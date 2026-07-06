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Camp Nou ou Santiago Bernabéu : où se jouera la finale de la Coupe du monde 2030 ? Le stade de Casablanca, d’une capacité de 115 000 places, est-il également en lice ?
L'Espagne réclame l'organisation de cet événement phare
Alors que la compétition doit être coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc – en marge de rencontres spéciales marquant le centenaire en Amérique du Sud –, la question du lieu où le trophée sera soulevé est devenue une priorité nationale.
Le président de la RFEF, Rafael Louzan, affirme avoir « toute confiance » dans le fait que la finale se disputera en Espagne, estimant que l’implication de longue date de son pays dans le dossier de candidature lui confère un avantage moral et logistique sur le Maroc.
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Le clasico espagnol
Louzan s'est montré catégorique : la finale doit se jouer dans l'un des deux stades les plus emblématiques d'Espagne. « La finale de la Coupe du monde doit avoir lieu au Camp Nou ou au Bernabéu », a-t-il déclaré devant les médias.
Il a par ailleurs justifié la candidature espagnole en rappelant que le projet initial impliquait seulement l’Espagne et le Portugal, avant l’arrivée ultérieure du Maroc. « Il serait inconcevable que l’Espagne ne accueille pas la finale de cette Coupe du monde, a-t-il martelé. Cette compétition est née ici, entre l’Espagne et le Portugal, et le Maroc ne s’est joint au dossier que plus tard. »
Arguments relatifs aux infrastructures et aux capacités
Le Santiago Bernabéu est actuellement considéré comme l’un des favoris en raison de son statut d’installation ultramoderne déjà achevée. Cependant, Louzan a admis que l’ampleur du Camp Nou rénové rendait ce stade impossible à ignorer. Il a reconnu que la décision finale reviendrait à la FIFA, mais a tenu à saluer tout particulièrement ces deux sites, soulignant l’ampleur considérable du projet actuellement en cours en Catalogne.
« Le choix du site définitif doit être évalué par la FIFA. Le stade de Madrid est spectaculaire, celui de Barcelone est en cours d’achèvement et il est vrai qu’il pourra accueillir 25 000 spectateurs de plus, ce qui n’est pas un détail mineur, mais un détail important », a poursuivi Louzan.
- AFP
Défendre les intérêts espagnols face au Maroc
Alors que le débat interne se poursuit, la Fédération espagnole s’attache avant tout à faire en sorte que le match ne quitte pas complètement le pays. Le Maroc a présenté des arguments de poids en faveur de l’organisation de la finale, mais l’Espagne reste le partenaire principal au sein de la structure organisationnelle. Louzan a souligné que les racines historiques de la candidature pour 2030 se trouvent dans la péninsule ibérique, ce qui devrait déterminer le lieu de la finale.
Il a ajouté : « La décision finale revient à la FIFA et nous allons défendre les intérêts de l’Espagne. L’Espagne doit accueillir la finale, elle a mené cette Coupe du monde, nous représentons 55 % des voix au sein de l’organisation. »
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