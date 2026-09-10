Carlo Ancelotti écarte sans ménagement la star de Liverpool alors que la grande refonte du Brésil commence

Ancelotti a lancé une reconstruction en profondeur de l’équipe du Brésil après une campagne de Coupe du monde désastreuse. Le technicien italien a convoqué un groupe très jeune pour les prochains matches d’exhibition contre l’Australie et l’Inde.

Plusieurs noms de premier plan ont été écartés de la liste, notamment le gardien de Liverpool Alisson. Les milieux de terrain expérimentés Casemiro et Fabinho ont eux aussi été laissés de côté, tandis que Neymar est absent après sa récente retraite internationale.

Cette sélection tient une promesse faite par Ancelotti après l’élimination surprise du Brésil en huitièmes de finale par la Norvège. Il a ciblé spécifiquement des joueurs éligibles pour les Jeux olympiques de 2028, avec l’objectif de bâtir un nouveau noyau en vue de la Coupe du monde 2030.