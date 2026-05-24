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Carlo Ancelotti critiqué par un ancien international brésilien pour sa sélection « absurde » de Neymar en vue de la Coupe du monde 2026
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Velloso fustige la décision « absurde » d’Ancelotti
L'ancien international brésilien Wagner Fernando Velloso a exprimé son désaccord au sujet de la sélection d'Ancelotti pour la Coupe du monde 2026.
Invité de l’émission « Novabrasil em campo », le gardien retraité a exprimé son incompréhension face à la sélection de Neymar au détriment de Joao Pedro, l’attaquant de Chelsea.
« Je ne sélectionnerais pas Neymar pour la Coupe du monde. Prendre Neymar et ne pas prendre Pedro, c’est une absurdité de celles que le football permet. Pedro est le meilleur buteur à tous les niveaux, Neymar ne peut même pas jouer contre Recoleta et il est sélectionné pour la Coupe », a déclaré Velloso.
Il a également accusé l’ancien joueur de Santos de choisir ses matchs en fonction de sa condition physique : « Neymar a fait le tri. Il a zappé les rencontres face à Palmeiras, Flamengo et Bahia, mais il était bien là contre Recoleta et Red Bull Bragantino… Juste contre des petits poucets, pour tenter de briller. Sans y parvenir. »
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Un vide de leadership au sein de la Seleção
Si Velloso a critiqué les performances actuelles de Neymar, il a toutefois avancé une explication nuancée sur les raisons qui auraient poussé Ancelotti à convoquer le joueur de 34 ans. Il a suggéré que la sélection brésilienne actuelle manquait de personnalité et d’autorité pour aborder un grand tournoi.
Il a ajouté : « Face à une équipe nationale sans identité, sans charisme et sans leader, je pense que la sélection de Neymar a apporté de l'espoir aux supporters. Ce n'est pas que je pense que Neymar va faire la différence lors de la Coupe. Sa sélection était une bonne chose en soi, car nous avons une équipe nationale composée de joueurs faibles. Il n’y a pas de véritable leader dans l’équipe nationale. Ce n’est pas que Neymar en soit un non plus, mais au moins il apporte une forme de leadership technique, et il l’a déjà démontré par le passé. »
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Neymar raconte sa réaction émouvante à sa sélection
Malgré le tumulte médiatique, Neymar a confié être profondément touché par l’opportunité de retrouver la Seleção. Alors que certains observateurs s’interrogent encore sur sa condition physique, l’ex-star du FC Barcelone et du PSG a reconnu le lourd tribut personnel payé pour ce retour en équipe nationale.
Lors d’une récente apparition publique, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a révélé les détails intimes de la nuit où la liste des sélectionnés a été dévoilée : « Je me suis couché vers 6 h 30 ou 7 h du matin, après avoir visionné toutes les vidéos », a-t-il confié.
« Je n’ai pas pu m’arrêter de pleurer de toute la nuit. J’étais là avec ma femme et mes filles, dormant dans le même lit. Elles dormaient, et je pleurais en regardant chaque vidéo, parce que ça n’a pas été facile. »
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Se préparer au défi de 2026
À l’approche du tournoi, la polémique autour de la sélection de Neymar ne risque pas de s’apaiser. Ancelotti mise sur l’expérience de l’attaquant pour encadrer une jeune génération de talents brésiliens, malgré les interrogations sur sa régularité et sa condition physique.
L’attaquant, lui, garde son sang-froid et se concentre sur la mission qui l’attend, promettant de tout donner pour le maillot. « Ça a été difficile, ça a été dur, mais au final, ça en valait la peine. Ça valait la peine de ressentir cette affection, cette émotion, ce sentiment d’être Brésilien et de représenter chacun d’entre vous lors d’une Coupe du monde », a conclu Neymar.