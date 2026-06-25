Getty Images Sport
Traduit par
Carlo Ancelotti doit un cadeau à Vinicius Jr ! La star brésilienne a prouvé que son entraîneur avait tort en réalisant « l'impossible » lors d'un match décisif contre l'Écosse
Vinicius dévoile la promesse d’Ancelotti
Le Brésil a dominé son match à Miami, mais c’est Vinicius qui a attiré les projecteurs en dévoilant un pari personnel passé avec son entraîneur. L’attaquant a ouvert le score dès l’entame de la rencontre et a doublé la mise juste avant la mi-temps ; toutefois, c’est la manière dont il a inscrit son deuxième but – de la tête – qui a déclenché une boutade en zone mixte.
Après le match, l’ailier a révélé qu’Ancelotti avait douté de sa capacité à marquer de la tête. « Je ne me soucie pas des statistiques, mais de bien faire mon travail pour aider la Seleção », a-t-il confié à SporTV. « Je suis très content de ces buts. Aujourd’hui, j’ai même marqué de la tête, comme je l’avais promis à l’entraîneur. Il m’avait dit que c’était presque impossible et qu’il m’offrirait un cadeau. Alors, j’attends ! »
- AFP
Entrer dans les annales
Au-delà du pari amical avec Ancelotti, la performance de Vinicius lui a permis de rejoindre un club très fermé de légendes brésiliennes. En trouvant le chemin des filets à Miami, il est devenu le huitième joueur brésilien à marquer au moins une fois lors de chaque match de la phase de groupes d’une même édition de la Coupe du monde, égalant ainsi un exploit réservé à quelques-unes des plus grandes icônes du football.
Malgré ces distinctions individuelles et le fait d’avoir surpassé les records de plusieurs anciens grands joueurs, le joueur de 25 ans reste concentré sur l’objectif global. « Le plus important, ce sont les victoires, notre progression dans la compétition et au fil des matchs. Il est maintenant temps de continuer et de nous améliorer encore davantage en vue du prochain objectif, car nous entrons désormais dans la phase à élimination directe », a ajouté l’attaquant.
La star du Real Madrid a puni l’Écosse.
Les erreurs défensives écossaises ont été impitoyablement exploitées par une attaque brésilienne redoutable. Après seulement sept minutes, un mauvais dégagement a permis à Vinicius de contourner le gardien et d’ouvrir le score, annonçant une soirée difficile pour les Écossais au Hard Rock Stadium.
L’attaquant du Real Madrid s’est montré implacable : après avoir vu un deuxième but refusé par la VAR pour une position de hors-jeu, il a finalement signé un doublé dans le temps additionnel de la première période. Sa tête, sur un centre en profondeur de Bruno Guimaraes, a non seulement doublé l’avance de son équipe, mais lui a également permis de prouver officiellement à son entraîneur qu’il avait tort concernant ses capacités aériennes.
- Getty Images Sport
Le Brésil vise le titre suprême
Le Brésil, déjà assuré de terminer en tête de son groupe, a confirmé son statut de candidat crédible au titre en abordant la phase à élimination directe. Lors de cette rencontre, Neymar est revenu sur la pelouse en cours de jeu, sans toutefois réussir à atteindre l’impact de son jeune coéquipier, véritable moteur de la victoire. La Seleção aborde désormais les seizièmes de finale avec une confiance au zénith.