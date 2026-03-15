« Le match nul de l'Inter contre l'Atalanta a sans doute réjoui tout le monde à Milanello, mais le déplacement à Rome n'est en aucun cas à prendre à la légère. Et parfois, quand on est sur un petit nuage et qu'on en fait trop, on exagère et ça finit mal. » C'est ainsi que s'exprime Fabio Capello dans La Gazzetta dello Sport, mettant en garde le Milan, qui s'apprête à disputer un match à domicile contre la Lazio, un match qui lui permettrait de grignoter deux points supplémentaires à l'Inter pour revenir à -5 au classement. Allegri sait bien saisir les moments clés et possède une grande expérience. De plus, il est toujours mesuré dans ses déclarations. Hier encore, en conférence de presse, il a judicieusement fait profil bas, continuant à insister sur la Ligue des champions et abordant peu le sujet du Scudetto : si le Milan venait à se rapprocher à 5 points, cela ne signifierait pas automatiquement que le championnat serait relancé. Rêver et espérer est toujours légitime. Mais tout continuerait de dépendre de l’Inter, qui devrait encore perdre au moins deux ou trois matchs. Et en même temps, le Milan ne devrait pas cesser de gagner. À commencer dès ce soir à Rome. »
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Capello : « Chivu est dans le flou, pourquoi écarter Esposito ? L'Inter et le Milan sont au coude à coude, attendons les trois prochaines journées ; un écart de cinq points ne signifie pas forcément que le championnat est relancé »
Entre
« Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression que Chivu est un peu désorienté. Les remplacements ne m'ont pas convaincu. Pourquoi retirer Esposito, qui permettait à l'équipe de ne pas se replier et obligeait l'Atalanta à ne pas trop monter ? Après cela, en effet, l'Atalanta a pris le dessus. »
MILAN - INDIVIDUELS
« Jashari à la place de Rabiot ? Je le connais encore trop peu pour me prononcer. Si Allegri le préfère à Ricci, il aura toutefois ses raisons. Je sais juste que le Milan devra être très organisé, car la Lazio peut leur donner du fil à retordre. Pulisic ? J’attends davantage de Leao. L’Américain vient de revenir et il monte en puissance. Alors que le Portugais me semble avoir perdu ses meilleurs atouts, à savoir l’accélération et le un contre un. Peut-être n’est-il pas encore tout à fait au mieux de sa forme, mais je ne l’ai pas beaucoup apprécié lors du derby et, lorsqu’il a eu des occasions de marquer, il s’est montré inhabituellement lent et s’est laissé déstabiliser au moment de conclure. »
SPRINT FINAL POUR LE TITRE
« Attendons les trois prochaines journées (rires, ndlr). L'Inter affrontera la Fiorentina à l'extérieur, puis la Roma à domicile et Côme à l'extérieur : trois équipes qui ont besoin de points et qui sont difficiles à battre. Si Chivu venait à laisser filer d'autres points et que, dans le même temps, le Milan remportait tous ses matchs… ».