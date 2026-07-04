Canada-Maroc : les notes de CM
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Canada-Maroc : les notes de CM. David est présent sur la pelouse, mais reste discret. Brahim Díaz brille, tandis que Bounou et Hakimi se distinguent comme les meilleurs joueurs
CANADA
Crepeau 6 : le Maroc tire peu. Il s'impose face à Rahimi mais ne peut rien faire contre Ounahi et Rahimi
Johnston 5,5 : il manque l'ouverture du score sur corner alors qu'il est laissé seul, et s'il tente d'apporter son soutien aux attaquants, il ne parvient pas à changer la donne.
Bombito 5 : souvent en retard, d’abord sur Saibari puis sur Rahimi
De Fougerolles 4,5 : le premier but d’Ounahi découle d’une faute naïve sur un adversaire dos au jeu et inoffensif ; le second naît d’une erreur dans la relance.
Laryea 5,5 : il provoque Hakimi et écope d’un carton jaune ; il se bat mais se fait peu remarquer (79’ David sv)
Buchanan 5,5 : on attend de lui des éclairs de génie et des dribbles, mais il les laisse à Villarreal. En fin de match, il se réveille avec un superbe tir du droit que l’ancien gardien de Séville repousse toutefois en corner (87’ Osorio sv)
Ali Ahmed 6,5 : court pour deux. Emblématique : il poursuit Hakimi sur toute la longueur du terrain, l’arrête puis repart à toute vitesse dans l’autre moitié de terrain (79’ Shaffelburg sv)
Eustaquio 6,5 : jamais le premier à abdiquer, il tente sa chance jusqu’au bout et obtient en fin de match un coup franc qui aurait pu être décisif
Sigur 6 : il en met plein la vue. Excellent en première mi-temps, mais, comme tous ses coéquipiers, il baisse de régime en seconde période (87' Nelson, sans note)
David 5 : dès le coup d’envoi, il manque une belle occasion. Il passe son temps à courir après le ballon, à se sacrifier (y compris en récoltant un carton jaune), sans jamais cadrer un tir. Il prend malgré tout la responsabilité d’un coup franc dangereux depuis la limite, mais envoie le ballon au-dessus
Oluwaseyi 5,5 : il brille uniquement en début de match, où, grâce à une belle action et un mouvement digne d’un avant-centre confirmé, il fait trembler le Mexique et ne est arrêté que par l’excellent Bounou. Puis il s’évanouit dans le jeu (63’ Larin 5,5 : il entre avec beaucoup d’envie mais, outre un carton jaune, ne fait rien d’extraordinaire)
Sélectionneur Marsch 5,5 : une première période de caractère qui redonne espoir aux locaux, une seconde au ralenti avec des erreurs à la chaîne. Le score est trop lourd, mais l'écart entre les deux équipes est net et se confirme en fin de match.
MAROC
Bounou 7 : Il repousse une frappe de David, puis se surpasse face à Oluwaseyi avec un superbe arrêt du pied. En seconde période, il s'illustre à nouveau à deux reprises. Comme il y a quatre ans, il figure parmi les meilleurs gardiens du tournoi, véritable star du Maroc aux côtés d'Hakimi.
Hakimi 7 : il démarre en demi-teinte, nerveux comme ses coéquipiers, comme s’il ressentait le poids d’être favori en huitièmes de finale. Puis il se débloque avec une passe décisive en tant que milieu offensif et, à partir de là, il reprend son envol
Diop 5,5 : averti tôt, il doit gérer son match pendant 90 minutes, ce qu’il parvient à faire (87’ Saadane, tir non cadré)
Halil 5,5 : comme Diop, il écope d’un carton jaune naïf. Grâce à son expérience, sa personnalité et quelques petits coups de génie, il s’en sort indemne
Mazraoui 6,5 : l’expérience d’un grand joueur, solide derrière et présent pour alimenter l’attaque
Bouaddi 5,5 : une nouvelle fois, l’engagement physique prend le dessus sur la justesse technique (63’ Amrabat 6 : le genre de match où il faut montrer ses muscles, sa spécialité)
El Aynaoui 6 : moins en vue que lors de ses précédentes sorties en Coupe du monde, il subit le rythme imposé par le Canada, qui mène 2-0 à la mi-temps.
Brahim Diaz 7,5 : des éclairs de pure classe. Il fait taire les critiques : certes, il n’a pas encore marqué, mais aujourd’hui encore, il s’inscrit au tableau d’honneur avec deux passes décisives, ses troisième et quatrième de la Coupe du monde, un record pour l’Afrique
Ounahi 7,5 : il échappe à l’expulsion après une retenue en contre-attaque alors qu’il était déjà averti. L’arbitre le épargne, mais le Canada, lui, ne fait pas de quartier : un doublé éclatant, avec un coup franc imparable et une frappe croisée en transition, le ramène au très haut niveau qui était le sien il y a quatre ans (87' El Mourabet sv)
El Khannouss 5,5 : le moins en vue des joueurs derrière l’attaquant (63’ Talbi 6 : entrée positive)
Saibari non noté : il jette l’éponge après vingt minutes en raison d’une blessure musculaire (22’ Rahimi 7,5 : il entre bien dans le match avec un tir du droit, dévié et arrêté par Crepeau. Il fait ensuite le sale boulot, avec un superbe coup de tête, et touche même la barre transversale. Et en fin de match, il trouve également la joie du but)
Coach Ouahbi 6,5 : son équipe joue désormais en grands, même si l’approche du jour n’était pas optimale. Victoire facile, mais il faudra monter d’un cran pour viser les demi-finales.
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