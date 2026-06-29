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Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

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Canada : Troy Deeney critique ouvertement Jonathan David, joueur de la Juventus : « Les matchs lui échappent, on a parfois l'impression qu'il n'est même pas sur le terrain. »

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J. David
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La prestation du joueur né en 2000 face à l’Afrique du Sud a de nouveau été pointée du doigt par les observateurs.

Son triplé face au malheureux Qatarlors de la large victoire (6-0) du Canada de Jesse Marsch le 19 juin dernier – il s’agissait du deuxième match de la phase de poules – n’a pas suffi à dissiper les doutes sur les performances de l’attaquant de la Juventus Jonathan David. Hier encore, lors du premier huitième de finale de cette Coupe du monde 2026 face à l’Afrique du Sud, sa prestation n’a pas été à la hauteur de l’événement.

  • L’ANALYSE TAILLÉE DE DEENEY

    N'ayant pas réussi à marquer malgré plusieurs occasions nettes, comme cela s'était déjà produit lors du match d'ouverture contre la Bosnie et lors de la dernière rencontre de la phase de groupes face à la Suisse, l'ancien joueur du Lille a été vivement critiqué par Troy Deeney (ex-attaquant, entre autres, de Watford et de Birmingham City), désormais commentateur pour l'émission « CBS Golazo ». Voici ses propos : « J'ai vu Jonathan David trop souvent à présent, et le match lui échappe. Avec le talent et les qualités qu'il possède, il y a de longs moments de la rencontre où l'on ne remarque même pas qu'il est sur le terrain. »

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  • SON POSTE EST-IL MENACÉ ?

    Troy Deeney résume la situation de Jonathan David en ces termes : « Maintenant que le Canada progresse dans cette compétition – après avoir battu l'Afrique du Sud en finale, il affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match entre les Pays-Bas et le Maroc –,il est logique que Marsch se demande comment résoudre ce problème. Il serait peut-être judicieux d'aligner Cyle Larin dès le début. » Lors de sa première saison en Italie, Jonathan David a totalisé 46 apparitions, 8 buts et 5 passes décisives, sans toutefois convaincre pleinement Luciano Spalletti, qui, en fin de saison, lui a souvent préféré Dusan Vlahovic, resté sur la touche plusieurs mois en raison d’une grave blessure musculaire.

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