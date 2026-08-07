Cambiaso : « Le mercato ? Je suis concentré sur la Juventus. L’Inter ? Il y aura de l’engagement »

Andrea Cambiaso, piston défensif de la Juventus, s’est exprimé en conférence de presse depuis Perth, en Australie, à la veille du derby d’Italie amical contre l’Inter. Voici ses propos, rapportés par TuttoJuve.com.





Sur le match de demain

« C’est toujours fascinant de jouer ce genre de matches, parce que ce sont de très beaux matches. Il y aura de l’engagement même si c’est un amical. Nous donnerons certainement le maximum et nous verrons demain. »





L’importance de commencer la saison avec Spalletti

« Plus le temps passe, plus nous nous rapprochons des idées de jeu de Spalletti. C’est agréable de travailler avec lui, surtout dès le début de saison. Nous travaillons bien malgré les voyages et tout le reste. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec lui. »



