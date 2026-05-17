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Carlo Ancelotti annonce une décision « fracassante » concernant Neymar, susceptible de secouer la sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026, alors que le meilleur buteur de l’histoire reste « très apprécié » de ses coéquipiers
Le dilemme ultime du choix
Toute la nation a les yeux rivés sur Rio de Janeiro, où Ancelotti doit annoncer lundi la liste définitive des joueurs brésiliens sélectionnés. Au cœur de cette effervescence se trouve Neymar, icône de 34 ans et meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, dont le retour s’est heurté à une série de blessures prolongées. À quelques semaines de la Coupe du monde, le sélectionneur doit arbitrer entre le talent indéniable de l’attaquant et les exigences physiques d’un système de jeu à haute intensité.
« Lorsqu’il faut décider, de nombreux paramètres entrent en jeu », a déclaré Ancelotti à Reuters. « Neymar est un joueur majeur pour ce pays en raison du talent qu’il a toujours démontré. Il a connu des pépins et travaille dur pour revenir. Il a beaucoup progressé ces derniers temps et enchaîne les matchs. Ce n’est évidemment pas une décision facile pour moi. Nous devons soigneusement peser le pour et le contre. »
- AFP
Un vestiaire attaché à l’icône
Alors que l’opinion publique reste divisée sur la participation de l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG en Amérique du Nord, Ancelotti admet que le statut du joueur au sein du groupe constitue un élément décisif. L’entraîneur italien rappelle que Neymar jouit du soutien total de ses coéquipiers ; une sélection du joueur serait donc un atout pour le moral de l’équipe, non une source de tension. Ancelotti insiste : il est essentiel de préserver une ambiance sereine alors qu’il s’apprête à conduire le Brésil vers un sixième titre mondial.
« Je sais très bien que Neymar est très apprécié, non seulement par le public, mais aussi par les joueurs », a expliqué Ancelotti. « C'est également un facteur à prendre en compte, car nous devons tenir compte de l'ambiance qui entourera la sélection de Neymar. Ce n’est pas comme si j’allais lâcher une bombe dans le vestiaire. Il est très apprécié, il est très aimé. Je pense qu’il est normal que les joueurs expriment leur opinion. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont donné des conseils ; je vous remercie tous. Mais en fin de compte, la personne la mieux placée pour prendre cette décision, c’est moi. »
Sur un terrain, la condition physique l’emporte sur les émotions.
Malgré l’aspect émotionnel de cette décision, Ancelotti martèle que seuls les faits guideront la composition finale. Son schéma tactique exige une ligne d’attaque capable de presser sans relâche, et il scrute donc les performances récentes de Neymar. « Il a beaucoup progressé sur le plan physique ces derniers matchs, constate l’entraîneur. Il a livré plusieurs performances de haut niveau. Il parvient maintenant à maintenir une grande intensité sur l’ensemble de la rencontre. Mais tous les matchs ne se valent pas…
« Il a nettement amélioré sa condition physique lors des derniers matchs », constate Ancelotti. « Il a livré de très bonnes performances récemment. Son niveau de forme a progressé. Il est capable de maintenir une intensité élevée pendant toute la rencontre. Mais chaque match a ses exigences… Personne ne m’a mis la pression pour que je convoque Neymar. Je dispose d’une autonomie totale. La décision sera 100 % professionnelle. Je ne tiendrai compte que de ses performances en tant que footballeur. Rien d’autre. »
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Le compte à rebours final pour Rio
Le suspense prendra fin le lundi 18 mai. Ancelotti se dit confiant dans sa capacité à composer un groupe équilibré, même s’il reconnaît qu’aucune équipe ne peut jamais être parfaite aux yeux d’un public brésilien exigeant. Fort de ses titres de champion dans les cinq grands championnats européens, l’entraîneur chevronné s’appuie sur sa vaste expérience pour faire face à l’immense pression extérieure et à l’attention médiatique.
« Est-il possible de composer un groupe parfait ? Impossible ! Mais je peux constituer un effectif avec moins de erreurs que d’autres. J’en suis certain », a-t-il conclu. Selon le sélectionneur, l’ambiance interne restera positive quel que soit le résultat, mais l’atmosphère externe dépendra sans doute de la présence, ou non, du nom du talisman de Santos dans la liste finale des 26 joueurs retenus pour la plus grande scène de toutes.