Cannavaro : « Maradona suscitait plus d'émotions que Messi. En 2006, Del Piero voulait tirer le dernier penalty. »

Fabio Cannavaro, capitaine de l’équipe d’Italie championne du monde 2006 et lauréat du Ballon d’Or la même année, revient sur ce Mondial dans une interview accordée au Corriere della Sera. Voici les passages les plus intéressants.





Quel souvenir en gardez-vous, capitaine ?

«Il y avait une ambiance de folie.»





L’affaire « Calciopoli » a-t-il eu un impact ?

«Non».





Beaucoup le pensent pourtant.

«Ils se trompent. Je refuse de croire qu’il fallait un scandale pour exprimer notre plein potentiel. La vérité, c’est que nous étions très forts. La meilleure génération du football italien depuis 1982. On ne remporte pas une Coupe du monde par hasard.»





Mais peut-être étions-nous encore plus forts quatre ans plus tôt, en 2002, avec Maldini et Bobo Vieri.

«C’est exact. Nous avions un entraîneur très expérimenté, Trapattoni. Mais nous jouions de manière plus prudente, avec le duo Totti-Del Piero. Et contre la Corée du Sud, nous avons encaissé beaucoup de buts. C’était dommage.»





En huitièmes de finale contre l’Australie, l’expulsion de Materazzi et le penalty obtenu par Grosso ont failli nous coûter cher.

«Quand Totti s’est avancé vers le point de penalty, nos cœurs battaient la chamade : il allait lober le gardien…».





Le chef-d’œuvre, c’était la demi-finale contre l’Allemagne.

«J’ai livré un match parfait. D’habitude, ce sont les attaquants qui se distinguent le plus. Mais c’est à Dortmund que j’ai remporté le Ballon d’Or.»





La finale, que s’est-il passé avec Materazzi ?

«Des choses qui se passent sur le terrain et qui doivent généralement y rester. Je ne sais pas ce qui a pris à Zizou, qui est quelqu’un d’exceptionnel. Il a eu tort.»





Et vous vous êtes dit : c’est dans la poche.

«C’était fini, on allait aux tirs au but. On n’en avait plus, on avait tout donné contre l’Allemagne. Moi-même, j’étais épuisé : à chaque duel, je sentais mes forces m’échapper… L’expulsion de Zidane nous a sauvés.»





Nous avons tous transformé nos penalties.

«Le coach est arrivé avec la liste. Il avait déjà décidé qui tirerait et dans quel ordre. Je crois que Del Piero a demandé à frapper en dernier. Lippi a refusé : “Tu tires le premier, c’est Fabio Grosso qui conclut, c’est l’homme des dernières minutes.” C’est lui qui avait obtenu le penalty contre l’Australie, puis débloqué le match contre l’Allemagne. Et c’est lui qui a transformé la dernière tentative face à la France.»







