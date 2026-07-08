Le Milan de Cardinale naît avec quatre ans de retard. Pendant cette première phase, les supporters rossoneri ne voyaient qu’un propriétaire distant, peu soucieux du projet sportif et uniquement concentré sur l’aspect financier. Le club était alors perçu comme un simple véhicule de spéculation.
En l’espace de treize jours, tous les scénarios les plus évidents ont été bouleversés. Gerry Cardinale, fidèle aux engagements pris lors d’un entretien informel avec la presse, s’est placé au cœur de l’écosystème rossonero et ne compte pas déléguer. Le patron de RedBird est constamment sur le terrain, à Milan comme à la Casa Milan. Hier, il a accueilli Ruben Amorim à Milanello ; aujourd’hui, pour la première fois depuis son arrivée à la tête du club, il a assisté à la conférence de présentation du nouvel entraîneur portugais.