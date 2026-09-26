Ancelotti a réitéré son souhait de traiter cette fenêtre de matches amicaux comme une phase d’essai, en faisant passer le développement avant les résultats immédiats avant la reprise des compétitions officielles.

Répondant aux critiques sur le manque de tranchant de son équipe, l’entraîneur a ajouté : « Ce n’est pas le début d’un cycle, c’est une continuité. La priorité est de donner du temps de jeu à ceux qui jouent moins, à de jeunes joueurs à potentiel comme Endrick et Estevao.

« Les supporters doivent être patients. Quand les compétitions officielles arriveront, nous serons prêts. [Le match amical a eu] certains aspects positifs... Nous avons eu l’occasion de prendre l’avantage ; il nous a simplement manqué de la précision dans le dernier tiers. L’équipe s’est battue jusqu’au bout, ne voulait pas perdre, et n’a pas perdu. »

Interrogé sur la possibilité de remanier son onze de départ pour le deuxième rendez-vous face à l’Australie, il a conclu : « Cela va un peu changer, pas beaucoup. Nous faisons tourner pour donner du temps de jeu aux autres. »