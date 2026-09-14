AFP
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Carlo Ancelotti confirme que la carrière de Neymar avec le Brésil est terminée, alors que le sélectionneur de la Seleção prépare une révolution de la jeunesse après la désillusion de la Coupe du monde
La retraite internationale de Neymar confirmée
Dans une annonce choc qui acte la fin définitive d’une époque, Ancelotti a confirmé que Neymar ne représentera plus le Brésil sur la scène internationale. Le technicien italien a révélé que la décision avait été prise par le joueur lui-même, mettant fin à des mois de spéculations concernant son avenir après la Coupe du monde 2026. Neymar, qui a été le point de référence du football brésilien pendant plus d’une décennie, laisse un vide qu’Ancelotti admet impossible à combler avec un remplaçant au profil identique.
S’exprimant dans un entretien approfondi accordé à CNN Esportes, Ancelotti s’est montré franc sur la situation concernant son ancien talisman. Le sélectionneur a déclaré : « Il méritait d’être là en raison de sa qualité. Neymar a déjà confirmé qu’il ne voulait pas revenir en sélection. Neymar ne peut pas être remplacé parce qu’il était un talent extraordinaire et unique. Donc, un joueur irremplaçable. »
- (C)Getty Images
Ancelotti vise une révolution de la jeunesse à l’horizon 2030
Le chapitre Neymar étant désormais officiellement clos, Ancelotti et le directeur des équipes nationales Rodrigo Caetano tournent leur attention vers une refonte radicale de l’effectif. L’objectif est clair : préparer une nouvelle génération de footballeurs capable de ramener le Brésil au sommet du football mondial d’ici à la Coupe du monde 2030. Ce processus de renouvellement est déjà visible dans les sélections les plus récentes, où des noms expérimentés ont été mis de côté au profit de jeunes espoirs et de talents émergents issus du championnat national.
Le sélectionneur a exposé sa vision pour les quatre prochaines années, en insistant sur l’importance de ceux nés au milieu des années 2000. « Je pense que nous devons avancer pas à pas. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les jeunes joueurs qui pourraient être l’avenir, les joueurs nés en 2004, 2005 et 2006. Nous avons de jeunes joueurs nés en 2008 avec beaucoup de qualité, qui ne jouent pas encore, mais qui peuvent jouer. Le moment est venu de les observer, en tenant compte de leur âge et en le respectant. Il est vrai qu’un joueur peut très bien jouer même à 36 ou 37 ans. Maintenant, il est temps de donner la priorité à la jeunesse », a expliqué Ancelotti.
Construire une identité collective
L’une des principales critiques de l’ère Neymar concernait la dépendance jugée excessive à sa magie individuelle pour gagner des matches. Ancelotti est déterminé à rompre ce cycle en instaurant une culture d’équipe dans laquelle le collectif est supérieur à la somme des individualités. En intégrant de jeunes talents dans une structure rigoureuse mais créative, l’Italien estime que le Brésil peut s’adapter aux exigences de haute intensité du football moderne. Cette approche sera immédiatement mise à l’épreuve lors des prochaines rencontres contre l’Australie et l’Inde, où plusieurs débutants devraient être alignés pendant que le staff évalue leur potentiel à long terme.
« Je crois que dans le football moderne, c’est le travail d’équipe qui compte, pas le talent individuel. Bien sûr, si vous avez un grand talent individuel, vous avez plus de chances de gagner, mais le football moderne ne tolère pas le manque de travail d’équipe. Nous travaillons pour construire une équipe forte pour l’avenir, pas pour dépendre d’un seul grand talent individuel », a-t-il souligné.
- (C)Getty Images
Surmonter la déception de la Coupe du monde
L’urgence de cette transition est alimentée par la douleur persistante du dernier Mondial, où le Brésil a subi une élimination prématurée et décevante. Ancelotti a reconnu que l’échec à répondre aux attentes a contraint la fédération à repenser l’ensemble de sa stratégie. En admettant les insuffisances du cycle précédent, le sélectionneur espère instaurer une culture de responsabilité et de progression. Les prochains matches amicaux sont considérés comme les premières pierres d’une nouvelle base, offrant aux joueurs une plateforme pour prouver qu’ils ont leur place dans l’environnement d’élite du Brésil.
« Je pense que la Coupe du monde a été une déception, nous en sommes désolés, mais maintenant nous devons regarder vers l’avant. Nous avons le temps de préparer une nouvelle génération de joueurs. Et maintenant, nous allons utiliser les matches amicaux pour voir à l’œuvre les nouveaux jeunes talents que le football brésilien est en train de développer. Je crois que le Brésil doit figurer parmi les meilleures équipes du monde », a conclu Ancelotti.
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