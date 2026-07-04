Canada-Maroc : les notes de CM. David est présent sur la pelouse, mais reste discret. Brahim Díaz brille, tandis que Bounou et Hakimi se distinguent comme les meilleurs joueurs

Crepeau 6 : le Maroc tire peu. Il s'impose face à Rahimi mais ne peut rien faire contre Ounahi et Rahimi

Johnston 5,5 : il manque l'ouverture du score sur corner alors qu'il est laissé seul, et s'il tente d'apporter son soutien aux attaquants, il ne parvient pas à changer la donne.

Bombito 5 : souvent en retard, d’abord sur Saibari puis sur Rahimi

De Fougerolles 4,5 : le premier but d’Ounahi découle d’une faute naïve sur un adversaire dos au jeu et inoffensif ; le second naît d’une erreur dans la relance.

Laryea 5,5 : il provoque Hakimi et écope d’un carton jaune ; il se bat mais se fait peu remarquer (79’ David sv)

Buchanan 5,5 : on attend de lui des éclairs de génie et des dribbles, mais il les laisse à Villarreal. En fin de match, il se réveille avec un superbe tir du droit que l’ancien gardien de Séville repousse toutefois en corner (87’ Osorio sv)

Ali Ahmed 6,5 : court pour deux. Emblématique : il poursuit Hakimi sur toute la longueur du terrain, l’arrête puis repart à toute vitesse dans l’autre moitié de terrain (79’ Shaffelburg sv)

Eustaquio 6,5 : jamais le premier à abdiquer, il tente sa chance jusqu’au bout et obtient en fin de match un coup franc qui aurait pu être décisif

Sigur 6 : il en met plein la vue. Excellent en première mi-temps, mais, comme tous ses coéquipiers, il baisse de régime en seconde période (87' Nelson, sans note)

David 5 : dès le coup d’envoi, il manque une belle occasion. Il passe son temps à courir après le ballon, à se sacrifier (y compris en récoltant un carton jaune), sans jamais cadrer un tir. Il prend malgré tout la responsabilité d’un coup franc dangereux depuis la limite, mais envoie le ballon au-dessus

Oluwaseyi 5,5 : il brille uniquement en début de match, où, grâce à une belle action et un mouvement digne d’un avant-centre confirmé, il fait trembler le Mexique et ne est arrêté que par l’excellent Bounou. Puis il s’évanouit dans le jeu (63’ Larin 5,5 : il entre avec beaucoup d’envie mais, outre un carton jaune, ne fait rien d’extraordinaire)

Sélectionneur Marsch 5,5 : une première période de caractère qui redonne espoir aux locaux, une seconde au ralenti avec des erreurs à la chaîne. Le score est trop lourd, mais l'écart entre les deux équipes est net et se confirme en fin de match.