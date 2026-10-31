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Faire de l’AC Milan une équipe qui gagne à nouveau. Tel est l’objectif affiché par le patron Gerry Cardinale qui, à l’approche du derby contre l’Inter prévu ce soir à San Siro à partir de 20 h 45, a organisé à Milan un dîner privé avec d’anciennes légendes et de grandes figures de l’histoire du club, afin de recueillir le point de vue de ceux qui ont connu un AC Milan d’autrefois, véritablement victorieux.

À la sortie de cet événement, le numéro un du fonds RedBird Capitals a échangé quelques mots avec le journaliste Carlo Pellegatti avant un derby qu’il « veut gagner plus que tout ».