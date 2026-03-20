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Cardinale Grafica Milan
Gabriele Stragapede

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Cardinale : « Le Milan, c'est le mien ou celui d'Elliott ? C'est la chose la plus ridicule au monde. Tout le monde part du principe que je suis le nouveau Berlusconi. San Siro est un produit italien, je voudrais élaborer un plan pour relancer la Serie A »

Le patron de RedBird et propriétaire du Milan a fait quelques déclarations importantes.

Gerry Cardinale se confie dans une longue interview accordée au Financial Times à Milanello, à la veille du derby contre l'Inter.

Le patron de RedBird et propriétaire du Milan a évoqué l'avenir du stade de San Siro, sa relation avec les supporters rossoneri et sa vision de l'avenir du club de la Via Aldo Rossi et du football italien en général.

De plus, Cardinale a également clarifié et commenté toutes les difficultés rencontrées depuis son arrivée en Italie, tout en précisant les ambitions du club pour l'avenir du Milan.

  • LES DIFFICULTÉS EN ITALIE ET LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE REDBIRD

    Tout d'abord, Cardinale a évoqué les difficultés qu'il a rencontrées depuis son arrivée en Italie en tant que propriétaire du club, ainsi que les questions relatives à la propriété réelle du club rossonero : « Ce à quoi j'ai dû faire face ces trois dernières années en Italie est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Je ne peux même pas faire un pas ici sans qu'on me demande : est-ce que je possède vraiment l'équipe ou est-ce qu'elle appartient à Elliott ? C'est la chose la plus ridicule au monde. »

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  • UNE CONFIANCE À CONSTRUIRE

    Le dirigeant de RedBird a compris que la confiance se construit au fil du temps : « C'est frustrant. Car ce que je voudrais, c'est bénéficier du doute : que les gens croient que je suis digne de confiance, que je tiens à ce club, à cette ville et à ce pays, et que je suis un bon gardien. Ce que j'ai appris en trois ans, c'est que je dois le prouver. »

  • LES COMPARAISONS

    « Tout le monde me regarde et part du principe que je suis le président, le nouveau Berlusconi. La dernière chose que je ferais serait de venir ici simplement parce que je suis riche et que je veux être un simple supporter. »

  • SAN SIRO

    Il a également mis l'accent sur la construction du nouveau stade qui remplacera San Siro : « Je construis un stade etje veux que ce soit un produit italien. Des banques italiennes qui le financent, des entreprises italiennes qui se disputent les droits de dénomination, des commerces et des services d'accueil italiens tout autour. Aux États-Unis, je pourrais le faire les yeux fermés. Ici, ce n'est pas mon environnement : il y a des barrières linguistiques, politiques et culturelles. »

  • UN PLAN POUR LA SÉRIE A

    Enfin, il aimerait proposer un plan pour relancer la Serie A : « J'aimerais en arriver au point où, si j'ai acquis suffisamment de crédibilité, je pourrai me rendre à Rome, m'asseoir avec Meloni ou n'importe qui d'autre et dire : écoutez, élaborons un plan pour relancer la Serie A. Faisons de la Serie A l'un des plus grands atouts de l'Italie à l'exportation. »

  • LA PAROLE À LEAO

    Après le déjeuner, le journaliste raconte la rencontre entre Cardinale et l'équipe. Le patron de RedBird s'approche de Leao, le regarde dans les yeux et lui dit : « Nous devons gagner le derby à tout prix. »

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