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Carlo Ancelotti demande de la patience aux supporters du Brésil après le nul concédé en fin de match contre l’Australie, alors que le sélectionneur du Brésil fait du développement des jeunes sa priorité
Le remplaçant arrache l’égalisation en fin de match
Le pays hôte a surpris le géant sud-américain au milieu de la seconde période, lorsqu’Irankunda a enroulé un sublime coup franc au fond des filets au Queensland Country Bank Stadium. Le Brésil pensait avoir frappé le premier avant la pause, mais le but d’Estevao a été annulé après consultation de la VAR. Les hommes d’Ancelotti ont finalement sauvé les apparences pratiquement sur le tout dernier ballon du match, lorsque le remplaçant Rayan a inscrit de la tête une égalisation spectaculaire.
- Sports Press Photo
Le technicien italien défend sa composition expérimentale
Face aux médias à Townsville, l'expérimenté entraîneur a balayé les suggestions selon lesquelles ce match nul représentait un coup d'arrêt, tout en pointant une pelouse impitoyable qui a perturbé le rythme de son équipe.
Évaluant la performance et la nécessité de faire preuve de patience, Ancelotti a déclaré : « Cela n'a pas le goût d'une défaite parce que c'est un match nul. Nous aurions pu gagner, nous avons eu des occasions. Il était difficile de jouer sur cette pelouse. Nous devons être patients. Nous avons réagi après avoir concédé le but et obtenu un nul mérité. Ce sont des tests que nous devons effectuer, en donnant des opportunités et en avançant. C'était un test. Le prochain sera un autre test. »
L’entraîneur privilégie le temps de jeu des prodiges
Ancelotti a réitéré son souhait de traiter cette fenêtre de matches amicaux comme une phase d’essai, en faisant passer le développement avant les résultats immédiats avant la reprise des compétitions officielles.
Répondant aux critiques sur le manque de tranchant de son équipe, l’entraîneur a ajouté : « Ce n’est pas le début d’un cycle, c’est une continuité. La priorité est de donner du temps de jeu à ceux qui jouent moins, à de jeunes joueurs à potentiel comme Endrick et Estevao.
« Les supporters doivent être patients. Quand les compétitions officielles arriveront, nous serons prêts. [Le match amical a eu] certains aspects positifs... Nous avons eu l’occasion de prendre l’avantage ; il nous a simplement manqué de la précision dans le dernier tiers. L’équipe s’est battue jusqu’au bout, ne voulait pas perdre, et n’a pas perdu. »
Interrogé sur la possibilité de remanier son onze de départ pour le deuxième rendez-vous face à l’Australie, il a conclu : « Cela va un peu changer, pas beaucoup. Nous faisons tourner pour donner du temps de jeu aux autres. »
- AAP
La revanche se profile avant le défi asiatique
Les deux équipes se retrouvent mardi au Suncorp Stadium de Brisbane. L’Australie tentera cette fois de finir le travail après avoir laissé lui échapper une victoire de prestige à Townsville. Les hommes d’Ancelotti concluront leur tournée internationale par un match contre l’Inde le samedi 3 octobre.
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