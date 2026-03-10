Si l'Atalanta était la seule équipe italienne à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, après le match de ce soir, les Nerazzurri ont eux aussi un pied - voire plus - hors de l'Europe. L'équipe de Palladino s'est inclinée 1-6 à domicile face au Bayern Munich. Dans une semaine, elle disputera le match retour en Allemagne, mais les jeux semblent déjà faits. Le but de Pasalic laisse entrevoir une petite lueur d'espoir pour les quarts de finale, mais mercredi prochain, il faudra un miracle pour passer le tour ; l'équipe de Kompany s'est assurée une place en quarts grâce aux buts de Stanisic, au doublé d'Olise, à ceux de Gnabry, Jackson et Musiala.
Traduit par
Capello après Atalanta-Bayern Munich : « C'est déjà bien qu'ils n'aient encaissé que 6 buts, cela a été une leçon pour le football italien. »
« LEÇON AU FOOTBALL ITALIEN »
En analysant le match dans les studios de Sky Sport, l'ancien entraîneur Fabio Capello a commenté ainsi la défaite des Nerazzurri : « L'Atalanta a eu de la chance de n'avoir encaissé que six buts, car le gardien a réalisé de beaux arrêts, il aurait pu y en avoir davantage. Le Bayern Munich est une leçon pour le football italien: l'équipe de Palladino était la seule qualifiée pour les huitièmes de finale et avait battu le Borussia Dortmund, mais contre la première équipe d'Allemagne, elle n'a pratiquement pas existé ».
LES MÉRITES DU BAYERN MUNICH
Capello poursuit son analyse en évoquant également les mérites de l'équipe de Vincent Kompany : « J'ai vu une équipe qui a pressé et couru, avec une qualité impressionnante de tout le groupe dans le jeu de passe et la vision du jeu. Chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, ils allaient vers l'avant et sprintaient dans les espaces. Avec cette technique, ils ont clairement mis en difficulté l'Atalanta,qui s'est montrée un peu imprudente et offensive, pensant affronter une équipe aussi forte ».