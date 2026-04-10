Sous l’ère Roman Abramovich, Chelsea n’a manqué le top 4 qu’à une seule reprise en 18 saisons, amassant au passage 17 trophées. Son titre de champion en 2012 lui a permis de se qualifier pour la Ligue des champions à 16 reprises. En trois exercices complets sous l’égide de BlueCo, le club a terminé 12^e, 6^e puis 4^e, la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs constituant ses seuls titres majeurs.

La saison 2025-2026 pourrait toutefois se conclure sur un nouveau titre et un retour en Ligue des champions : les Blues sont en demi-finale de la FA Cup (leur adversaire : Leeds United) et pointent à la 6^e place de la Premier League, à un seul point de Liverpool, cinquième, synonyme de qualification selon les coefficients UEFA.

Autrefois, les Blues pouvaient s’appuyer sur leurs superstars pour forcer le destin, quel que soit l’entraîneur. Aujourd’hui, la stratégie des nouveaux propriétaires privilégie la formation des jeunes, ce qui complexifie l’équation. Si Cole Palmer reste un talisman capable de briller au plus haut niveau, même lui a connu un passage à vide cette saison.