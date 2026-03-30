Le succès de l’équipe de France contre la Colombie (3-1) n’a pas seulement retenu l’attention pour le contenu sportif. Avant même le coup d’envoi, une séquence insolite sur le banc des Bleus a amusé les joueurs… et rapidement enflammé les réseaux sociaux. Entre manque de place, déplacements improvisés et éclats de rire, l’ambiance était détendue du côté français.
Camavinga-Ekitike et Mbappé-Olise : la séquence qui fait marrer la toile lors de France-Colombie
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Un banc trop étroit pour les Bleus
La tournée américaine de l’équipe de France avait pour objectif de préparer la Coupe du monde 2026. Cette escale a permis d’observer les conditions qui attendront les joueurs cet été. Mais quelques détails logistiques ont également marqué les esprits.
Au Northwest Stadium, où les Bleus affrontaient la Colombie, les remplaçants se sont retrouvés particulièrement serrés. Une situation inattendue pour un groupe aussi dense. Le stade, qui n’accueillera pas de rencontres du Mondial, a pourtant offert une scène amusante avant le coup d’envoi.
Une vidéo diffusée par ESPN montre Michael Olise coincé entre Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. L’espace manque clairement. Puis Mike Maignan intervient, semblant vouloir récupérer la place. La réaction ne se fait pas attendre. Ousmane Dembélé, Mbappé et Olise éclatent de rire.
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Camavinga et Ekitike changent de place
Quelques instants plus tard, une autre séquence confirme la situation inhabituelle. Camavinga décide de quitter le banc. Il entraîne avec lui Hugo Ekitike. Les deux joueurs s’installent sur des chaises placées à côté de Malo Gusto, déjà assis sur l’une de ces extensions.
Le duo ne reste pas longtemps à cet endroit. Après quelques minutes, les deux internationaux français migrent vers une autre partie du banc afin de suivre la rencontre. Ils entreront ensuite en jeu lors de la seconde période.
Cette scène, capturée par les caméras, circule rapidement sur les réseaux sociaux. Elle illustre l’ambiance détendue qui règne dans le groupe français malgré l’approche d’un rendez-vous majeur.
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Mbappé et Olise pris d’un fou rire
Une autre séquence attire également l’attention. À la 26e minute, Mbappé et Olise sont aperçus en plein fou rire sur le banc. Les deux joueurs semblent vouloir se cacher des caméras qui les filment de près. L’image fait le tour des médias américains et hispanophones.
Cette situation reflète aussi la richesse du groupe français. Le banc déborde de talents. Didier Deschamps avait choisi d’effectuer une large rotation pour cette rencontre. Malgré cela, la qualité reste élevée.
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Une victoire convaincante malgré le turnover
Sur le terrain, l’équipe de France répond présent. Les Bleus s’imposent 3-1 face à la Colombie. Le résultat confirme la profondeur de l’effectif. Les observateurs saluent la qualité du vivier français.
Cependant, Didier Deschamps refuse tout emballement. Le sélectionneur appelle à la prudence à l’approche de la Coupe du monde 2026. Il rappelle que la France doit garder les pieds sur terre malgré les performances convaincantes.
À l’issue du match, le technicien français insiste sur l’importance de l’humilité : « On ne peut pas se voir plus beau qu'on est aussi ». Il poursuit ensuite : « Evidemment qu'on a le potentiel pour, mais on aura des étapes. Il faut qu'on pense à ça, qu'on est potentiellement… oui, comme d'autres équipes. L'ambition, je l'ai et je veux qu'ils l'aient, mais il ne faut pas qu'on perde l'humilité, je ne veux pas me cacher et dire qu'on ne fait pas partie des équipes qui ont le potentiel pour être champion du monde. Il y en a 8 ou 10 qui peuvent dire ça aujourd'hui. Ce n'est pas en claironnant, on est les plus beaux, on est les plus forts, parce que de par expérience aussi, et ce n'est pas spécifique au footballeur, le sportif français qui a un nez mis dans le confort, ce n'est pas là où il est le meilleur ».
Entre éclats de rire et message de prudence, les Bleus avancent avec sérieux.