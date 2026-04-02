Cancelo fait sensation : « Je suis venu au Hilal uniquement pour Jesus… et Neymar est un joyau précieux »

Le latéral droit portugais João Cancelo, actuellement prêté au FC Barcelone par le club Al-Hilal, a fait des déclarations fracassantes dans lesquelles il a évoqué son expérience avec « Al-Hilal », des détails sur les négociations qu’il a menées, ainsi que de son expérience aux côtés de la star brésilienne Neymar da Silva, et a révélé de nouveaux aspects de son parcours professionnel.

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Al-Hilal avait recruté Cancelo durant l’été 2024, en provenance de Manchester City, mais il a été prêté au Barça à partir du mois de janvier dernier.

Selon la presse, le joueur souhaite rester au Barça, et le club catalan tient absolument à le garder, mais il se heurte à la volonté d'Al-Hilal de le laisser partir, le club saoudien cherchant à obtenir une compensation financière adéquate.



