruction en profondeur de l’équipe du Brésil après une campagne de Coupe du monde désastreuse. Le technicien italien a convoqué un groupe très jeune pour les prochains matches d’exhibition contre l’Australie et l’Inde.
Plusieurs noms de premier plan ont été écartés de la liste, notamment le gardien de Liverpool Alisson. Les milieux de terrain expérimentés Casemiro et Fabinho ont eux aussi été laissés de côté, tandis que Neymar est absent après sa récente retraite internationale.
Cette sélection tient une promesse faite par Ancelotti après l’élimination surprise du Brésil en huitièmes de finale par la Norvège. Il a ciblé spécifiquement des joueurs éligibles pour les Jeux olympiques de 2028, avec l’objectif de bâtir un nouveau noyau en vue de la Coupe du monde 2030.
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Passer à autre chose après la douleur de la Coupe du monde
L’élimination récente en Coupe du monde a visiblement laissé une trace durable chez Ancelotti. Le sélectionneur a reconnu que rebondir après une désillusion internationale représentait un défi bien particulier par rapport au football de club.
« La Coupe du monde a été une déception pour nous et pour moi personnellement », a confié Ancelotti, comme cité par ESPN. « La douleur de la défaite dure bien plus longtemps. Maintenant, en revanche, nous sommes motivés par le fait que nous avons le temps de préparer un nouveau cycle et d’être prêts pour les compétitions à venir.
Ancelotti a également clarifié sa décision audacieuse de changer complètement ses options au poste de gardien, en déclarant : « Nous connaissons très bien Alisson, et lorsque les compétitions, comme la Copa America, arriveront, s’il reste le meilleur gardien au Brésil, Alisson jouera. Pour l’instant, en revanche, nous devons donner la priorité aux plus jeunes. »
Les cadres sont restés pour encadrer les jeunes
Malgré la mise à l’écart impitoyable des joueurs plus âgés, Ancelotti a conservé un groupe restreint de stars expérimentées. L’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior et l’ailier de Barcelone Raphinha aideront à mener l’attaque aux côtés de Joao Pedro, de Chelsea, qui fait son retour après avoir manqué la Coupe du monde. Le capitaine du Paris Saint-Germain Marquinhos et la nouvelle recrue d’Arsenal Bruno Guimaraes sont eux aussi restés afin d’apporter un leadership essentiel.
« J’ai choisi ces joueurs pour accompagner ce changement de cap », a expliqué Ancelotti. « Ils sont cruciaux pour l’avenir et aideront les plus jeunes à progresser. Une chose est certaine : un joueur qui a 34 ou 35 ans n’est pas l’avenir, il est le présent. Si un joueur de cet âge est prêt à disputer un tournoi majeur, il sera dans la sélection nationale. »
- AFP
Des amicaux historiques attendent l’équipe remaniée
Cette nouvelle équipe du Brésil se rendra d’abord en Australie pour une double confrontation amicale. Elle affrontera l’Australie à Townsville le 25 septembre avant un deuxième match à Brisbane quatre jours plus tard. La Seleção entrera ensuite dans l’histoire en se rendant à Kolkata le 3 octobre. Ce sera le tout premier match des quintuples champions du monde en Inde, un pays où ils comptent des millions de supporters passionnés.
Groupe du Brésil :
Gardiens : Hugo Souza, Pedro Morisco, Otavio
Défenseurs : Arthur Dias, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos, Jair, Matheuzinho, Maurio Junior, Vitor Reis
Milieux : Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Danilo Santos, Dougals Luiz, Breno Bidon, Gabriel Bontempo
Attaquants : Endrick, Joao Pedro, Estevao, Pedro, Raphinha, Rayan, Samuel Lino, Vinicius Junior
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