Canada : Troy Deeney critique ouvertement Jonathan David, joueur de la Juventus : « Les matchs lui échappent, on a parfois l'impression qu'il n'est même pas sur le terrain. »

N'ayant pas réussi à marquer malgré plusieurs occasions nettes, comme cela s'était déjà produit lors du match d'ouverture contre la Bosnie et lors de la dernière rencontre de la phase de groupes face à la Suisse, l'ancien joueur du Lille a été vivement critiqué par Troy Deeney (ex-attaquant, entre autres, de Watford et de Birmingham City), désormais commentateur pour l'émission « CBS Golazo ». Voici ses propos : « J'ai vu Jonathan David trop souvent à présent, et le match lui échappe. Avec le talent et les qualités qu'il possède, il y a de longs moments de la rencontre où l'on ne remarque même pas qu'il est sur le terrain. »