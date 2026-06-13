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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Capable de rendre la pareille » : Folarin Balogun récompense la confiance de l'équipe nationale américaine par des débuts de rêve en Coupe du monde, bouclant ainsi la boucle de sa sélection

Analysis
F. Balogun
Etats-Unis
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
Coupe du monde

L’aventure de Folarin Balogun avec l’équipe nationale américaine a commencé en fanfare, entre enquêtes sur Instagram et dîner de recrutement à Orlando. Contre le Paraguay, le cercle s’est refermé : l’attaquant a réalisé des débuts de rêve en Coupe du monde.

INGLEWOOD, Californie — Peu après la victoire 4-1 de l’équipe nationale masculine des États-Unis face au Paraguay, Weston McKennie s’est vu demander de revenir sur un dîner. Non, il ne s’agissait pas d’un repas d’avant-match, ni même d’une rencontre récente. Ce dîner, organisé dès le début du cycle, avait en réalité précédé le coup d’envoi de l’aventure.

Pourquoi revenir sur ce repas en particulier ? Parce qu’il a marqué un tournant pour l’équipe nationale américaine. Ce jour-là, Folarin Balogun partageait son premier repas avec ses nouveaux coéquipiers, et des années plus tard, il a déstabilisé la défense paraguayenne avec une performance que le monde n’avait jamais vue d’un avant-centre américain.

« Putain, ça remonte à quatre ans », a-t-il lancé en riant lorsqu’on lui a demandé si ce dîner en valait la peine. « Ça tombait pile poil. Je suis super content pour lui. »

Vendredi soir, les raisons de se réjouir ne manquaient pas. Les États-Unis ont dominé le Paraguay sous les projecteurs, inscrivant but après but pour remporter leur premier match de Coupe du monde. Au vu de leur performance, le score aurait même pu être plus sévère. De bout en bout, les Américains ont dicté le rythme et offert ce qui pourrait bien être la meilleure prestation collective de l’histoire de la sélection en phase finale.

L’homme au cœur de tout cela ? Balogun, incontestablement l’homme du match et, peut-être, l’homme du moment. Il y a des années, lors d’un dîner à Orlando, lui et ses futurs coéquipiers de l’équipe nationale américaine avaient évoqué des soirées comme celle-ci. Ils avaient discuté de ce qu’il pouvait apporter, de ce qu’il pouvait devenir et de la question de savoir s’il serait la pièce manquante – l’attaquant capable de transformer une bonne équipe en une grande équipe à temps pour une Coupe du monde à domicile.

Vendredi, l’heure de vérité a sonné et l’attaquant n’a pas seulement répondu présent : il a imposé sa loi. Des années d’attente, des matchs, des séances d’entraînement et même des repas collectifs ont préparé ce moment. Pour sa première Coupe du monde, après tant de soirées imaginées, Balogun a prouvé une chose : tout ce parcours était justifié.

« J’avais visualisé mes débuts en Coupe du monde », a-t-il déclaré, « en marquant un but, mais la réalité a dépassé mes attentes avec ces deux buts. Le deuxième but était fantastique lui aussi. C’était une soirée de rêve, vraiment de rêve. »

Pourtant, le véritable point de départ de cette nuit de rêve ne remonte pas au dîner d’Orlando, mais aux premières impressions laissées par Balogun : confiantes, humoristiques et immédiatement à l’aise au sein d’un groupe déjà impatient de découvrir son potentiel.

  • Folarin Balogun USMNT 2023Getty Images

    « Le staff m’a mis à l’aise dès mon arrivée »

    Grâce à la vigilance des « détectives des réseaux sociaux », la carrière internationale d’un joueur, déjà entré dans l’histoire de la Coupe du monde, a pu prendre son envol.

    Au printemps 2023, l’équipe nationale américaine cherchait un avant-centre capable d’occuper le poste de numéro 9. En pleine éclosion lors de son prêt au Stade de Reims, Balogun semblait être l’homme de la situation. Né à New York, l’attaquant a grandi à Londres, où il a été formé à Arsenal tout en représentant les États-Unis et l’Angleterre au niveau international. Quelques mois plus tôt, il avait aussi envisagé de représenter le Nigeria.

    Ce printemps-là, la toile a pris les commandes : les supporters ont inondé les commentaires Instagram de Balogun d’aigles et de drapeaux américains, transformant chaque publication en un argumentaire de recrutement. Leur ténacité a fini par payer. Après que Balogun a décliné une convocation avec les jeunes anglais, il a posté une photo de ses « vacances ». Des fans aux aguets ont alors repéré un détail en arrière-plan, puis mené l’enquête jusqu’à un bar d’Orlando où, hasard ou non, les États-Unis étaient en stage.

    Bien que la manœuvre ait été éventée, les cadres de la sélection américaine ont pu exfiltrer Balogun pour un dîner-recrutement. Il s’en souvient encore.

    « C’était la première fois que je rencontrais Weston et CP, beaucoup de gars étaient là », a déclaré Balogun à Atlanta le mois dernier. « Je trouve que Weston avait un caractère intense. C’était cool. Ils m’ont bien accueilli. [Weston était] intense dans le bon sens du terme, par contre. Je suis juste plus réservé. »

    Quelques semaines plus tard, Balogun a surpris tout le monde. Lors d’un simple point téléphonique avec U.S. Soccer, Balogun et son agent annoncent sa disponibilité immédiate. Il n’était pas tenu de se décider si tôt, et attendre une convocation avec l’Angleterre pouvait se défendre. Mais il refuse de patienter ; il veut endosser aussitôt le maillot de l’équipe des États-Unis et participer à chaque instant

    « Je pense que, dans la vie, le plus important est d’avoir le contrôle sur son environnement, sur ses décisions et sur sa façon de vivre », a-t-il confié à GOAL l’automne dernier. « Je préfère toujours être dans une position où je fais un choix plutôt que de voir un choix se faire à ma place. À ce moment-là de ma vie, je voulais faire un choix, et je voulais faire un choix définitif parce que cela me permettait aussi d’avoir l’esprit tranquille. Je ne voulais pas d’une saga. Je ne voulais pas que l’on se demande : “Va-t-il le faire ou non ?” »

    Vendredi soir, l’attaquant a confirmé avoir mûrement réfléchi à ce choix, et s’être souvenu du chemin parcouru depuis son arrivée à Orlando jusqu’à ses débuts en Coupe du monde à Los Angeles. Il espère avoir transmis une partie de l’émotion ressentie lors de ce parcours.

    « Dès mon engagement, puis tout au long du parcours qui m’a mené jusqu’ici, j’ai toujours affirmé que les supporters m’apportaient une immense motivation », a-t-il expliqué. « Ils m’ont offert un soutien incroyable. Mon unique souhait a toujours été de leur rendre la pareille. Je considère que c’est une formidable opportunité aujourd’hui, et je veux simplement continuer à montrer aux supporters que j’ai pris la bonne décision. Je suis extrêmement fier, et je veux continuer à rendre les supporters fiers eux aussi. »

    Contre le Paraguay, il a parfaitement tenu son engagement et offert bien plus encore pour son premier match dans une Coupe du monde.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    La grande rencontre

    Dès les premières minutes du match opposant l’équipe nationale américaine au Paraguay, la domination semblait inévitable. Les États-Unis ont immédiatement pris le dessus sur leurs adversaires et ont joué avec la liberté caractéristique d’une équipe qui sait qu’elle maîtrise totalement la rencontre.

    Balogun en était l’incarnation parfaite. Son premier but, une finition en une touche sur une passe de Christian Pulisic, était net et précis. Son deuxième, d’un tout autre registre, a suivi : servi par Malik Tillman, il a déboulé sur la droite, coupé vers l’intérieur, résisté au contact, attendu le bon moment et enroulé sa frappe dans la lucarne. Une véritable finition « Bienvenue à la Coupe du monde » pour un attaquant qui a su tirer le meilleur parti de sa première occasion sur la plus grande scène.

    « J’ai eu l’impression que c’était une véritable déclaration », a-t-il déclaré à propos de la performance de l’équipe nationale américaine, « et c’est exactement ce que nous voulions faire. Je suis très, très satisfait de la performance globale, mais surtout de la première mi-temps. »

    Si l’intéressé a gardé la tête froide, ses coéquipiers n’ont pas caché leur admiration. Ils savaient de quoi il était capable, et pour ceux qui le suivent depuis quelques années, sa performance n’avait rien de surprenant.

    « Ce gamin est incroyable », a lancé Pulisic. « Il est redoutable devant le but en ce moment. On a vraiment de la chance de l’avoir. On espère juste que ça continue comme ça. »

    Sergino Dest a conclu : « Il était partout sur le terrain… Marquer deux buts et être désigné homme du match, c’est tout simplement génial. »



  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Nous avons découvert un autre visage de Flo aujourd’hui,

    Si tous les regards étaient tournés vers les buts, Pulisic a tenu à mettre en lumière le travail invisible de Balogun.

    « Tout le monde retiendra ses buts », a analysé la star de la sélection américaine, « mais il faut aussi souligner la manière dont il résiste aux défenseurs centraux, protège le ballon et obtient des fautes. »

    Pulisic a raison : Balogun s’est mué en avant-centre complet, comme l’ont démontré les deux matchs amicaux. Face au Sénégal, il a multiplié les occasions pendant ses 45 minutes sur la pelouse avant de conclure lui-même. Contre l’Allemagne, il n’a certes pas marqué, mais son travail défensif, peu visible, n’a pas été récompensé. Sa vitesse et son timing en font un attaquant redoutable, même lorsqu’il ne touche pas le ballon.

    Contre le Paraguay, il a été le joueur le plus en vue : 10 touches dans la surface adverse, cinq tirs, dont deux buts, et une quatrième réalisation refusée pour hors-jeu. Il a également provoqué trois fautes et déclenché le pressing américain qui a mis le Paraguay en difficulté toute la soirée.

    « On a découvert une autre facette de Flo ce soir, a souligné McKennie. C’est un gars capable de faire le sale boulot, de s’investir à 100 % pour l’équipe et de conclure avec efficacité. »

    Dest a ajouté : « Son travail n’est pas facile. Il doit beaucoup presser, nous devons le suivre, donc il doit en quelque sorte prendre les devants. »

    Avec Balogun à la manœuvre, les États-Unis ont les moyens de viser plus haut. Mais ces considérations appartiennent à l’avenir. Pour l’instant, place à la jouissance du moment présent.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Une nuit de rêve

    Balogun avait de nombreux proches dans les tribunes vendredi, ce qui n’avait rien d’étonnant pour un joueur effectuant ses débuts en Coupe du monde. Après avoir marqué, il a tenté de les localiser, a-t-il expliqué. Il connaissait approximativement leur emplacement, mais, en réalité, le public de Los Angeles formait une véritable marée de rayures rouges et blanches, rendant quasi impossible l’identification d’une personne en particulier.

    « J’ai dû distribuer beaucoup de billets », a-t-il plaisanté, « mais je suis heureux de le faire car c’est une occasion unique. Je veux que tout le monde puisse en profiter. J’ai de la famille partout aux États-Unis qui regarde le match, et aussi chez moi à Londres. C’est une soirée fantastique. »

    Pas de grande fête prévue pour autant : « Il reste encore des matchs à jouer », a-t-il rappelé. Le week-end serait donc consacré à la récupération, avec un retour à la maison et une soirée Netflix au programme. Pas de champagne pour sabrer cette victoire dans la phase de groupes, aussi belle soit-elle.

    Au cours de sa soirée cinéma, il prendrait toutefois le temps de se remémorer les buts, la victoire, le chemin vers Los Angeles et même le dîner qui a lancé sa carrière.

    « C’est un rêve, a-t-il confié. Je n’ai pas encore réalisé tout cela, mais une fois rentré à l’hôtel, je suis sûr que je pourrai savourer l’instant et mesurer l’incroyabilité de cette soirée. »

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