Captain America : Qui sera le capitaine de l'équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde 2026 ? Freddy Adu explique pourquoi Christian Pulisic pourrait être écarté par rapport à Landon Donovan

Lorsqu'on lui a demandé de désigner le capitaine de l'équipe américaine, l'ancien international américain Adu – s'exprimant en exclusivité pour GOAL via le site de paris sur la Coupe du monde – a déclaré : « Je pense que Tyler a fait un excellent travail lorsqu'il était capitaine lors de la dernière Coupe du monde. Personnellement, je le maintiendrais à ce poste.

Mais je peux imaginer Poch confier le brassard de capitaine à Pulisic ou à Tim Ream, par exemple. Si Tim Ream participe à la Coupe du monde, c’est lui qui aura le plus d’expérience. Je pourrais aussi l'imaginer faire ça, le donner au joueur le plus expérimenté. Il serait le plus âgé de l'équipe à ce moment-là. Mais je pense vraiment que Tyler a fait un excellent travail en tant que capitaine de l'équipe lors de la dernière Coupe du monde. Donc, personnellement, je le garderais comme capitaine.

« Si ce n’est pas Tyler, ce sera très probablement Pulisic, pour être honnête. Ce sont les avantages et les inconvénients qu’il faut peser. On veut qu’il se concentre uniquement sur le jeu et sur ce qu’il a à faire. Ou bien on lui confie la responsabilité supplémentaire d’être capitaine.

« C’est juste différent parce que, à l’époque où je jouais avec un gars comme Landon Donovan, qui était alors considéré comme le meilleur joueur de l’équipe, il avait la renommée, il avait tout, mais il n’était pas capitaine. Le capitaine de l’équipe nationale était Carlos Bocanegra à l’époque. Ça permettait à Landon de se concentrer uniquement sur le jeu sans avoir à se soucier d’autre chose, sans responsabilité supplémentaire. Je pense qu’il faut laisser un joueur comme Pulisic entrer sur le terrain et simplement jouer. On l’appelle déjà Captain America ! »