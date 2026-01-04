CAN 2025, la sortie surprenante de Walid Regragui après la qualification du Maroc

Le Maroc poursuit sa route dans sa Coupe d’Afrique des Nations, mais sans l’euphorie attendue. Dimanche à Rabat, les Lions de l’Atlas ont validé leur qualification pour les quarts de finale de la CAN 2025 au terme d’un succès étriqué face à la Tanzanie. Un résultat suffisant sur le plan comptable, mais loin de rassurer pleinement. À l’issue de la rencontre, Walid Regragui n’a pas cherché à masquer ses doutes, livrant une analyse franche et presque dérangeante au regard de l’objectif affiché. Une sortie qui interpelle autant qu’elle intrigue.
Le Maroc retrouve les quarts de finale de la CAN
Le Maroc de Walid Regragui a pourtant rempli l’essentiel en s’imposant 1-0 face à une sélection tanzanienne accrocheuse lors de ce huitième de finale disputé à Rabat. Titularisé pour la première fois depuis son retour, Achraf Hakimi a disputé l’intégralité de la rencontre, symbole d’un groupe qui monte progressivement en puissance. Mais sur le terrain, les Lions de l’Atlas ont longtemps peiné à imposer leur jeu, notamment durant une première période brouillonne, marquée par de nombreuses imprécisions techniques. Malgré la qualification, Walid Regragui est apparu lucide, conscient des limites affichées par son équipe à ce stade de la compétition.
Walid Regragui pas totalement satisfait du match
Au micro de la CAF, Walid Regragui n’a pas caché son insatisfaction, malgré la victoire. Le sélectionneur marocain a dressé un constat sévère mais assumé : « Ça a été un match difficile, on n'a pas été à notre niveau aujourd'hui (dimanche). Surtout en première période. On a perdu 45 minutes, avec beaucoup de déchet technique, de stress. On aurait pu se faire surprendre ». Une déclaration forte, révélatrice des standards élevés fixés par Walid Regragui depuis le début de la CAN 2025, et de son refus de se contenter du strict minimum.
Pourtant, Walid Regragui a également souligné la capacité de son équipe à faire la différence au moment opportun : « On a marqué au meilleur des moments ». En seconde période, les Lions de l’Atlas ont fini par faire sauter le verrou tanzanien grâce à Brahim Diaz, auteur de son quatrième but dans la compétition à la 64e minute, confirmant son statut de meilleur buteur du tournoi. Malgré les difficultés rencontrées, Walid Regragui voit dans cette rencontre un mal nécessaire pour préparer la suite : « C'est un bon match pour rentrer dans la phase à élimination directe », avant d’avoir un mot pour « le public qui nous a poussé ».
Cap sur les quarts, le Maroc poursuit sa quête vers le sacre
Qualifié pour les quarts de finale, le Maroc de Walid Regragui se rapproche un peu plus de son ambition affichée : remporter un deuxième titre continental, près d’un demi-siècle après celui de 1976. Vendredi, les Lions de l’Atlas affronteront l’Afrique du Sud ou le Cameroun, deux adversaires au profil bien plus relevé que la Tanzanie. Dans cette perspective, le discours exigeant de Walid Regragui prend tout son sens, tant il vise à alerter avant que les lacunes observées ne deviennent rédhibitoires.
Cette sortie médiatique, surprenante par son ton, confirme surtout la ligne de conduite de Walid Regragui depuis le début de la CAN 2025 : lucidité, exigence et refus de l’autosatisfaction. Si la qualification est bien là, le sélectionneur marocain sait que le Maroc devra afficher un visage bien plus abouti pour aller au bout de son rêve continental. La suite du tournoi dira si ce discours sans concession aura servi d’électrochoc.