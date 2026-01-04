CAN 2025, la sortie surprenante de Walid Regragui après la qualification du Maroc

Au micro de la CAF, Walid Regragui n’a pas caché son insatisfaction, malgré la victoire. Le sélectionneur marocain a dressé un constat sévère mais assumé : « Ça a été un match difficile, on n'a pas été à notre niveau aujourd'hui (dimanche). Surtout en première période. On a perdu 45 minutes, avec beaucoup de déchet technique, de stress. On aurait pu se faire surprendre ». Une déclaration forte, révélatrice des standards élevés fixés par Walid Regragui depuis le début de la CAN 2025, et de son refus de se contenter du strict minimum.

Pourtant, Walid Regragui a également souligné la capacité de son équipe à faire la différence au moment opportun : « On a marqué au meilleur des moments ». En seconde période, les Lions de l’Atlas ont fini par faire sauter le verrou tanzanien grâce à Brahim Diaz, auteur de son quatrième but dans la compétition à la 64e minute, confirmant son statut de meilleur buteur du tournoi. Malgré les difficultés rencontrées, Walid Regragui voit dans cette rencontre un mal nécessaire pour préparer la suite : « C'est un bon match pour rentrer dans la phase à élimination directe », avant d’avoir un mot pour « le public qui nous a poussé ».

Favoris & pronostics CAN 2025 | Le Maroc pour remporter la victoire finale ?