Capello : « En Italie, les étrangers sont médiocres et n'aident pas les Italiens à progresser. Gattuso nous a donné une âme. Notre football est lent, et les arbitres en sont aussi responsables. »

« C'est la bonne personne. J'espère seulement qu'il aura tous les meilleurs à sa disposition. Il doit faire ressortir la fierté que nous avons perdue en cours de route. Je ne veux plus voir une équipe amorphe et sans âme comme celle du dernier Euro, mais on a déjà vu que Gattuso a donné un sentiment d'appartenance et l'envie de se battre. Il doit faire en sorte qu'ils donnent le maximum.

Avec tout le respect que nous devons à l'Irlande du Nord, au Pays de Galles et à la Bosnie, nous sommes plus forts, à condition d'être à 100 %. Notre véritable adversaire, c'est nous-mêmes. Et de toute façon, nous partons déjà avec un avantage. Le premier match se jouera à Bergame, où un public exceptionnel nous donnera un élan unique. Il nous donnera de la force ».