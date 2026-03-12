Capello : « En Italie, les étrangers sont médiocres et n'aident pas les Italiens à progresser. Gattuso nous a donné une âme. Notre football est lent, et les arbitres en sont aussi responsables. »

Le moment difficile du football italien ? Selon Fabio Capello, il a des racines profondes et est lié à un modèle systématique qui ne fonctionne plus pour au moins trois raisons.
Au cours de son interview à la Gazzetta dello Sport, l'ancien entraîneur du Milan, de Rome, de la Juventus et de l'équipe nationale anglaise, entre autres, a souligné que la présence d'étrangers de faible niveau, les rythmes trop lents et l'intervention massive des arbitres ont bouleversé notre football à la baisse.
Voici ses propos.