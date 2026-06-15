Cambriolage dans la villa de Kean : un butin de 300 000 euros, les carabiniers mènent l’enquête

Moments d'inquiétude pour Moise Kean.L'attaquant de l'équipe nationale et de la Fiorentina a été victime d'un cambriolage à son domicile, dans le quartier de Campo di Marte, à Florence. Selon les premières informations, les malfaiteurs auraient emporté plusieurs montres de luxe et d'autres objets de valeur. Une première estimation du butin, rapportée par Tgr Rai Toscana, s'élèverait à environ 300 000 euros.





Ce matin, les carabiniers de la section des enquêtes scientifiques ont effectué une inspection au domicile du footballeur afin de relever tous les éléments utiles à l’enquête. Ils ont également récupéré les images des caméras de vidéosurveillance de la zone pour reconstituer le parcours des auteurs et identifier d’éventuelles traces menant aux voleurs.



