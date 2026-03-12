Goal.com
En direct
Fabio CapelloGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Capello : « En Italie, les étrangers sont médiocres et n'aident pas les Italiens à progresser. Gattuso nous a donné une âme. Notre football est lent, et les arbitres en sont aussi responsables. »

Le moment difficile du football italien ? Selon Fabio Capello, il a des racines profondes et est lié à un modèle systématique qui ne fonctionne plus pour au moins trois raisons. 

Au cours de son interview à la Gazzetta dello Sport, l'ancien entraîneur du Milan, de Rome, de la Juventus et de l'équipe nationale anglaise, entre autres, a souligné que la présence d'étrangers de faible niveau, les rythmes trop lents et l'intervention massive des arbitres ont bouleversé notre football à la baisse. 

Voici ses propos.

  • LA VALEUR DES ÉTRANGERS

    « Il existe un lien entre l'échec européen et la Coupe du monde compromise, et cela commence par la valeur des joueurs étrangers. À mon époque, quand je jouais, j'étudiais toujours Luis Suarez, le meilleur de tous, ainsi que Bulgarelli, qui avait quelques années de plus que moi. Ils étaient des exemples. Ils étaient des maîtres. Quand j'étais entraîneur, nous avions en Italie les meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, il y a Modric, Rabiot et quelques autres. Et nous vendons les meilleurs, alors qu'avant, jusqu'en 2010 au moins, ils venaient tous ici parce que nous étions une référence. Sans cet exemple, nos joueurs ne peuvent pas s'améliorer. Mais ce n'est pas le seul problème ».

    • Publicité

  • « Peu d'Italiens à cause de la modestie des étrangers »

    « Le manque absolu de joueurs italiens en Serie A. Les étrangers occupent ces places, même si elles sont modestes. Pensons-nous vraiment qu'ils sont tous supérieurs aux nôtres ? Bien sûr, si nous devions échouer à la troisième Coupe du monde, je n'aurais aucun doute : cela signifierait que toutes les politiques relatives à notre football junior ont été erronées ».

  • LES JEUNES VEULENT SEULEMENT GAGNER, IL N'Y A PAS DE CULTURE

    « En 2006, nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde dans un groupe avec la Norvège et nous étions contents de l'avoir. Je lis maintenant dans la Gazzetta que là-bas, jusqu'à l'âge de treize ans, les résultats sont supprimés et que les enfants peuvent donc jouer pour le plaisir. Un travail culturel qui donne des résultats. Chez nous, les entraîneurs veulent gagner même avec des enfants. »

  • GATTUSO NOUS A DONNÉ UNE ÂME

    « C'est la bonne personne. J'espère seulement qu'il aura tous les meilleurs à sa disposition. Il doit faire ressortir la fierté que nous avons perdue en cours de route. Je ne veux plus voir une équipe amorphe et sans âme comme celle du dernier Euro, mais on a déjà vu que Gattuso a donné un sentiment d'appartenance et l'envie de se battre. Il doit faire en sorte qu'ils donnent le maximum. 

    Avec tout le respect que nous devons à l'Irlande du Nord, au Pays de Galles et à la Bosnie, nous sommes plus forts, à condition d'être à 100 %. Notre véritable adversaire, c'est nous-mêmes. Et de toute façon, nous partons déjà avec un avantage. Le premier match se jouera à Bergame, où un public exceptionnel nous donnera un élan unique. Il nous donnera de la force ».

  • LE FOOTBALL ITALIEN EST LENT, C'EST AUSSI LA FAUTE DES ARBITRES

    « Je vois le ballon circuler lentement, je vois nos joueurs courir un peu mais ne jamais sprinter, je vois que nous jouons latéralement et non verticalement. Nous avons prétendu copier le Barcelone de Guardiola et nous l'avons mal fait, notamment parce que nos qualités et notre technique sont inférieures. Nous ne pensons qu'à la possession, en oubliant que la possession déresponsabilise : il suffit de passer le ballon à son voisin. Et les arbitres ont aussi leur part de responsabilité. 

    Nous sommes le seul pays où un blessé se jette par terre en tapant du poing et où le jeu s'arrête immédiatement. La vitesse est freinée par les arbitres : il n'y a plus de tacles ni de jeu physique, un joueur à peine effleuré se jette par terre. Mais si un joueur d'un mètre quatre-vingt-dix écarte les bras pour défendre le ballon et effleure un joueur dix centimètres plus petit, est-il possible que celui-ci tombe immédiatement ?.

  • LES PROBLÈMES DU VAR

    « Au VAR, ils ne connaissent souvent pas les dynamiques du jeu, quelques joueurs à la vidéo ne feraient pas de mal. Et autre chose : nous avons inventé la faute pour un coup de pied. Mais vous, à mon époque, dans les années 70, vous souvenez-vous d'une faute sifflée pour un coup de pied ? Mais ça suffit. »

Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Italie crest
Italie
ITA
Irlande du Nord crest
Irlande du Nord
NIR
0