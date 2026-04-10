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Cole Palmer Chelsea GFXGetty/GOAL

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Capitaine, meneur, sauveur en crise ? Plus que jamais, Chelsea compte sur Cole Palmer, malgré son manque de forme actuel, pour sauver sa saison

Analysis
Chelsea
C. Palmer
Premier League
FEATURES
Chelsea vs Manchester City

Même lorsque Chelsea raflait les trophées avec une facilité déconcertante au cours des deux premières décennies du XXIe siècle, ses saisons comportaient toujours une part d’incertitude. À l’époque, cependant, cette incertitude portait généralement sur la question de savoir si le club terminerait l’année avec un trophée à la clé, afin de compenser le manque de régularité relatif de sa campagne en Premier League.

Sous l’ère Roman Abramovich, Chelsea n’a manqué le top 4 qu’à une seule reprise en 18 saisons, amassant au passage 17 trophées. Son titre de champion en 2012 lui a permis de se qualifier pour la Ligue des champions à 16 reprises. En trois exercices complets sous l’égide de BlueCo, le club a terminé 12^e, 6^e puis 4^e, la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs constituant ses seuls titres majeurs.

La saison 2025-2026 pourrait toutefois se conclure sur un nouveau titre et un retour en Ligue des champions : les Blues sont en demi-finale de la FA Cup (leur adversaire : Leeds United) et pointent à la 6^e place de la Premier League, à un seul point de Liverpool, cinquième, synonyme de qualification selon les coefficients UEFA.

Autrefois, les Blues pouvaient s’appuyer sur leurs superstars pour forcer le destin, quel que soit l’entraîneur. Aujourd’hui, la stratégie des nouveaux propriétaires privilégie la formation des jeunes, ce qui complexifie l’équation. Si Cole Palmer reste un talisman capable de briller au plus haut niveau, même lui a connu un passage à vide cette saison.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sécheresse de sept matchs sans trouver le chemin des filets

    Les performances de Palmer, tant en club qu’en sélection, suscitent l’inquiétude. Lors des matchs internationaux du mois de mars, il n’a guère convaincu le sélectionneur anglais Thomas Tuchel de l’inclure dans le groupe pour la Coupe du monde, livrant des prestations décevantes face à l’Uruguay et au Japon. Ces deux sorties confirment le manque de régularité observé lors de ses récentes apparitions avec Chelsea.

    Après son triplé sur la pelouse des Wolves le 7 février, il n’a marqué que deux fois et délivré une seule passe décisive en onze rencontres, sa dernière contribution – le troisième but de la victoire 4-1 contre Aston Villa – remontant déjà à huit matchs. Plus préoccupant encore, il peine à sortir de cette période de disette.

    Samedi dernier, lors de la victoire 7-0 de Chelsea sur Port Vale en quart de finale de la FA Cup, il est resté muet, sans but ni passe décisive. Il a certes participé au troisième but, mais sans briller : après la frappe puissante de Malo Gusto repoussée par le gardien Joe Gauci, Palmer n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide, à six mètres. Son tir instinctif était dévié et semblait sortir du cadre jusqu’à ce qu’il soit renvoyé dans l’autre sens par le défenseur de Port Vale Jordan Lawrence-Gabriel, entraînant ainsi un c.s.c.

    En Premier League, son rendement est en berne : depuis son 14^e but, inscrit le 14 janvier 2025, il en a marqué 10, dont 6 sur penalty.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    Inquiétudes liées aux blessures

    Cette saison s’annonçait d’emblée délicate pour Chelsea. Le nombre de kilomètres parcourus par le groupe depuis la Coupe du monde des clubs estivale, et la perspective d’une édition internationale à l’issue de l’exercice 2025-2026, laissaient craindre un surmenage des cadres. Le calendrier, déjà saturé, a été alourdi par l’ajout de ce nouveau tournoi par la FIFA.

    Palmer a disputé 52 matchs pour 4 247 minutes lors de l’épuisante, mais couronnée de succès, saison 2024-2025. Il n’avait manqué que quatre rencontres avec Chelsea pour cause de blessure avant le début de cet exercice, mais il n’est guère surprenant que son corps ait fini par céder, l’obligeant à déclarer forfait pour 25 matchs avec les Blues et l’Angleterre cette saison. S’il n’a jamais été un joueur particulièrement rapide, il brille davantage en transition qu’face à un bloc défensif bien organisé, et il paraît aujourd’hui un peu moins vif ou plus prudent.

    Après la victoire contre Port Vale, il a confié aux médias du club à quel point les douleurs dans le bas du corps l’avaient handicapé : « Je me sens bien, j’ai l’impression d’avoir franchi un cap, je peux enfin tirer à nouveau et tout faire maintenant, il ne reste plus qu’à passer à la vitesse supérieure et à être performant. »

    D'un côté, il est ridicule que Palmer ait dû tenir le coup malgré une telle douleur, mais s'il dit la vérité sur ce qu'il ressent actuellement, on devrait au moins pouvoir s'attendre à de meilleures performances.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Un véritable capitaine

    Pour la première fois de sa carrière, Cole Palmer a été nommé capitaine lors de la victoire contre Port Vale. « Super, ça a pris du temps, mais ça y est enfin ! », a-t-il déclaré en riant. « J'étais fier d'être capitaine et j'ai vraiment apprécié ce moment. »

    L’entraîneur principal Liam Rosenior a justifié son choix : « Je considère que c’est une étape naturelle pour Cole à ce stade de sa carrière. Il fait preuve de leadership. Il existe plusieurs styles de leadership. Certains joueurs parlent, organisent.

    Ce qui distingue Cole, c’est son courage : il demande le ballon, il ose. Et s’il se trompe ? Il le reprend et continue d’avancer. C’est exactement l’état d’esprit que je veux voir dans ce groupe. Aujourd’hui, Cole a parfaitement guidé l’équipe. »

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Un vide de leadership

    Enzo Fernández ayant été suspendu par Chelsea pour des propos tenus au sujet d’un éventuel transfert au Real Madrid, Palmer pourrait être à nouveau désigné capitaine dimanche face à un adversaire plus redoutable : son ancien club, Manchester City. La sanction infligée à Fernández en dit long sur l’ambiance qui règne actuellement dans les vestiaires de Stamford Bridge et sur l’urgence de trouver des personnalités capables de souder l’équipe.

    Selon Rosenior, Palmer n’est pas un meneur par la force, mais par l’exemple. Actuellement, ses performances ne le placent même pas parmi les cinq meilleurs Blues de la saison, et il aurait du mal à intégrer le top 10.

    Son atout ? Rester sous les projecteurs, qu’il brille ou trébuche. Connu de tous pour son talent, il doit maintenant prouver qu’il peut assumer ses responsabilités et répondre présent quand le jeu se fait plus rude.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque idéale

    Pour retrouver son meilleur niveau, Palmer aura besoin du soutien de ses coéquipiers, mais il lui a été difficile cette année de nouer des liens avec les autres attaquants. La composition sans cesse changeante du onze de départ de Chelsea, ainsi que le changement sur le banc, où Rosenior a remplacé le très apprécié Enzo Maresca, ont eu un impact négatif sur la cohésion de l'équipe.

    Selon le Sun, Palmer regrette de ne plus évoluer aux côtés de Nicolas Jackson, arrivé lui aussi lors du même mercato estival mais prêté au Bayern Munich cette saison. L’international sénégalais, véritable numéro 9, formait avec lui un duo complémentaire. Une alchimie que Palmer n’a pas encore retrouvée avec Joao Pedro, arrivé en provenance de Brighton.

    La principale raison de ce manque d’osmose réside dans le temps de jeu limité qu’ils ont partagé sur la pelouse, non dans une quelconque incompatibilité technique. Palmer n’a délivré que trois passes décisives cette saison, toutes à destination de Pedro lors de sa période de forme éclatante, juste après l’arrivée de Rosenior.

    Autre rookie brésilien, la jeune sensation Estevao Willian pourrait enfin enchaîner les titularisations pour exprimer tout son potentiel, au même titre que Palmer. Ces trois joueurs représentent le plus grand talent parmi l’effectif offensif des Blues et doivent devenir les piliers du système de Rosenior. Plus ils joueront ensemble, meilleurs ils seront.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Derbies régionaux

    Chelsea aborde une fin de saison 2025-2026 qui s’annonce délicate, avec un programme de matchs qui pourrait vite tourner au cauchemar, à commencer par la réception de Manchester City dimanche. L'équipe de Pep Guardiola a ravivé ses espoirs de rattraper Arsenal dans la course au titre malgré des points perdus lors de son dernier match de Premier League, après avoir battu les Gunners en finale de la Carabao Cup et écrasé Liverpool en FA Cup. Chelsea pourrait très bien les affronter en finale de cette dernière.

    Puis Manchester United se présentera à Stamford Bridge, un rendez-vous dont la préparation risque d’être parasitée par les rumeurs d’un intérêt des Red Devils pour Palmer. Une nouvelle semaine pour tenter d’éteindre un incendie médiatique.

    Les hommes de Rosenior doivent encore se rendre à Liverpool et à Sunderland, puis affronter Nottingham Forest, candidat au maintien, et leur ennemi juré Tottenham. La qualification pour la Ligue des champions s’annonce déjà ardue pour Chelsea, mais un calendrier plus éprouvant que celui de ses rivaux rend la tâche encore plus difficile.

    Manquer la plus grande compétition européenne coûterait des millions à Chelsea et alimenterait les rumeurs de départ de ses joueurs vedettes. Le règlement sur la durabilité financière (PSR) frappe déjà à leur porte, et cette fois, la seule issue est de vendre ses actifs les plus chers. L’équipe première, moteur du club, est pour l’instant en plein désarroi.

    Palmer, lui, doit retrouver son efficacité devant le but, rester épargné par les blessures et convaincre Tuchel de l’emmener au Mondial. Chelsea a besoin du joueur qui, à son apogée, faisait trembler les défenses.

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