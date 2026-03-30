Camavinga-Ekitike et Mbappé-Olise : la séquence qui fait marrer la toile lors de France-Colombie

Sur le terrain, l’équipe de France répond présent. Les Bleus s’imposent 3-1 face à la Colombie. Le résultat confirme la profondeur de l’effectif. Les observateurs saluent la qualité du vivier français.

Cependant, Didier Deschamps refuse tout emballement. Le sélectionneur appelle à la prudence à l’approche de la Coupe du monde 2026. Il rappelle que la France doit garder les pieds sur terre malgré les performances convaincantes.

À l’issue du match, le technicien français insiste sur l’importance de l’humilité : « On ne peut pas se voir plus beau qu'on est aussi ». Il poursuit ensuite : « Evidemment qu'on a le potentiel pour, mais on aura des étapes. Il faut qu'on pense à ça, qu'on est potentiellement… oui, comme d'autres équipes. L'ambition, je l'ai et je veux qu'ils l'aient, mais il ne faut pas qu'on perde l'humilité, je ne veux pas me cacher et dire qu'on ne fait pas partie des équipes qui ont le potentiel pour être champion du monde. Il y en a 8 ou 10 qui peuvent dire ça aujourd'hui. Ce n'est pas en claironnant, on est les plus beaux, on est les plus forts, parce que de par expérience aussi, et ce n'est pas spécifique au footballeur, le sportif français qui a un nez mis dans le confort, ce n'est pas là où il est le meilleur ».

Entre éclats de rire et message de prudence, les Bleus avancent avec sérieux.