Le chapitre Neymar étant désormais officiellement clos, Ancelotti et le directeur des équipes nationales Rodrigo Caetano tournent leur attention vers une refonte radicale de l’effectif. L’objectif est clair : préparer une nouvelle génération de footballeurs capable de ramener le Brésil au sommet du football mondial d’ici à la Coupe du monde 2030. Ce processus de renouvellement est déjà visible dans les sélections les plus récentes, où des noms expérimentés ont été mis de côté au profit de jeunes espoirs et de talents émergents issus du championnat national.

Le sélectionneur a exposé sa vision pour les quatre prochaines années, en insistant sur l’importance de ceux nés au milieu des années 2000. « Je pense que nous devons avancer pas à pas. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les jeunes joueurs qui pourraient être l’avenir, les joueurs nés en 2004, 2005 et 2006. Nous avons de jeunes joueurs nés en 2008 avec beaucoup de qualité, qui ne jouent pas encore, mais qui peuvent jouer. Le moment est venu de les observer, en tenant compte de leur âge et en le respectant. Il est vrai qu’un joueur peut très bien jouer même à 36 ou 37 ans. Maintenant, il est temps de donner la priorité à la jeunesse », a expliqué Ancelotti.