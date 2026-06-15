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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Cambriolage dans la villa de Kean : un butin de 300 000 euros, les carabiniers mènent l’enquête

M. Kean
Fiorentina

Selon les premières observations, plusieurs montres de luxe et divers autres objets de valeur ont été volés.

Moments d'inquiétude pour Moise Kean.L'attaquant de l'équipe nationale et de la Fiorentina a été victime d'un cambriolage à son domicile, dans le quartier de Campo di Marte, à Florence. Selon les premières informations, les malfaiteurs auraient emporté plusieurs montres de luxe et d'autres objets de valeur. Une première estimation du butin, rapportée par Tgr Rai Toscana, s'élèverait à environ 300 000 euros.


Ce matin, les carabiniers de la section des enquêtes scientifiques ont effectué une inspection au domicile du footballeur afin de relever tous les éléments utiles à l’enquête. Ils ont également récupéré les images des caméras de vidéosurveillance de la zone pour reconstituer le parcours des auteurs et identifier d’éventuelles traces menant aux voleurs.


  • D’après la première reconstitution relayée par *Il Corriere dello Sport*, les malfaiteurs auraient pénétré par l’arrière de la propriété de l’attaquant de la Fiorentina, avant de s’emparer de ses biens les plus précieux.


    Au moment des faits, l’attaquant était à l’étranger, ayantquitté l’Italie après la fin de la saison avec la Fiorentina. À son retour, il sera entendu par les enquêteurs afin de dresser un inventaire précis des objets volés et d’estimer définitivement le préjudice. L’enquête se poursuit afin d’établir précisément les circonstances du vol et d’identifier les auteurs.


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