Carlo Ancelotti doit un cadeau à Vinicius Jr ! La star brésilienne a prouvé que son entraîneur avait tort en réalisant « l'impossible » lors d'un match décisif contre l'Écosse

Le Brésil a dominé son match à Miami, mais c’est Vinicius qui a attiré les projecteurs en dévoilant un pari personnel passé avec son entraîneur. L’attaquant a ouvert le score dès l’entame de la rencontre et a doublé la mise juste avant la mi-temps ; toutefois, c’est la manière dont il a inscrit son deuxième but – de la tête – qui a déclenché une boutade en zone mixte.

Après le match, l’ailier a révélé qu’Ancelotti avait douté de sa capacité à marquer de la tête. « Je ne me soucie pas des statistiques, mais de bien faire mon travail pour aider la Seleção », a-t-il confié à SporTV. « Je suis très content de ces buts. Aujourd’hui, j’ai même marqué de la tête, comme je l’avais promis à l’entraîneur. Il m’avait dit que c’était presque impossible et qu’il m’offrirait un cadeau. Alors, j’attends ! »