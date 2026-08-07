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cm grafica cambiaso juventus 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Cambiaso : « Le mercato ? Je suis concentré sur la Juventus. L’Inter ? Il y aura de l’engagement »

Juventus FC
Mercato
A. Cambiaso

Le latéral de l’Italie de Spalletti s’exprime à la veille du match amical contre l’Inter

Andrea Cambiaso, piston défensif de la Juventus, s’est exprimé en conférence de presse depuis Perth, en Australie, à la veille du derby d’Italie amical contre l’Inter. Voici ses propos, rapportés par TuttoJuve.com.


Sur le match de demain

« C’est toujours fascinant de jouer ce genre de matches, parce que ce sont de très beaux matches. Il y aura de l’engagement même si c’est un amical. Nous donnerons certainement le maximum et nous verrons demain. »


L’importance de commencer la saison avec Spalletti

« Plus le temps passe, plus nous nous rapprochons des idées de jeu de Spalletti. C’est agréable de travailler avec lui, surtout dès le début de saison. Nous travaillons bien malgré les voyages et tout le reste. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec lui. »


  • LE MERCATO

    Les rumeurs du mercato

    « Chaque été, chaque joueur se retrouve mêlé à des rumeurs de mercato. Cela fait partie du monde du football et nous y sommes tous habitués. Je suis très heureux et fier de représenter la Juventus, je suis heureux d’être ici et je suis concentré ici. Si j’aime jouer à droite ? Moi, j’aime n’importe quel poste. La première année avec Allegri, j’ai joué à droite, et aussi en équipe d’Italie, il n’y a pas de problème. J’essaie toujours de donner le maximum dans chaque zone du terrain où l’entraîneur veut me faire jouer. »


    La fin de la saison dernière

    « Vu la manière dont cela s’est terminé, c’est à oublier. Ce que nous avons fait l’an dernier, qui n’a pas suffi, peut être utile en vue de cette année pour travailler et pousser toujours plus. Nous devons garder cela avec nous et travailler pour faire mieux. »

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