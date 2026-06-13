« Capable de rendre la pareille » : Folarin Balogun récompense la confiance de l'équipe nationale américaine par des débuts de rêve en Coupe du monde, bouclant ainsi la boucle de sa sélection

INGLEWOOD, Californie — Peu après la victoire 4-1 de l’équipe nationale masculine des États-Unis face au Paraguay, Weston McKennie s’est vu demander de revenir sur un dîner. Non, il ne s’agissait pas d’un repas d’avant-match, ni même d’une rencontre récente. Ce dîner, organisé dès le début du cycle, avait en réalité précédé le coup d’envoi de l’aventure.

Pourquoi revenir sur ce repas en particulier ? Parce qu’il a marqué un tournant pour l’équipe nationale américaine. Ce jour-là, Folarin Balogun partageait son premier repas avec ses nouveaux coéquipiers, et des années plus tard, il a déstabilisé la défense paraguayenne avec une performance que le monde n’avait jamais vue d’un avant-centre américain.

« Putain, ça remonte à quatre ans », a-t-il lancé en riant lorsqu’on lui a demandé si ce dîner en valait la peine. « Ça tombait pile poil. Je suis super content pour lui. »

Vendredi soir, les raisons de se réjouir ne manquaient pas. Les États-Unis ont dominé le Paraguay sous les projecteurs, inscrivant but après but pour remporter leur premier match de Coupe du monde. Au vu de leur performance, le score aurait même pu être plus sévère. De bout en bout, les Américains ont dicté le rythme et offert ce qui pourrait bien être la meilleure prestation collective de l’histoire de la sélection en phase finale.

L’homme au cœur de tout cela ? Balogun, incontestablement l’homme du match et, peut-être, l’homme du moment. Il y a des années, lors d’un dîner à Orlando, lui et ses futurs coéquipiers de l’équipe nationale américaine avaient évoqué des soirées comme celle-ci. Ils avaient discuté de ce qu’il pouvait apporter, de ce qu’il pouvait devenir et de la question de savoir s’il serait la pièce manquante – l’attaquant capable de transformer une bonne équipe en une grande équipe à temps pour une Coupe du monde à domicile.

Vendredi, l’heure de vérité a sonné et l’attaquant n’a pas seulement répondu présent : il a imposé sa loi. Des années d’attente, des matchs, des séances d’entraînement et même des repas collectifs ont préparé ce moment. Pour sa première Coupe du monde, après tant de soirées imaginées, Balogun a prouvé une chose : tout ce parcours était justifié.

« J’avais visualisé mes débuts en Coupe du monde », a-t-il déclaré, « en marquant un but, mais la réalité a dépassé mes attentes avec ces deux buts. Le deuxième but était fantastique lui aussi. C’était une soirée de rêve, vraiment de rêve. »

Pourtant, le véritable point de départ de cette nuit de rêve ne remonte pas au dîner d’Orlando, mais aux premières impressions laissées par Balogun : confiantes, humoristiques et immédiatement à l’aise au sein d’un groupe déjà impatient de découvrir son potentiel.