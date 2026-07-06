Camp Nou ou Santiago Bernabéu : où se jouera la finale de la Coupe du monde 2030 ? Le stade de Casablanca, d’une capacité de 115 000 places, est-il également en lice ?

Alors que la compétition doit être coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc – en marge de rencontres spéciales marquant le centenaire en Amérique du Sud –, la question du lieu où le trophée sera soulevé est devenue une priorité nationale.

Le président de la RFEF, Rafael Louzan, affirme avoir « toute confiance » dans le fait que la finale se disputera en Espagne, estimant que l’implication de longue date de son pays dans le dossier de candidature lui confère un avantage moral et logistique sur le Maroc.