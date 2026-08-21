Fabio Capello, ancien milieu de terrain et ancien entraîneur du Milan, de la Juventus et de la Roma, s'exprime dans la Gazzetta dello Sport. Son analyse du jour est surtout centrée sur l'Inter, au point que le quotidien titre : "Il ne manquait plus que Jones. L'Inter sans rivaux. Et Stankovic doit être conservé". Ci-dessous, nous reprenons les passages les plus significatifs.
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Capello : « L’Inter est sans rivale, mais qu’elle garde Stankovic. Pour l’AC Milan et la Juventus, l’objectif doit être la Ligue Europa »
MERCATO DE L’INTER
« Jones était le joueur qu’il manquait pour compléter l’effectif ? Je dirais que oui. Il manquait quelque chose au milieu de terrain, d’un certain poids. Jones apporte du physique et de la personnalité. Sur le papier, tout est cohérent, le club a bien renforcé l’équipe et ce recrutement en est le complément idéal. Ensuite, évidemment, il faudra attendre que le joueur s’intègre à sa nouvelle équipe pour l’évaluer de manière complète. Mais le ressenti est positif. Le milieu de terrain de l’Inter est un secteur complet et très fort. Zielinski, Sucic et aussi Stankovic seront utiles au cours de la saison : Chivu dispose d’une grande abondance, et pas seulement dans ce secteur. L’Inter doit se convaincre qu’elle peut jouer un rôle de premier plan dans toutes les compétitions ».
LE CHAMPIONNAT
« Sur le papier, l’Inter ne devrait pas avoir d’adversaires : il aura seulement besoin de faire attention à ne pas se déconcentrer lors des matches théoriquement faciles. Derrière lui, l’équipe la plus prête, aussi parce qu’elle n’a rien changé, c’est la Roma. Napoli est au même niveau que le club romain, mais il faudra comprendre à quel point le groupe sera en phase avec les exigences d’Allegri. La Juventus travaille bien, on verra avec le temps s’il s’agira d’un adversaire à prendre en compte, mais on ne peut pas l’exclure a priori. Le Milan doit encore être étudié, mais le nouveau projet naît de la bonne manière. La saison de l’AC Milan dépendra de la manière dont Amorim entrera dans la tête des joueurs : c’est la chose la plus importante. »
Milan et la Juventus
« J’attends de grandes choses de la Juventus et de l’AC Milan en Ligue Europa. Mieux encore, je vais vous en dire plus : j’attends une finale italienne, tirage au sort aidant. Leur objectif principal cette année doit être ce trophée ».
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