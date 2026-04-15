Carlo Ancelotti consulte le président de la Fédération brésilienne de football au sujet d’une éventuelle convocation de Neymar pour la Coupe du monde

Dans une révélation surprenante, le président brésilien Lula a confirmé qu’Ancelotti l’avait contacté pour prendre le pouls du public et des milieux politiques au sujet du retour de Neymar en sélection. Le chef de l’État, âgé de 80 ans, a raconté cette conversation en direct sur sa chaîne YouTube, soulignant la pression immense qui entoure l’éventuelle sélection du joueur de 34 ans.

Lula a déclaré : « J’ai parlé avec Ancelotti, qui m’a demandé : “Pensez-vous que Neymar devrait être convoqué ?” J’ai répondu : “S’il est en forme physiquement, il a le niveau. La seule question est de savoir s’il en a vraiment envie. » Si c’est le cas, il doit faire preuve de professionnalisme. Il peut s’inspirer de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi, qui continuent d’évoluer en sélection malgré leur âge, car il n’est pas encore vieux. Mais il ne peut pas s’attendre à être sélectionné uniquement grâce à son nom : il doit le mériter sur le terrain. »