Toute la nation a les yeux rivés sur Rio de Janeiro, où Ancelotti doit annoncer lundi la liste définitive des joueurs brésiliens sélectionnés. Au cœur de cette effervescence se trouve Neymar, icône de 34 ans et meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, dont le retour s’est heurté à une série de blessures prolongées. À quelques semaines de la Coupe du monde, le sélectionneur doit arbitrer entre le talent indéniable de l’attaquant et les exigences physiques d’un système de jeu à haute intensité.

« Lorsqu’il faut décider, de nombreux paramètres entrent en jeu », a déclaré Ancelotti à Reuters. « Neymar est un joueur majeur pour ce pays en raison du talent qu’il a toujours démontré. Il a connu des pépins et travaille dur pour revenir. Il a beaucoup progressé ces derniers temps et enchaîne les matchs. Ce n’est évidemment pas une décision facile pour moi. Nous devons soigneusement peser le pour et le contre. »