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Carlo Ancelotti consulte le président de la Fédération brésilienne de football au sujet d’une éventuelle convocation de Neymar pour la Coupe du monde
Ancelotti cherche l'approbation du président
Dans une révélation surprenante, le président brésilien Lula a confirmé qu’Ancelotti l’avait contacté pour prendre le pouls du public et des milieux politiques au sujet du retour de Neymar en sélection. Le chef de l’État, âgé de 80 ans, a raconté cette conversation en direct sur sa chaîne YouTube, soulignant la pression immense qui entoure l’éventuelle sélection du joueur de 34 ans.
Lula a déclaré : « J’ai parlé avec Ancelotti, qui m’a demandé : “Pensez-vous que Neymar devrait être convoqué ?” J’ai répondu : “S’il est en forme physiquement, il a le niveau. La seule question est de savoir s’il en a vraiment envie. » Si c’est le cas, il doit faire preuve de professionnalisme. Il peut s’inspirer de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi, qui continuent d’évoluer en sélection malgré leur âge, car il n’est pas encore vieux. Mais il ne peut pas s’attendre à être sélectionné uniquement grâce à son nom : il doit le mériter sur le terrain. »
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L’ultimatum de la forme physique
Si Carlo Ancelotti se montre attentif aux avis du président, il rappelle que seule la performance compte. Le technicien italien a été clair : la réputation ne suffira pas pour embarquer vers l’Amérique du Nord, surtout après les récentes difficultés rencontrées par Neymar, opéré du genou en décembre. Ancelotti a donc prévenu qu’il n’emmènerait que des joueurs capables de tenir leur rang au plus haut niveau.
« Neymar est capable de revenir. Je l’ai dit à plusieurs reprises, et c’est très clair : je ne sélectionnerai que des joueurs physiquement prêts », a déclaré Ancelotti. « Après sa blessure au genou (en décembre), Neymar s’est bien remis ; il marque des buts. Il doit continuer dans cette voie et améliorer sa condition physique. Il est sur la bonne voie. Actuellement, il est évalué par la Confédération brésilienne de football (CBF) et par moi-même ; il lui reste deux mois pour prouver qu’il possède les qualités nécessaires pour disputer la prochaine Coupe du monde. »
Santos dévoile sa feuille de route pour « recharger les batteries »
Au niveau du club, Santos met tout en œuvre pour que son joueur vedette réponde aux critères stricts d'Ancelotti. L'entraîneur Cuca a récemment révélé que l'ancien joueur du FC Barcelone avait profité de la trêve internationale de mars pour suivre un traitement spécialisé à base de plasma riche en plaquettes au genou, afin d'accélérer sa convalescence. Ce programme médical vise à lui permettre d'acquérir la condition physique nécessaire pour affronter une série de matchs nationaux éprouvants avant le tournoi estival.
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Yamal rêve de voir son idole
Alors que le débat fait rage au Brésil, la nouvelle génération de stars soutient fermement Neymar, et Lamine Yamal, jeune pépite du FC Barcelone, fait partie de ceux qui ont hâte de voir leur héros d’enfance lors du tournoi de 2026.
« C’est mon idole et je lui serai toujours reconnaissant pour tout ce qu’il a apporté au football », a déclaré Yamal lors d’une conférence de presse. « Il inspire tout le monde. C’est le genre de joueur pour lequel on achète un billet pour le voir jouer, le genre de joueur pour lequel on revoit un match trois jours plus tard juste pour admirer ses gestes. J’espère qu’il sera présent à la Coupe du monde. »
À deux mois de la Coupe du monde, Neymar, qui a encore le temps de prouver qu’il est en forme, reste l’un des noms les plus discutés du football mondial alors que le compte à rebours touche à sa fin.