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Faire à nouveau de l’AC Milan une équipe qui gagne. C’est l’objectif affiché par le propriétaire Gerry Cardinale qui, à l’approche du derby contre l’Inter prévu à San Siro ce soir à partir de 20 h 45, a organisé à Milan un dîner privé avec d’anciennes légendes et de grandes figures de l’histoire du club, afin de recueillir le point de vue d’un AC Milan d’autrefois, qui a véritablement connu la victoire.

À la sortie de cet événement, le numéro un du fonds RedBird Capitals a échangé quelques mots avec le journaliste Carlo Pellegatti à l’approche d’un derby qu’il « veut gagner plus que toute autre chose ».