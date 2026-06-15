Engagements institutionnels pour Gerry Cardinale, patron de RedBird et propriétaire du Milan AC, et Zlatan Ibrahimovic. Dimanche soir, les deux dirigeants et hommes d’affaires ont assisté à la soirée de combats de l’UFC sur la pelouse de la Maison Blanche, dans le cadre des célébrations du 250^e anniversaire des États-Unis. Le président Donald Trump a suivi les combats depuis un siège au bord du ring, installé entre la première dame Melania Trump et le PDG de l’UFC Dana White. Comme le soulignent les médias américains, plusieurs grands entrepreneurs et responsables de l’administration ont pris part à l’événement. L’image publique des deux hommes, aperçus au bord du ring lors de la victoire de Ciryl Gane sur Alex Pereira, met fin aux rumeurs concernant de prétendues tensions.
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Cardinale et Ibrahimovic ont assisté à l’événement UFC organisé à la Maison Blanche. Une semaine cruciale s’ouvre pour le Milan
AMORIM, LE PREMIER CHOIX POUR LE BANC
L’annonce publique est intervenue quelques heures avant le début d’une semaine cruciale pour le Milan. Pour remplacer Massimiliano Allegri, le premier nom sur la liste est celui de Ruben Amorim, ancien joueur de Manchester United et du Sporting Lisbonne. Les négociations, facilitées par une clause de 6 millions d’euros permettant de libérer Jaissle de l’Al Ahli, sont désormais bien avancées : Gerry Cardinale a soumis une proposition directe à l’entraîneur et à son agent, Tiago Costa : un contrat de deux ans avec une option pour une troisième saison à 3,5 millions d’euros, complété par des bonus liés à la qualification en Ligue des champions et au parcours du Diavolo en Ligue Europa. L’ancien coach de Crystal Palace, Oliver Glasner, est désormais hors course.
Négociations en cours avec l'Eintracht pour Krosche
Pour le poste de directeur technique, le premier nom sur la liste est celui de Markus Krosche, qui a convaincu à la fois le patron de RedBird, Massimo Calvelli, et Zlatan Ibrahimovic. Le club lombard cherche à le libérer de son contrat, qui court jusqu’en 2028, en indemnisant l’Eintracht Francfort. En cas d’accord, il pourrait s’adjoindre les services de Timmo Hardung ou de Devin Ozek au poste de directeur sportif, le premier étant favori.
Les exigences de Krosche, le directeur général apprécié par le Milan.