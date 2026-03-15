« Le match nul de l'Inter contre l'Atalanta a sans doute réjoui tout le monde à Milanello, mais le déplacement à Rome n'est en aucun cas à prendre à la légère. Et parfois, quand on est sur un petit nuage et qu'on en fait trop, on exagère et ça finit mal. » C'est ainsi que s'exprime Fabio Capello dans La Gazzetta dello Sport, mettant en garde le Milan, qui s'apprête à disputer un match à domicile contre la Lazio, un match qui lui permettrait de grignoter deux points supplémentaires à l'Inter pour revenir à -5 au classement. Allegri sait bien saisir les moments clés et possède une grande expérience. De plus, il est toujours mesuré dans ses déclarations. Hier encore, en conférence de presse, il a judicieusement fait profil bas, continuant à insister sur la Ligue des champions et abordant peu le sujet du Scudetto : si le Milan venait à se rapprocher à 5 points, cela ne signifierait pas automatiquement que le championnat serait relancé. Rêver et espérer est toujours légitime. Mais tout continuerait de dépendre de l’Inter, qui devrait encore perdre au moins deux ou trois matchs. Et en même temps, le Milan ne devrait pas cesser de gagner. À commencer dès ce soir à Rome. »