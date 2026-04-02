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Cancelo fait sensation : « Je suis venu au Hilal uniquement pour Jesus… et Neymar est un joyau précieux »

J. Cancelo
J. Jesus
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Qu'a dit la star du FC Barcelone ?

Le latéral droit portugais João Cancelo, actuellement prêté au FC Barcelone par le club Al-Hilal, a fait des déclarations fracassantes dans lesquelles il a évoqué son expérience avec « Al-Hilal », des détails sur les négociations qu’il a menées, ainsi que de son expérience aux côtés de la star brésilienne Neymar da Silva, et a révélé de nouveaux aspects de son parcours professionnel.

Lire aussi... Après Jesus... Un nouvel entraîneur prend une décision concernant l'entraînement de la sélection saoudienne

Al-Hilal avait recruté Cancelo durant l’été 2024, en provenance de Manchester City, mais il a été prêté au Barça à partir du mois de janvier dernier.

Selon la presse, le joueur souhaite rester au Barça, et le club catalan tient absolument à le garder, mais il se heurte à la volonté d'Al-Hilal de le laisser partir, le club saoudien cherchant à obtenir une compensation financière adéquate.


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    Les négociations du Hilal

    « Au départ, Al-Hilal n'était pas mon choix, mais Jorge Jesus était l'entraîneur de l'équipe à l'époque ; il m'a contacté et m'a convaincu de venir », a déclaré Cancelo lors d'une conférence de presse.

    Il a ajouté : « Je ne sais pas si le club d'Al-Hilal souhaitait recruter un autre joueur, mais je suis venu uniquement pour Jorge Jesus, qui m'a convaincu d'accepter cette offre. »

    Sous le maillot d'Al-Hilal, Cancelo a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré 14 passes décisives.

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  • Neymar, « un joyau précieux »

    Le défenseur portugais João Cancelo s'est longuement exprimé au sujet de son ancien coéquipier brésilien Neymar da Silva, affirmant que ce joueur constituait un cas à part sur le terrain.

    Cancelo a déclaré : « Il est vrai que Neymar n'est pas au meilleur de sa forme physique en ce moment, mais pour moi, c'est un joyau précieux dans tous les sens du terme. »

    Il a poursuivi : « J’ai eu la chance de m’entraîner avec lui lorsqu’il était au Al-Hilal, et ce fut une expérience exceptionnelle à tous les égards. Ce qui le distingue, ce ne sont pas seulement ses qualités techniques, mais aussi sa profonde compréhension du jeu et sa façon de se déplacer sur le terrain, ce qui le rend différent de tous les autres joueurs avec lesquels j’ai travaillé. »

    Cancelo a ajouté : « J’ai déjà entraîné avec de nombreuses grandes stars et j’ai vu des niveaux très élevés de professionnalisme et de talent, mais Neymar reste unique en son genre. »

    Il a conclu : « Sa personnalité sur le terrain, sa capacité à faire la différence à tout moment et sa vision du jeu font de lui un joueur vraiment exceptionnel. C’est un joueur qui se distingue complètement des autres, et l’expérience de jouer et de m’entraîner avec lui m’a beaucoup apporté, tant sur le plan technique que personnel. »


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    Un avenir incertain

    L'avenir de Cancelo reste ouvert à toutes les possibilités, mais une chose est sûre : le joueur souhaite rester à Barcelone.

    Barcelone souhaite conserver Cancelo à la fin de la saison sans verser d'argent au club saoudien, mais de son côté, Al-Hilal insiste pour obtenir 15 millions d'euros en échange du départ de la star portugaise.

    Face à l'incertitude qui plane sur la situation de Cancelo, l'ancien joueur de Manchester City a déclaré sur la chaîne portugaise Canal 11 qu'il serait désireux de revenir à Benfica à un moment donné.