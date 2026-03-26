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Captain America : Qui sera le capitaine de l'équipe nationale américaine lors de la Coupe du monde 2026 ? Freddy Adu explique pourquoi Christian Pulisic pourrait être écarté par rapport à Landon Donovan
Choix du skipper : facteurs importants à prendre en compte
L'entraîneur principal Mauricio Pochettino a pour mission de désigner une star chevronnée qui endossera le rôle de leader sur le terrain lorsque l'événement phare de la FIFA se déroulera en Amérique du Nord. Une figure emblématique qui continue d'évoluer au sein du géant de la Serie A, l'AC Milan, viendra sans aucun doute à l'esprit du tacticien argentin.
Adu a toutefois déclaré : « Je pense qu’il faut laisser un gars comme Pulisic entrer sur le terrain et jouer, tout simplement. On l’appelle déjà Captain America ! » C’est l’un des éléments à prendre en compte lorsqu’il s’agit de désigner le capitaine d’une grande compétition : qui a déjà suffisamment de pression sans avoir à endosser une responsabilité supplémentaire ?
Pulisic semble répondre à ce critère, les États-Unis se tournant souvent vers ce joueur de 27 ans, toujours en action, pour trouver l’inspiration. Dans cette optique, devrait-il – à l’instar des figures de proue qui l’ont précédé – être écarté de la course ?
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Qui l'équipe nationale masculine américaine désignera-t-elle comme capitaine pour la Coupe du monde 2026 ?
Lorsqu'on lui a demandé de désigner le capitaine de l'équipe américaine, l'ancien international américain Adu – s'exprimant en exclusivité pour GOAL via le site de paris sur la Coupe du monde – a déclaré : « Je pense que Tyler a fait un excellent travail lorsqu'il était capitaine lors de la dernière Coupe du monde. Personnellement, je le maintiendrais à ce poste.
Mais je peux imaginer Poch confier le brassard de capitaine à Pulisic ou à Tim Ream, par exemple. Si Tim Ream participe à la Coupe du monde, c’est lui qui aura le plus d’expérience. Je pourrais aussi l'imaginer faire ça, le donner au joueur le plus expérimenté. Il serait le plus âgé de l'équipe à ce moment-là. Mais je pense vraiment que Tyler a fait un excellent travail en tant que capitaine de l'équipe lors de la dernière Coupe du monde. Donc, personnellement, je le garderais comme capitaine.
« Si ce n’est pas Tyler, ce sera très probablement Pulisic, pour être honnête. Ce sont les avantages et les inconvénients qu’il faut peser. On veut qu’il se concentre uniquement sur le jeu et sur ce qu’il a à faire. Ou bien on lui confie la responsabilité supplémentaire d’être capitaine.
« C’est juste différent parce que, à l’époque où je jouais avec un gars comme Landon Donovan, qui était alors considéré comme le meilleur joueur de l’équipe, il avait la renommée, il avait tout, mais il n’était pas capitaine. Le capitaine de l’équipe nationale était Carlos Bocanegra à l’époque. Ça permettait à Landon de se concentrer uniquement sur le jeu sans avoir à se soucier d’autre chose, sans responsabilité supplémentaire. Je pense qu’il faut laisser un joueur comme Pulisic entrer sur le terrain et simplement jouer. On l’appelle déjà Captain America ! »
Pochettino a-t-il déjà en tête son onze de départ pour le match d'ouverture de la Coupe du monde ?
Alors que le choix du capitaine n'est pas encore arrêté, on se demande également si Pochettino a déjà en tête un onze de départ préféré. Il a passé en revue un grand nombre de joueurs – y compris ceux évoluant en MLS et ceux qui jouent plus loin – l'absence de campagne de qualification permettant aux hôtes de la Coupe du monde de se livrer à plusieurs expérimentations.
Face à un tel choix, Adu a répondu, lorsqu'on lui a demandé si Pochettino avait déjà constitué une équipe qu'il aimerait aligner contre le Paraguay au SoFi Stadium le 12 juin : « À ce stade, non. Je ne pense pas qu'il ait trouvé sa meilleure équipe pour l'instant. À ce stade, non. Mais je pense qu'il y parviendra. Il y aura des matchs amicaux avant la Coupe du monde et je pense qu'il consolidera son onze de départ lors de ces rencontres.
Je pense qu’il a déjà en tête au moins la moitié des joueurs qu’il sait qu’ils seront titulaires, et qu’il doit encore faire le tri pour l’autre moitié. Il y a les habitués, les incontournables, comme Pulisic ou [Weston] McKennie. Ces joueurs sont assurés de leur place. Ils seront titulaires. Mais il y aura d’autres joueurs dont la place n’est pas encore assurée et qui vont se battre pour une place.
« J’ai déjà mentionné [Folarin] Balogun, je pense qu’il n’est pas encore assuré d’être titulaire. Il y aura de la concurrence pour ce poste d’attaquant. Et évidemment, au milieu de terrain, il y aura beaucoup de concurrence. Et en défense, il y aura beaucoup de concurrence. »
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Calendrier de l'équipe nationale masculine américaine : dates des matchs amicaux avant la Coupe du monde
Comme l'a laissé entendre Adu, Pochettino aura l'occasion de finaliser ses choix de sélection lors d'une série de matchs amicaux. Le premier d'entre eux opposera les États-Unis à la Belgique au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta samedi.
Le Portugal – sans Cristiano Ronaldo – sera affronté au même endroit le 1er avril, avant de se mesurer au Sénégal et à l’Allemagne respectivement à Charlotte et à Chicago, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.