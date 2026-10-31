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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Cardinale : « Je veux gagner ce derby plus que tout, sinon je serai anéanti. Nous faisons de nouveau de l’AC Milan un club qui gagne. Restons tous unis. »

Milan AC
Inter
Serie A
Milan AC vs Inter

Gerry Cardinale continue de pousser à la relance de son AC Milan et de faire monter la pression avant le derby contre l’Inter.

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31 oct. 2026

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Faire de l’AC Milan une équipe qui gagne à nouveau. Tel est l’objectif affiché par le patron Gerry Cardinale qui, à l’approche du derby contre l’Inter prévu ce soir à San Siro à partir de 20 h 45, a organisé à Milan un dîner privé avec d’anciennes légendes et de grandes figures de l’histoire du club, afin de recueillir le point de vue de ceux qui ont connu un AC Milan d’autrefois, véritablement victorieux.

À la sortie de cet événement, le numéro un du fonds RedBird Capitals a échangé quelques mots avec le journaliste Carlo Pellegatti avant un derby qu’il « veut gagner plus que tout ».

  • « JE VEUX GAGNER LE DERBY PLUS QUE TOUT »

    « Une soirée fantastique, nous avions des supporters de l’AC Milan réunis pour soutenir l’AC Milan. Demain, c’est un grand match, comme tu le sais. C’est une longue saison, c’est notre derby à domicile et je le veux plus que tout. Je serai anéanti si nous ne gagnons pas »

  • « Je suis concentré et déterminé sur ce que nous devons faire. »

    « Mon travail n'est pas d'exacerber les émotions, mais de maintenir la stabilité et la concentration. Je dois assurer le leadership nécessaire pour que nous fassions ce que nous devons faire. Demain, nous devons gagner les 45 premières minutes, puis les suivantes. C'est le football. Mon travail est de garder la main ferme et de faire tout mon possible pour gagner. »

  • « Ramener l’AC Milan sur le chemin de la victoire »

    « Aujourd’hui, il y avait des légendes qui savent comment gagner. Cela compte beaucoup pour moi que ces personnes soient revenues et croient en ce que je veux faire. Nous ramenons l’AC Milan, cette passion, cet amour de gagner. »

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  • JOUEURS, PRESSE, SUPPORTERS… TOUS UNIS DERRIÈRE AMORIM

    « Nous devons rester unis. Je l’ai dit à propos de la situation des billets de l’Udinese, je l’ai répété : Tout le monde, les supporters, la presse, tout le monde doit soutenir l’AC Milan. Unissons-nous et rendons cela possible. Ruben fait un excellent travail, j’ai fait un excellent choix. Cela lui tient vraiment à cœur. Il entraîne, il joue un rôle de mentor et je vais vous dire une chose : j’ai rencontré chacun des joueurs, ils veulent gagner. »

  • CE N’EST QU’UNE QUESTION DE TEMPS

    « Je les ai regardés dans les yeux et je te dis qu’ils veulent gagner. Ce n’est qu’une question de temps. Soit tu veux gagner, soit tu ne veux pas gagner. Moi, je veux gagner, les gars aussi, tout comme Amorim. »

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