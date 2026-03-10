Capello après Atalanta-Bayern Munich : « C'est déjà bien qu'ils n'aient encaissé que 6 buts, cela a été une leçon pour le football italien. »

Si l'Atalanta était la seule équipe italienne à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, après le match de ce soir, les Nerazzurri ont eux aussi un pied - voire plus - hors de l'Europe. L'équipe de Palladino s'est inclinée 1-6 à domicile face au Bayern Munich. Dans une semaine, elle disputera le match retour en Allemagne, mais les jeux semblent déjà faits. Le but de Pasalic laisse entrevoir une petite lueur d'espoir pour les quarts de finale, mais mercredi prochain, il faudra un miracle pour passer le tour ; l'équipe de Kompany s'est assurée une place en quarts grâce aux buts de Stanisic, au doublé d'Olise, à ceux de Gnabry, Jackson et Musiala.