Cardinale et Ibrahimovic ont assisté à l’événement UFC organisé à la Maison Blanche. Une semaine cruciale s’ouvre pour le Milan

Pour le poste de directeur technique, le premier nom sur la liste est celui de Markus Krosche, qui a convaincu à la fois le patron de RedBird, Massimo Calvelli, et Zlatan Ibrahimovic. Le club lombard cherche à le libérer de son contrat, qui court jusqu’en 2028, en indemnisant l’Eintracht Francfort. En cas d’accord, il pourrait s’adjoindre les services de Timmo Hardung ou de Devin Ozek au poste de directeur sportif, le premier étant favori.





Les exigences de Krosche, le directeur général apprécié par le Milan.