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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Cardinale : « Je veux ce derby plus que tout, sinon je serai anéanti. Nous sommes en train de faire à nouveau de l’AC Milan un club qui gagne. Restons tous unis. »

Milan AC
Inter
Serie A
Milan AC vs Inter

Gerry Cardinale continue de pousser pour la relance de son AC Milan et de faire monter la pression autour du derby face à l’Inter.

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31 oct. 2026

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Faire à nouveau de l’AC Milan une équipe qui gagne. C’est l’objectif affiché par le propriétaire Gerry Cardinale qui, à l’approche du derby contre l’Inter prévu à San Siro ce soir à partir de 20 h 45, a organisé à Milan un dîner privé avec d’anciennes légendes et de grandes figures de l’histoire du club, afin de recueillir le point de vue d’un AC Milan d’autrefois, qui a véritablement connu la victoire.

À la sortie de cet événement, le numéro un du fonds RedBird Capitals a échangé quelques mots avec le journaliste Carlo Pellegatti à l’approche d’un derby qu’il « veut gagner plus que toute autre chose ».

  • « JE VEUX GAGNER LE DERBY PLUS QUE TOUT »

    « Nuit fantastique, nous avions des gens de l'AC Milan réunis pour soutenir l'AC Milan. Demain, c'est un grand match, comme tu le sais. La saison est longue, c'est notre derby à domicile et je veux le gagner plus que tout. Je serai anéanti si nous ne gagnons pas »

  • « JE SUIS CONCENTRÉ ET DÉTERMINÉ QUANT À CE QUE NOUS DEVONS FAIRE »

    « Mon travail n’est pas d’attiser les émotions, mais de maintenir le calme et la concentration. Je dois faire preuve de leadership pour que nous fassions ce que nous avons à faire. Demain, nous devons gagner les 45 premières minutes, puis les 45 suivantes. C’est le football. Mon travail est de garder mon sang-froid et de faire tout mon possible pour gagner. »

  • « REDONNER À L’AC MILAN LE GOÛT DE LA VICTOIRE »

    « Aujourd’hui, il y avait des légendes qui savent comment gagner, et cela compte énormément pour moi que ces personnes soient revenues et croient en ce que je veux faire. Nous sommes en train de ramener l’AC Milan au sommet, avec cette passion, cet amour de la victoire. »

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  • JOUEURS, PRESSE, SUPPORTERS… TOUS UNIS AUX CÔTÉS D’AMORIM

    « Nous devons rester unis. Je l’ai dit au sujet de la situation des billets de l’Udinese, je l’ai répété : Tout le monde, les supporters, la presse, tout le monde doit soutenir l’AC Milan. Unissons-nous et rendons cela possible. Ruben fait un excellent travail, j’ai fait un excellent choix. Ça lui tient vraiment à cœur. Il entraîne, il joue un rôle de mentor et je vais te dire une chose : j’ai rencontré chacun des joueurs, ils veulent gagner. »

  • Ce n’est qu’une question de temps

    « Je les ai regardés dans les yeux et je te dis qu’ils veulent gagner. Ce n’est qu’une question de temps. Soit tu veux gagner, soit tu ne veux pas gagner. Moi, je veux gagner, les gars aussi, tout comme Amorim »

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