Cardinale : « Le Milan, c'est le mien ou celui d'Elliott ? C'est la chose la plus ridicule au monde. Tout le monde part du principe que je suis le nouveau Berlusconi. San Siro est un produit italien, je voudrais élaborer un plan pour relancer la Serie A »

Gerry Cardinale se confie dans une longue interview accordée au Financial Times à Milanello, à la veille du derby contre l'Inter.

Le patron de RedBird et propriétaire du Milan a évoqué l'avenir du stade de San Siro, sa relation avec les supporters rossoneri et sa vision de l'avenir du club de la Via Aldo Rossi et du football italien en général.

De plus, Cardinale a également clarifié et commenté toutes les difficultés rencontrées depuis son arrivée en Italie, tout en précisant les ambitions du club pour l'avenir du Milan.