« Sur le papier, l’Inter ne devrait pas avoir d’adversaires : il aura seulement besoin de faire attention à ne pas se déconcentrer lors des matches théoriquement faciles. Derrière lui, l’équipe la plus prête, aussi parce qu’elle n’a rien changé, c’est la Roma. Napoli est au même niveau que le club romain, mais il faudra comprendre à quel point le groupe sera en phase avec les exigences d’Allegri. La Juventus travaille bien, on verra avec le temps s’il s’agira d’un adversaire à prendre en compte, mais on ne peut pas l’exclure a priori. Le Milan doit encore être étudié, mais le nouveau projet naît de la bonne manière. La saison de l’AC Milan dépendra de la manière dont Amorim entrera dans la tête des joueurs : c’est la chose la plus importante. »



