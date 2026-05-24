Carlo Ancelotti critiqué par un ancien international brésilien pour sa sélection « absurde » de Neymar en vue de la Coupe du monde 2026

L'ancien international brésilien Wagner Fernando Velloso a exprimé son désaccord au sujet de la sélection d'Ancelotti pour la Coupe du monde 2026.

Invité de l’émission « Novabrasil em campo », le gardien retraité a exprimé son incompréhension face à la sélection de Neymar au détriment de Joao Pedro, l’attaquant de Chelsea.

« Je ne sélectionnerais pas Neymar pour la Coupe du monde. Prendre Neymar et ne pas prendre Pedro, c’est une absurdité de celles que le football permet. Pedro est le meilleur buteur à tous les niveaux, Neymar ne peut même pas jouer contre Recoleta et il est sélectionné pour la Coupe », a déclaré Velloso.

Il a également accusé l’ancien joueur de Santos de choisir ses matchs en fonction de sa condition physique : « Neymar a fait le tri. Il a zappé les rencontres face à Palmeiras, Flamengo et Bahia, mais il était bien là contre Recoleta et Red Bull Bragantino… Juste contre des petits poucets, pour tenter de briller. Sans y parvenir. »